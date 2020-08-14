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Финансы
Татьяна Боброва
1523

Пользователи заметили голосового помощника «Ассистент» в «Сбербанк Онлайн» Материал редакции

Пока он умеет переводить деньги, менять PIN-код и говорить на отвлечённые темы.

12 комментариев
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Один из пользователь мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на iOS рассказал vc.ru, что попал в тестовую группу банка — в приложении появился голосовой помощник «Ассистент». Обновление пришло в начале августа 2020 года.

В «Сбербанке» отказались от комментариев.

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По словам собеседника vc.ru, кнопка для запуска «Ассистента» появилась на экране приложения, дополнительные настройки не потребовались. Команды можно отдавать голосом или текстом — так же отвечает и помощник.

Помощник умеет переводить деньги другому клиенту «Сбербанка», подсказывать курсы валют, поможет узнать баланс, сменить PIN-код и так далее. Собеседник vc.ru говорит, что «Ассистент» дублирует многие операции, которые пользователь может выполнить в «Сбербанк Онлайн». «Как минимум часть функций, которая выполняется несколькими нажатиями, он позволяет выполнить с помощью голосовых команд», — пояснил он.

Также с помощником можно поговорить на отвлечённые темы — например, спросить об отпуске. Ответам можно ставить лайки и дизлайки — обычно это нужно, чтобы разработчики могли скорректировать работу алгоритма. Может ли помощник выполнять операции с сервисами из экосистемы «Сбербанка», пользователь не заметил.

В 2019 году голосового помощника в приложении запустил «Тинькофф». Помимо банковских операций «Олег» умеет покупать билеты в кино, бронировать столик, записывать в салон красоты и так далее.

#новость #сбербанк #сбербанконлайн

Татьяна Боброва
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12 комментариев
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Андрей Волхонский

2

- Привет, Герман. Почему Сбербанк становится все хуже и хуже?
- Удоли!

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Shad Khoshvagt

3

Мне кажеться, что в планах у Сбера выпустить ассистента было ещё и в 2018, раз у них появилась Ника.
https://vk.com/wall-157369801_275436
Браво, банк, молодцы. Только не надо из-за этого делать смс платными.

Ответить

Nick

0

Я надеюсь он будет платным ?

Ответить

Dear Moscow,

Nick
1

Я надеюсь он будет платным ?

Разумеется. Пообщаться с ним можно будет позвонив на номер из того же диапазона, что и секс по телефону.

Расценки смотрите в параграфе "премиальные международные направления" для вашего тарифа.

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Viktor Mann

–2

Почему мне так часто звонят из службы безопасности Сбербанка?
- А зачем вы отключили внутрибанковский роуминг? Это не по пацански же, век воли не видать.

Ответить

Johnny Vorony

Viktor
1
Ответить

WPSTUDIO

1

Теперь понятно, почему они сделали смс о переводах платными

Ответить

Юрий Павшуков

1

- Я случайно голосом перевел деньги соседу...
- Где с Германом говорили, туда и идите!

Ответить

Артем Калашников

0

Не заметили, люди не заметили.

Ответить

Viktor Mann

0

Ахтунг! Фанаты Сбера и разрабы приложения активно минусуют)

Ответить

AL AL

0

Простите, а он бесплатный?))) Или как обычно у сбера - будет сделано - первые 10 слов бесплатно, потом можно "для удобства клиентов" подключить пакеты слов?

Ответить

Viktor Mann

–3

- Как отменить внутрибанковскую комиссию?
- Давайте поговорим о другом.

- Как выпустить дебетовую карту?
- Где карту оформляли, туда и идите.

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