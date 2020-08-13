The Information: сооснователь Reddit Алексис Оганян планирует открыть венчурный фонд на $100 млн Материал редакции
Фонд будет инвестировать в стартапы ранней стадии, утверждают источники.
Сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян начал переговоры с инвесторами об открытии венчурного фонда в размере свыше $100 млн, пишет The Information со ссылкой на два осведомлённых источника.
Новый фонд будет поддерживать стартапы на предпосевной и посевной стадии, утверждает один из собеседников издания. Его будущий основатель рассчитывает на собственную известность и связи, указывает он.
Оганян планирует привлекать основателей стартапов, которые всё чаще заинтересованы в сотрудничестве с известными инвесторами, чем с крупными фирмами, указывает The Information.
В июне 2020 года Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit на фоне массовых протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Он попросил найти на своё место темнокожего кандидата.
В том же месяце Оганян ушёл из инвестиционной компании Initialized Capital, которую соосновал в 2011 году. В компании говорили, что он хочет работать над новым проектом, который позволит поддерживать «поколение основателей в сфере технологий и не только», писал TechCrunch.
Мне счёт в банке пусть лучше откроет.
Пожалуйста пришлите страницы паспорта. Откроем и сразу с кредитной линией ;)
👍👍👍
А было время, когда Оганян и другие известные товарищи из американской стартап-тусовки приезжали в Москву на конференции... Эх, где мой 2013-й?
http://riamoda.ru/blog/news-1483.html
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