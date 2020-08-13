vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Галина Мубаракшина
512

The Information: сооснователь Reddit Алексис Оганян планирует открыть венчурный фонд на $100 млн Материал редакции

Фонд будет инвестировать в стартапы ранней стадии, утверждают источники.

7 комментариев
В закладки

Сооснователь сайта Reddit Алексис Оганян начал переговоры с инвесторами об открытии венчурного фонда в размере свыше $100 млн, пишет The Information со ссылкой на два осведомлённых источника.

Новый фонд будет поддерживать стартапы на предпосевной и посевной стадии, утверждает один из собеседников издания. Его будущий основатель рассчитывает на собственную известность и связи, указывает он.

Оганян планирует привлекать основателей стартапов, которые всё чаще заинтересованы в сотрудничестве с известными инвесторами, чем с крупными фирмами, указывает The Information.

В июне 2020 года Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit на фоне массовых протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Он попросил найти на своё место темнокожего кандидата.

В том же месяце Оганян ушёл из инвестиционной компании Initialized Capital, которую соосновал в 2011 году. В компании говорили, что он хочет работать над новым проектом, который позволит поддерживать «поколение основателей в сфере технологий и не только», писал TechCrunch.

#новость #reddit

Галина Мубаракшина
+13 812
6
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","reddit"], "comments": 7, "likes": 1, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 150112, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Aug 2020 22:09:14 +0300", "is_special": false }
Ваш специальный VDS
Сервера на NVMe-дисках с новыми CPU с высоким индексом производительности
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон

0

Мне счёт в банке пусть лучше откроет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
1

Пожалуйста пришлите страницы паспорта. Откроем и сразу с кредитной линией ;)

Ответить

Роман Агаян

0

👍👍👍

Ответить

Умид Аскаров

Роман
0

😍😍почти Оганян

Ответить

Николай Глущенко

0

Этот фонд будет поддерживать темнокожих предпринимателей?

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

А было время, когда Оганян и другие известные товарищи из американской стартап-тусовки приезжали в Москву на конференции... Эх, где мой 2013-й? 
http://riamoda.ru/blog/news-1483.html

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Security
Подписан
Отписаться
Горе от ума: Уязвимости IoT-устройств
Авито
Подписан
Отписаться
Digital-дилер: как проходит цифровизация российского авторынка
Пандемия и самоизоляция поставили российских автодилеров перед необходимостью оперативно переводить все бизнес-процессы…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Какой налоговый режим выбрать вместо ЕНВД
Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД) действует последний год. Еще в 2012 году был пр…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Z K
за день
Лукашенко политический труп.
Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске
evilnw
за неделю
Яндекс опять не виноват. Он просто берет свои 30% и ни за что не отвечает. Всё эти клятые партнёры.
Купил билеты в другой город через «Яндекс.Путешествия». Перевозчик не приехал

Комментарии

Andrey Smalkov

App Store удалил игру…

Yuriy Mikaelyan

Неизвестные вооруженные люди…

Напрасный Труд

Заметил, что в «Яндекс.Такси» с…

Дмитрий

Разработчик Fortnite добавил в…

Derek Mongatter

Разработчик Fortnite добавил в…

Mikhail Che

Разработчик Fortnite добавил в…

евгений аношин

Разработчик Fortnite добавил в…

Derek Mongatter

Разработчик Fortnite добавил в…

Alex Nikolin

Разработчик Fortnite добавил в…

Лучезарный Смех

App Store удалил игру…

BearStrikesBack

App Store удалил игру…

Hecatecoin

Разработчик Fortnite добавил в…

Карфаген должен…

Неизвестные вооруженные люди…

Иванка Сегодина

App Store удалил игру…

Николай Глущенко

App Store удалил игру…

BearStrikesBack

App Store удалил игру…

Alex Nikolin

Разработчик Fortnite добавил в…

Кирилл Костромин

«Стартапы не рождаются в…

Hecatecoin

Разработчик Fortnite добавил в…

Денис Файзулин

Wargaming попросила сотрудников…