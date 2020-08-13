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Финансы
Лиана Липанова
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Интерпол объявил в розыск бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека после пропажи €1,9 млрд со счетов компании Материал редакции

Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы по всему миру.

11 комментариев
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Интерпол объявил в международный розыск бывшего операционного директора немецкого финтех-стартапа Wirecard Яна Марсалека. Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы по всему миру.

Сотрудники компании начали искать топ-менеджера после того, как аудиторы обнаружили отсутствие €1,9 млрд на счетах Wirecard. Марсалек один из главных подозреваемых в уголовном деле у мюнхенских прокуроров, передаёт Bloomberg.

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Бывший гендиректор Маркус Браун и два других бывших руководителя компании были арестованы в июле — по версии прокуроров, компания знала об убытках ещё в 2015 году, напоминает издание. Они вступили в сговор с Марселеком, чтобы получить около €3,2 млрд, подделывая отчётность для большей привлекательности для инвесторов, клиентов и кредиторов, считают обвинители.

По данным WSJ, Браун много лет был публичным лицом компании, а Марсалек заключал закрытые сделки и управлял множеством дочерних структур и отношениями со сторонними партнерами. Доходы от работы с партнёрами должны были зачисляться на эскроу-счета, но теперь руководство Wirecard не уверено, что эти деньги вообще когда-либо поступали в компанию, передавало издание.

Немецкие СМИ сообщали, что Марсалек бежал в Белоруссию или в Россию, пишет Bloomberg.

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#новость #wirecard

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Холден Колфилд

3

Они не найдут Яна Марсалека, потому что это уже Яна Марсалека

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Дмитрий Девяшин

Холден
3

Марсалина Яна Геннадьевна

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Рушан Натфуллин

1

Вот так взяли и пропали 2 ярда) ага)

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евгений аношин

Рушан
0

Этих денег и не было на счетах. Они были только в отчётности

Ответить

Рушан Натфуллин

евгений
0

Вот вот) согласен)

Ответить

Правильный Взгляд

0

Только я думаю, что не найдут :)

Ответить

Алексей Левин

0

Теперь понятно, отчего биткоин вырос =)

Ответить

Влад Борщ

0

Ян наверное давно на Кубе живет под именем Педро каким нибудь))

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Roman Bannov

0

Держите бородатого!

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Yuri Ahmedov

0

Новости почти месяц.
"По информации Handelsblatt, после прибытия в Белоруссию Марсалека перевезли в Россию. Причиной стали российско-белорусские политические разногласия. Сейчас Марсалек якобы находится в частном доме под Москвой под контролем ГРУ — российской военной разведки."

В Белоруссии нашли австрийца, которого искали…
Расследовательские проекты The Insider и Bellingcat, немецкое издание Der Spiegel и издательство…
meduza.io
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Николай Глущенко

–4

Я тоже люблю дублировать свои сообщения. Так люди лучше их понимают.
Я тоже люблю дублировать свои сообщения. Так люди лучше их понимают.

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