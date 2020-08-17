Финансовые потери разработчика после удаления Fortnite из App Store и Google Play могут достигать сотен миллионов долларов.

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13 августа компания-разработчик Epic Games запустила в мобильной версии игры Fortnite функцию оплаты внутриигровых покупок через систему Epic Direct — в обход App Store и Google Play. С помощью Epic Direct компания могла не платить 30% комиссию Google и Apple с каждой транзакции.

В результате Apple и Google удалили игру из App Store, объяснив, что Epic Games нарушает правила магазинов, а система Epic Direct не прошла сертификацию. В ответ Epic Games подала к компаниям судебные иски, обвинив в неконкурентном поведении и злоупотреблении своим положением на рынке мобильных приложений.

Противостояние Epic Games с Apple и Google длится с 2017 года. Глава компании Тим Сиуни считает, что с помощью закрытой экосистемы Apple создала «абсолютную монополию» по распространению и монетизации ПО, Google не позволяет конкурировать альтернативным магазинам на Android, а 30% комиссия с покупок — завышенная и несправедливая.

Epic Games отдельно отмечает, что цель исков — не получить денежную компенсацию за полученный ущерб, а противостоять корпорациям и получить свободную конкуренцию на рынке. В своей борьбе компания готова идти на финансовые потери, которые оцениваются в сотни миллионов долларов.

Выручка Fortnite в цифрах

Apple

Fortnite появился на iOS в начале 2018 года. За 2,5 года приложение загрузили 133,3 млн раз, а игроки потратили на микротранзакции более $1,2 млрд, подсчитали аналитики Sensor Tower. За последние 30 дней до удаления из App Store игра была установлена 2,4 млн раз и принесла Epic Games $43,3 млн выручки.

С учётом 30% комиссии Apple заработала на Fortnite $360 млн.



Ежемесячные траты игроков мобильной версии Fortnite по оценке Sensor Tower Sensor Tower

В июне Apple рассказала о продажах на $519 млрд через App Store в 2019 году — из них цифровые товары и услуги (к которым относятся покупки в мобильных играх) принесли бизнесу $61 млрд. Свыше 85% из $519 млрд — доходы сторонних компаний и разработчиков, подчёркивает Apple.

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Всего выручка Apple от Fortnite составила около 1% от выручки цифровых товаров и услуг в App Store, считает разработчик Тим О'Нил.

Tim O'Neil @tim_bluenose @_jidin_



The $61b on "digital goods and services" would be the proper denominator in this case. Apple's revenue of that would then be $18.3b (30%).



The 360m from fortnite is "since launch", so cut it some.



180m / 18b = 1% ... seems in range @semil 519b is all commerce, not App Store Revenue.The $61b on "digital goods and services" would be the proper denominator in this case. Apple's revenue of that would then be $18.3b (30%).The 360m from fortnite is "since launch", so cut it some.180m / 18b = 1% ... seems in range

Google

До апреля 2020 года Epic Games не выпускала Fortnite в Google Play — игра распространялась через сайт Epic и магазин приложений Samsung Galaxy Store.

С апреля по август 2020 года Fortnite установили через Google Play 11 млн раз, игроки потратили около $10 млн, за последние 30 дней игру установили 2 млн раз, а Epic Games получила $3,3 млн выручки.

С учётом 30% комиссии Google заработала на Fortnite $3 млн.

Epic Games

Официально Epic Games не раскрывает показателей дохода и выручки. По данным аналитиков Superdata, в 2018 году Fortnite принёс Epic Games $2,4 млрд выручки из $5,6 млрд общей выручки.

В 2019 году выручка компании составила $4,2 млрд, а прибыль до вычета процента по кредитам, налогов, износа и амортизации по активам (EBITDA) — $730 млн, пишет VentureBeat со ссылкой на собственные источники. Из них $1,8 млрд выручки принёс Fortnite — это самая кассовая условно-бесплатная игра в мире, считают аналитики SuperData.

Fortnite приносит Epic Games около 42% выручки.

Также Epic Games зарабатывает на лицензировании движка Unreal Engine для игровых разработчиков и киностудий, а также развивает игровой сервис Epic Games Store (EGS). С начала декабря 2018 по начало января 2020 EGS принёс $680 млн выручки.

VentureBeat оценивает выручку Epic Games в 2020 году на уровне $5 млрд, а показатель EBITDA в $1 млрд. При этом только в апреле благодаря пандемии Covid-19 выручка от Fortnite со всех платформ составила $400 млн, из них не менее $44,3 млн — от мобильных платформ.