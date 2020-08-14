«Что-то похожее на мини-ЕГЭ»: ЦБ показал варианты тестов для инвесторов-физлиц без опыта Материал редакции
По задумке регулятора, тестирование защитит неквалифицированных участников торгов от рисков.
Центробанк впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц, которые те должны будут успешно пройти для доступа к сложным финансовым инструментам.
Согласно закону о категориях инвесторов, принятому Госдумой в июле 2020 года, неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тест и согласиться на риски, чтобы совершать сделки со сложными финансовыми инструментами. Если он его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.
Проводить тестирование будут брокеры и другие лица, указанные в федеральных законах. Проходить тесты физлица начнут с 1 апреля 2022 года.
Из чего состоит тест
По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, которые приводит РБК, задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов. Первый блок посвящён оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента.
Например, в тесте на проведение маржинальных сделок будет блок «Самооценка». В нём инвестора спросят, откуда у него знания о таких сделках и сколько сделок он уже провёл.
«[Второй блок] это что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, которое состоит из трех-пяти вопросов, где ты выбираешь один правильный вариант ответа», — рассказал Мамута. В варианте, который показал регулятор, были такие вопросы:
- Маржинальная торговля — это? (Правильный ответ: торговля с использованием заемных средств брокеров).
- Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером? (Может, если это предусмотрено договором с брокером).
- Если вы при инвестировании используете маржинальные сделки, размер возможных убытков, как правило... (...больше, чем при торговле только на собственные средства).
- Может ли брокер принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных необеспеченных сделок? (Да, если обеспечения по маржинальной позиции недостаточно).
Отвечая на вопросы инвестор сможет проверить себя, считают в ЦБ. Если он не сдаст тест, то задумается — действительно ли хочет совершать такие сделки, рассуждает регулятор.
Мамута отметил, что это не финальные варианты тестов — ЦБ предложил Национальной ассоциации участников фондового рынка, Национальной финансовой ассоциации и Мосбирже обсудить их с фокус-группами, чтобы оценить отношение к вопросам.
Молодцы, полностью поддерживаю эту инициативу. Глядя на вакханалию, которая сейчас происходит в Тинькове почти начал поддерживать идею не допускать неквалифицированных игроков на рынок.
А что происходит в Тинькове?
Ну, там весело.
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ardni/b95aecea-1a2e-4b56-ae91-ca2db69ca009/
Хотя лично я считаю, что любые вопросы, даже самые глупые - это нормально. Если кто-то хочет на собственных ошибках учиться - его право.
Тинькофф.Инвестиции делает великое дело, обучая шир. нар. массы финансовой грамотности.
Вопрос нормальный вполне. Например при подсчете налогов в США имеет значение, какая из купленных акций продастся — от этого может зависеть, убыток или прибыль вы зафиксируете в налоговом периоде. Почитайте про методы FIFO и LIFO.
адок из одноклассников там творится. люди не знают вообще ничего про акции, облигации, но лезут в трейдерство.
Так пусть лезут. Зарабатывай на них. На бирже никогда не будет только победивших.
что в этой инициативе хорошего ? Ну типа вот у меня есть 10 рублей или 10$m - в обоих случаях это только мое личное дело, что я с ними сделаю, типа куплю акции "осознавая все риски" или просто выкину деньги на ветер. Как бы ты сам расплачиваешься своим кошельком за свое незнание. В тоже время зная страну, в которой мы живем - это просто породит теневой сектор, где этот сертификат можно будет купить - и вполне можно представить, что большинство желающих его купить, будут как раз из тех, кто не "осознает риски"
Вместо того, чтобы обеспечить контроль за деятельностью брокеров, банков и прочая, ЦБ соберет бабла за тестирование и на все претензии будет ответ - сам дурак.
В 2048 будет обязательным ЕГЭ для школьников!
Так давно в школе, что то полезное преподавать, а то труд и тот походу закончился. Я бы ещё авторемонт преподавал ;)
Ремонт ДВС далеко не всем пригодится, а вот финансовая грамотность действительно полезный предмет для каждого!
2022.. ? Тинькофф к тому времени может уже не будет существовать 🔥
С чего это?
С самого начала говорил, что посыл тест проводит правильный. Не лезь вкладываться в ценные бумаги или биток и прочее, если не понимаешь рисков, налогов, комиссий и прочего Единственное, что оставляло пробелы - реализация. С таким примером уже лучше, но остается вопрос - скольки и кому прийдется платить за эти тесты.
P.S. То что даже не скриншоте подчеркивается ошибка и ее поленились исправить, это ...
При всей здравости инициативы вся эта движуха тем не менее выглядит совершенно бессмысленной формальностью.
Вообще есть мнение, что если человек задумался об инвестировании в серьёзные инструменты — значит у него уже есть какие-то зайчатки интеллекта. Совсем же отбитые пойдут инвестировать в ставки на спорт.
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