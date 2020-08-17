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ЦБ запланировал разрешить россиянам пополнять банковские карты на кассах магазинов Материал редакции
Новый сервис планируют протестировать «Промсвязьбанк», «Ак Барс Банк» и платёжная система Visa.
- Центробанк рассматривает возможность запуска системы пополнения банковских карт на кассах магазинов, пишет РБК со ссылкой на заявление представителя регулятора Михаила Мамута в эфире телеканала «Россия 1».
- По словам Мамута, для запуска системы потребуется время и, возможно, изменение законодательства, указывает агентство.
- Сервис планируют протестировать «Промсвязьбанк», «Ак Барс Банк», «Дом.рф», крымский банк РНКБ и платёжная система Visa, отмечает РБК.
- Сейчас на кассах магазинов можно снимать наличные — эту услугу поддерживают Visa, Masterсard и «Мир», банки «Сбербанк», «Промсвязьбанк» и «Ак Барс Банк», а также торговые сети Metro, Billa и «Вкусвилл», напоминает агентство.
- Снять наличные можно только про покупке, возможно, и пополнять их можно будет только при таком условии — в этом случае торговая точка получает дополнительный поток клиентов и оборот, рассказал изданию вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
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Юрий Павшуков
- Хаааляяяя, тут я тут цифрой ошиблася, сделай отмену пополнения.
Wera Ferat
В принципе, не плохо, если можно будет пополнить свою карту в супермаркете, только вот какая комиссия будет сниматься, это еще вопрос.
Антон
Осталось понять где взять деньги.