Интерпол объявил в розыск бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека после пропажи €1,9 млрд со счетов компании Материал редакции
Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы по всему миру.
Интерпол объявил в международный розыск бывшего операционного директора немецкого финтех-стартапа Wirecard Яна Марсалека. Запрос о его поиске и аресте для экстрадиции получат правоохранительные органы по всему миру.
Сотрудники компании начали искать топ-менеджера после того, как аудиторы обнаружили отсутствие €1,9 млрд на счетах Wirecard. Марсалек один из главных подозреваемых в уголовном деле у мюнхенских прокуроров, передаёт Bloomberg.
Бывший гендиректор Маркус Браун и два других бывших руководителя компании были арестованы в июле — по версии прокуроров, компания знала об убытках ещё в 2015 году, напоминает издание. Они вступили в сговор с Марселеком, чтобы получить около €3,2 млрд, подделывая отчётность для большей привлекательности для инвесторов, клиентов и кредиторов, считают обвинители.
По данным WSJ, Браун много лет был публичным лицом компании, а Марсалек заключал закрытые сделки и управлял множеством дочерних структур и отношениями со сторонними партнерами. Доходы от работы с партнёрами должны были зачисляться на эскроу-счета, но теперь руководство Wirecard не уверено, что эти деньги вообще когда-либо поступали в компанию, передавало издание.
Немецкие СМИ сообщали, что Марсалек бежал в Белоруссию или в Россию, пишет Bloomberg.
Они не найдут Яна Марсалека, потому что это уже Яна Марсалека
Вот так взяли и пропали 2 ярда) ага)
Этих денег и не было на счетах. Они были только в отчётности
Новости почти месяц.
"По информации Handelsblatt, после прибытия в Белоруссию Марсалека перевезли в Россию. Причиной стали российско-белорусские политические разногласия. Сейчас Марсалек якобы находится в частном доме под Москвой под контролем ГРУ — российской военной разведки."
Я тоже люблю дублировать свои сообщения. Так люди лучше их понимают.
Я тоже люблю дублировать свои сообщения. Так люди лучше их понимают.
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