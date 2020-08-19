Партнёры хотят сделать новые сервисы СП лидерами в своём сегменте.

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«Сбербанк» и Mail.ru Group вложили на равных условиях 12 млрд рублей в своё совместное предприятие в сфере транспорта и еды «О2О Холдинг», сообщили vc.ru представители компаний.

Инвестиции направят на развитие картографического сервиса «2ГИС», сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» и других активов, пояснили в «Сбербанке». Сейчас для компании главное — выйти на лидирующие позиции с новыми сервисами, отметил первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис.

Руководство СП уверено в перспективах форматов dark kitchen и dark store, а также транспортных сервисов, отметили в компании. «Ситимобил» и Delivery Club уже достаточно профинансированы, уточнили в «Сбербанке».

После дополнительного финансирования «Сбербанк» и Mail.ru Group сохранят равные доли в совместном предприятии, по 45,005%. Оставшаяся доля может пойти на вознаграждение сотрудников.