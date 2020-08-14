Пользователи заметили голосового помощника «Ассистент» в «Сбербанк Онлайн» Материал редакции
Пока он умеет переводить деньги, менять PIN-код и говорить на отвлечённые темы.
Один из пользователь мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на iOS рассказал vc.ru, что попал в тестовую группу банка — в приложении появился голосовой помощник «Ассистент». Обновление пришло в начале августа 2020 года.
В «Сбербанке» отказались от комментариев.
По словам собеседника vc.ru, кнопка для запуска «Ассистента» появилась на экране приложения, дополнительные настройки не потребовались. Команды можно отдавать голосом или текстом — так же отвечает и помощник.
Помощник умеет переводить деньги другому клиенту «Сбербанка», подсказывать курсы валют, поможет узнать баланс, сменить PIN-код и так далее. Собеседник vc.ru говорит, что «Ассистент» дублирует многие операции, которые пользователь может выполнить в «Сбербанк Онлайн». «Как минимум часть функций, которая выполняется несколькими нажатиями, он позволяет выполнить с помощью голосовых команд», — пояснил он.
Также с помощником можно поговорить на отвлечённые темы — например, спросить об отпуске. Ответам можно ставить лайки и дизлайки — обычно это нужно, чтобы разработчики могли скорректировать работу алгоритма. Может ли помощник выполнять операции с сервисами из экосистемы «Сбербанка», пользователь не заметил.
В 2019 году голосового помощника в приложении запустил «Тинькофф». Помимо банковских операций «Олег» умеет покупать билеты в кино, бронировать столик, записывать в салон красоты и так далее.
Мне кажеться, что в планах у Сбера выпустить ассистента было ещё и в 2018, раз у них появилась Ника.
https://vk.com/wall-157369801_275436
Браво, банк, молодцы. Только не надо из-за этого делать смс платными.
Я надеюсь он будет платным ?
Я надеюсь он будет платным ?
Разумеется. Пообщаться с ним можно будет позвонив на номер из того же диапазона, что и секс по телефону.
Расценки смотрите в параграфе "премиальные международные направления" для вашего тарифа.
Почему мне так часто звонят из службы безопасности Сбербанка?
- А зачем вы отключили внутрибанковский роуминг? Это не по пацански же, век воли не видать.
- Я случайно голосом перевел деньги соседу...
- Где с Германом говорили, туда и идите!
Простите, а он бесплатный?))) Или как обычно у сбера - будет сделано - первые 10 слов бесплатно, потом можно "для удобства клиентов" подключить пакеты слов?
- Как отменить внутрибанковскую комиссию?
- Давайте поговорим о другом.
- Как выпустить дебетовую карту?
- Где карту оформляли, туда и идите.
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