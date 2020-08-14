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Игровая студия 110 Industries с основателями из России сообщила о $20 млн инвестиций от фонда Романа Абрамовича и других Материал редакции
У основанного в 2017 году стартапа пока нет выпущенных игр, а сама компания мало известна участникам игрового рынка в России.
- Инвестиционная компания Романа Абрамовича Norma Investments, GEM Capital и кинопродюсер Сергей Корнихин запланировали вложить $20 млн в игровую компанию 110 Industries, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию и представителей инвесторов.
- 110 Industries в 2017 году основали Сергей Колобашкин и Антон Полетаев, утверждает газета. По словам Полетаева, в запуск компании основатели вложили $3 млн, а затем привлекли $1,1 млн от частных инвесторов. В декабре 2019 года Rusbase сообщало, что компания получила $1 млн от частного инвестора при оценке $10 млн.
- Компания не создаёт игры, а занимается предпродакшеном: придумывает историю, сценарий, персонажей, а затем нанимает стороннюю студию для разработки, объяснил Корнихин.
- Выпущенных игр у стартапа пока нет. В 2022 году 110 Industries планирует выпустить Wanted: dead, производством которой занимается неназванная «известная японская игровая студия». Корнихин и представитель GEM Capital Роман Гурский подтвердили «Ведомостям», что изучили контракт с этой студией и пообщались с ее сотрудниками. Бюджет игры также не раскрывается.
- Представитель Абрамовича не стал раскрывать деталей инвестиций, пишет газета.
- В январе 2020 года App2Top.ru в своём расследовании о 110 Industries заявляло, что компания неизвестна участникам отечественного игрового рынка, и в России стартап общается в основном с непрофильными инвесторами.
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Yury Kotov
Футбольный симулятор будут делать?
Eugene Smirnov
Венчурный Роман
Stas Korg
Ромчику скучно , решил мутить с стартапами , так и дадут может бизнес визу в Соединённое Королевство
Денис Файзулин
про них тут хорошо написано