Пока он умеет переводить деньги, менять PIN-код и говорить на отвлечённые темы.

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Один из пользователь мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на iOS рассказал vc.ru, что попал в тестовую группу банка — в приложении появился голосовой помощник «Ассистент». Обновление пришло в начале августа 2020 года.

В «Сбербанке» отказались от комментариев.

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По словам собеседника vc.ru, кнопка для запуска «Ассистента» появилась на экране приложения, дополнительные настройки не потребовались. Команды можно отдавать голосом или текстом — так же отвечает и помощник.

Помощник умеет переводить деньги другому клиенту «Сбербанка», подсказывать курсы валют, поможет узнать баланс, сменить PIN-код и так далее. Собеседник vc.ru говорит, что «Ассистент» дублирует многие операции, которые пользователь может выполнить в «Сбербанк Онлайн». «Как минимум часть функций, которая выполняется несколькими нажатиями, он позволяет выполнить с помощью голосовых команд», — пояснил он.

Также с помощником можно поговорить на отвлечённые темы — например, спросить об отпуске. Ответам можно ставить лайки и дизлайки — обычно это нужно, чтобы разработчики могли скорректировать работу алгоритма. Может ли помощник выполнять операции с сервисами из экосистемы «Сбербанка», пользователь не заметил.