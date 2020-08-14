Компания запустила сервис для бизнеса, в котором решила не брать комиссию с предпринимателей.

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Facebook вновь раскритиковала Apple из-за комиссии в размере 30% для разработчиков iOS-приложений, пишет Bloomberg.

14 августа 2020 года соцсеть запустила в 20 странах (России в их числе нет) сервис платных онлайн-мероприятий, с помощью которого предприниматели могут продавать пользователям доступ к видео, например, занятиям йогой или семинарам, указывает агентство.

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Apple отказалась отменить комиссию в размере 30% для платежей внутри iOS-приложений и не разрешила Facebook использовать собственный платёжный сервис, заявила соцсеть.

Google также отказалась отменять комиссию, но разрешила Facebook использовать платёжный сервис, рассказала агентству руководитель приложения Facebook Фиджи Симо.

«Все ИТ-компании должны помогать малому бизнесу восстанавливаться после пандемии. Мы надеемся, что в конечном итоге Apple поддержит нас», — подчеркнула Симо, добавив, что в новом сервисе Facebook не будет брать комиссию с предпринимателей.

Apple берёт комиссию при покупке цифровых продуктов, но, например, не применяет её при оплате персональных занятий или совместных поездок, напоминает Bloomberg. На фоне пандемии многие индивидуальные предприниматели ушли в онлайн, и Apple разрешила им принимать плату через собственный платёжный сервис, из-за этого ею заинтересовались антимонопольные службы, отмечает агентство.

Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал сервис платных онлайн-мероприятий в апреле 2020 года. Сейчас он позволяет брать деньги за регистрацию на мероприятие, а в будущем может быть расширен за счёт видеоконференций Rooms и Instagram, указывает Bloomberg.