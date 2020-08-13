Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы по всему миру.

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Интерпол объявил в международный розыск бывшего операционного директора немецкого финтех-стартапа Wirecard Яна Марсалека. Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы по всему миру.

Сотрудники компании начали искать топ-менеджера после того, как аудиторы обнаружили отсутствие €1,9 млрд на счетах Wirecard. Марсалек один из главных подозреваемых в уголовном деле у мюнхенских прокуроров, передаёт Bloomberg.

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Бывший гендиректор Маркус Браун и два других бывших руководителя компании были арестованы в июле — по версии прокуроров, компания знала об убытках ещё в 2015 году, напоминает издание. Они вступили в сговор с Марселеком, чтобы получить около €3,2 млрд, подделывая отчётность для большей привлекательности для инвесторов, клиентов и кредиторов, считают обвинители.

По данным WSJ, Браун много лет был публичным лицом компании, а Марсалек заключал закрытые сделки и управлял множеством дочерних структур и отношениями со сторонними партнерами. Доходы от работы с партнёрами должны были зачисляться на эскроу-счета, но теперь руководство Wirecard не уверено, что эти деньги вообще когда-либо поступали в компанию, передавало издание.