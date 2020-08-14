По задумке регулятора, тестирование защитит неквалифицированных участников торгов от рисков.

В закладки

Центробанк впервые рассказал о вариантах тестов для неквалифицированных инвесторов-физлиц, которые те должны будут успешно пройти для доступа к сложным финансовым инструментам.

Согласно закону о категориях инвесторов, принятому Госдумой в июле 2020 года, неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тест и согласиться на риски, чтобы совершать сделки со сложными финансовыми инструментами. Если он его не пройдёт, то сможет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.

Проводить тестирование будут брокеры и другие лица, указанные в федеральных законах. Проходить тесты физлица начнут с 1 апреля 2022 года.

Объявление на vc.ru Сервисы «За время карантина мы увеличили выручку в 2,5 раза» — интервью с основательницей сервиса психологической помощи YouTalk Почему отказались от рынка США, сколько из клиентов — иммигранты, как искали Product Market Fit, как привлекают…

Из чего состоит тест

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты, которые приводит РБК, задания будут состоять из двух блоков и семи-восьми вопросов. Первый блок посвящён оценке опыта инвестора, второй — оценке знания конкретного инструмента.

Например, в тесте на проведение маржинальных сделок будет блок «Самооценка». В нём инвестора спросят, откуда у него знания о таких сделках и сколько сделок он уже провёл.

Из презентации Михаила Мамуты

«[Второй блок] это что-то похожее на мини-ЕГЭ, но это ЕГЭ, которое состоит из трех-пяти вопросов, где ты выбираешь один правильный вариант ответа», — рассказал Мамута. В варианте, который показал регулятор, были такие вопросы:

Маржинальная торговля — это? (Правильный ответ: торговля с использованием заемных средств брокеров).

Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером? (Может, если это предусмотрено договором с брокером).



Если вы при инвестировании используете маржинальные сделки, размер возможных убытков, как правило... (...больше, чем при торговле только на собственные средства).



Может ли брокер принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных необеспеченных сделок? (Да, если обеспечения по маржинальной позиции недостаточно).



Отвечая на вопросы инвестор сможет проверить себя, считают в ЦБ. Если он не сдаст тест, то задумается — действительно ли хочет совершать такие сделки, рассуждает регулятор.