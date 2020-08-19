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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Сбербанк» и Mail.ru Group вложили ещё 12 млрд рублей в своё СП — деньги используют для развития «2ГИС» и «Самоката» Материал редакции

Партнёры хотят сделать новые сервисы СП лидерами в своём сегменте.

9 комментариев
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«Сбербанк» и Mail.ru Group вложили на равных условиях 12 млрд рублей в своё совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг», сообщили vc.ru представители компаний.

Инвестиции направят на развитие картографического сервиса «2ГИС», сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» и других активов, пояснили в «Сбербанке». Сейчас для компании главное — выйти на лидирующие позиции с новыми сервисами, отметил первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис.

Руководство СП уверено в перспективах форматов dark kitchen и dark store, а также транспортных сервисов, отметили в компании. «Ситимобил» и Delivery Club уже достаточно профинансированы, уточнили в «Сбербанке».

После дополнительного финансирования «Сбербанк» и Mail.ru Group сохранят равные доли в совместном предприятии, по 45,005%. Оставшаяся доля может пойти на вознаграждение сотрудников.

  • «Сбербанк» и Mail.ru Group закрыли сделку по созданию совместного предприятия в декабре 2019 года. Партнёры запланировали вложить в общий бизнес до 64,6 млрд рублей.
  • В СП вошли сервис заказа такси «Ситимобил», сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, компания SberFood, каршеринг YouDrive, сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», автоматы с едой DC Daily, сервис доставки готовых блюд Performance Group.
  • «Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС» в июне 2020 года. По итогам сделки доля банка составила 72%, ещё 3% получил «О2О Холдинг».

#новость #сбербанк #mailrugroup

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Александр Кучеряев

11

Очень грустно за 2гис, как будто умный и сообразительный парнишка попал в кампанию богатеньких алкашей и наркош.

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Михаил Синицын

3

2ГИС - лучший справочник для поиска организаций с 1999 года.

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Яровой Владимир Геннадьевич

2

А вообще, я вот думаю жизнь коротка, ну получил создатель 2 gis, денег, пусть живёт, радуется жизни, хочет развивает что то новое, кто то растёт, кто то умирает, как говорится, если всю жизнь развиваться, то жить когда ?

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Vergil Sparda

Яровой
1

В процессе. Это и есть жизнь

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Яровой Владимир Геннадьевич

Vergil
0

Так никто не мешает занимайся дальше процессом.
Просто мне кажется, иногда надо начать тратить, то что заработал.
Может быть , я уже старенький))

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Arthur Niazyan

Яровой
0

Так то да, но бывает что твой проект как твой ребёнок. Ты уже не можешь без него. Можешь дать ему большей самостоятельности, но всё равно носишся с ним как с дитём и всячески стараешься помочь в развитии. Тут видимо создатели устали развивать в условиях постоянной нехватки ресурсов. Женили ребенка на богатой семье, так как сами не справились.

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Kot Wild

0

Все подмяли

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Эдуард Айзенменгер

0

Эта как новая американская мечта - развиться до такого масштаба, чтобы твое предприятие купила такая корпорация, как Google. А дальше как сказал Корж: "Жить в кайф!"

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