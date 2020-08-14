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Финансы
Татьяна Боброва
2215

«Что-то похожее на мини-ЕГЭ»: ЦБ показал варианты тестов для инвесторов-физлиц без опыта Материал редакции

По задумке регулятора, тестирование защитит неквалифицированных участников торгов от рисков.

25 комментариев
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Центробанк впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц, которые те должны будут успешно пройти для доступа к сложным финансовым инструментам.

Согласно закону о категориях инвесторов, принятому Госдумой в июле 2020 года, неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тест и согласиться на риски, чтобы совершать сделки со сложными финансовыми инструментами. Если он его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.

Проводить тестирование будут брокеры и другие лица, указанные в федеральных законах. Проходить тесты физлица начнут с 1 апреля 2022 года.

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Из чего состоит тест

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, которые приводит РБК, задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов. Первый блок посвящён оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента.

Например, в тесте на проведение маржинальных сделок будет блок «Самооценка». В нём инвестора спросят, откуда у него знания о таких сделках и сколько сделок он уже провёл.

Из презентации Михаила Мамуты

«[Второй блок] это что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, которое состоит из трех-пяти вопросов, где ты выбираешь один правильный вариант ответа», — рассказал Мамута. В варианте, который показал регулятор, были такие вопросы:

  • Маржинальная торговля — это? (Правильный ответ: торговля с использованием заемных средств брокеров).
  • Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером? (Может, если это предусмотрено договором с брокером).
  • Если вы при инвестировании используете маржинальные сделки, размер возможных убытков, как правило... (...больше, чем при торговле только на собственные средства).
  • Может ли брокер принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных необеспеченных сделок? (Да, если обеспечения по маржинальной позиции недостаточно).

Отвечая на вопросы инвестор сможет проверить себя, считают в ЦБ. Если он не сдаст тест, то задумается — действительно ли хочет совершать такие сделки, рассуждает регулятор.

Мамута отметил, что это не финальные варианты тестов — ЦБ предложил Национальной ассоциации участников фондового рынка, Национальной финансовой ассоциации и Мосбирже обсудить их с фокус-группами, чтобы оценить отношение к вопросам.

#новость #цб #инвестиции

Татьяна Боброва
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25 комментариев
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Chester Rush

4

Молодцы, полностью поддерживаю эту инициативу. Глядя на вакханалию, которая сейчас происходит в Тинькове почти начал поддерживать идею не допускать неквалифицированных игроков на рынок.

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Elijah Garrison

Chester
2

А что происходит в Тинькове? 

Ответить

Tick

Elijah
7

Ну, там весело.
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ardni/b95aecea-1a2e-4b56-ae91-ca2db69ca009/

Хотя лично я считаю, что любые вопросы, даже самые глупые - это нормально. Если кто-то хочет на собственных ошибках учиться - его право.
Тинькофф.Инвестиции делает великое дело, обучая шир. нар. массы финансовой грамотности.

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Milford Cubicle

Tick
6

Вопрос нормальный вполне. Например при подсчете налогов в США имеет значение, какая из купленных акций продастся — от этого может зависеть, убыток или прибыль вы зафиксируете в налоговом периоде. Почитайте про методы FIFO и LIFO.

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slstkhn

Tick
0

Делает то, что должно делать государство.

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Konstantin Aleksandrov

Tick
0

Можно рофлы закидывать сюда https://vk.com/ambassadorofpulse

Ответить

Boris Nikulin

Elijah
1

адок из одноклассников там творится. люди не знают вообще ничего про акции, облигации, но лезут в трейдерство.

Ответить

Anton Chernykh

Boris
2

Так пусть лезут. Зарабатывай на них. На бирже никогда не будет только победивших.

Ответить

Key Jay

Chester
2

что в этой инициативе хорошего ? Ну типа вот у меня есть 10 рублей или 10$m - в обоих случаях это только мое личное дело, что я с ними сделаю, типа куплю акции "осознавая все риски" или просто выкину деньги на ветер. Как бы ты сам расплачиваешься своим кошельком за свое незнание. В тоже время зная страну, в которой мы живем - это просто породит теневой сектор, где этот сертификат можно будет купить - и вполне можно представить, что большинство желающих его купить, будут как раз из тех, кто не "осознает риски"

Ответить

Тинькофф

Chester
0

А что происходит в Тинькофф? Что вы имеете в виду? 

Ответить

Правильный Взгляд

2

Вместо того, чтобы обеспечить контроль за деятельностью брокеров, банков и прочая, ЦБ соберет бабла за тестирование и на все претензии будет ответ - сам дурак.

Ответить

Игорь Широкопояс

3

Запасаемся шпорами и вперёд!

Ответить

Владимир Смирнов

2

В 2048 будет обязательным ЕГЭ для школьников!

Ответить

Vitold Sedyshev

Владимир
3

Так давно в школе, что то полезное преподавать, а то труд и тот походу закончился. Я бы ещё авторемонт преподавал ;)

Ответить

Эдуард Гладышев

Vitold
0

Ремонт ДВС далеко не всем пригодится, а вот финансовая грамотность действительно полезный предмет для каждого!

Ответить

slstkhn

2

Отвратительно свёрстанная табличка.

Ответить

Руслан Агаев

–6

2022.. ? Тинькофф к тому времени может уже не будет существовать 🔥

Ответить

Александр Головченко

Руслан
0

С чего это?

Ответить

Bulat Ziganshin

Александр
1

не путай Тинькова с группой компаний компаний

Ответить

Руслан Агаев

Александр
–1

К тому времени хомяки вымрут 🐹

Ответить

Данила Сафронов

Руслан
0

Почему?

Ответить

selecadm

0

Необепеченные.

Ответить

Alex Marvell

0

Дебилов решили готовить на всех уровнях!))

Ответить

Dmitry P.

0

С самого начала говорил, что посыл тест проводит правильный. Не лезь вкладываться в ценные бумаги или биток и прочее, если не понимаешь рисков, налогов, комиссий и прочего Единственное, что оставляло пробелы - реализация. С таким примером уже лучше, но остается вопрос - скольки и кому прийдется платить за эти тесты.
P.S. То что даже не скриншоте подчеркивается ошибка и ее поленились исправить, это ...

Ответить

Alexey Kott

0

При всей здравости инициативы вся эта движуха тем не менее выглядит совершенно бессмысленной формальностью.
Вообще есть мнение, что если человек задумался об инвестировании в серьёзные инструменты — значит у него уже есть какие-то зайчатки интеллекта. Совсем же отбитые пойдут инвестировать в ставки на спорт.

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