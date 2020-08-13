Фонд будет инвестировать в стартапы ранней стадии, утверждают источники.

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Сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян начал переговоры с инвесторами об открытии венчурного фонда в размере свыше $100 млн, пишет The Information со ссылкой на два осведомлённых источника.

Новый фонд будет поддерживать стартапы на предпосевной и посевной стадии, утверждает один из собеседников издания. Его будущий основатель рассчитывает на собственную известность и связи, указывает он.

Оганян планирует привлекать основателей стартапов, которые всё чаще заинтересованы в сотрудничестве с известными инвесторами, чем с крупными фирмами, указывает The Information.

В июне 2020 года Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit на фоне массовых протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Он попросил найти на своё место темнокожего кандидата.