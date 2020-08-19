vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией свыше $2 трлн Материал редакции
Компания смогла удвоить рыночную стоимость за два года.
Вечером 19 августа 2020 года рыночная стоимость Apple превысила $2 трлн на бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торгов. Производитель iPhone первым из американских публичных компаний достиг этого рубежа.
- По данным на 17:55 мск, акции компании выросли на 1,14% и стоят $467,51 за штуку. С начала 2020 года акции компании подорожали на 59,24%, указывает CNBC.
- Отметки в $1 трлн на бирже Apple достигла в 2018 году, напоминает издание. В июне 2020 года капитализация компании превысила $1,5 трлн. Порог в $1 трлн также преодолели Amazon, Microsoft и Alphabet.
- В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному. Так компания хочет сделать бумаги более доступными для инвесторов. В свободном обращении находится около 4,7 млрд акций.
- WSJ отмечает, что росту акций Apple способствовал, в частности, стабильный спрос на устройства компании.
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 33, "likes": 14, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 151481, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 Aug 2020 17:56:12 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как мы за неделю заработали 500 тысяч рублей на продаже онлайн-курса
Устроили распродажу курса для копирайтеров, потратили 50 000 ₽ на рекламу — получили 580 000 ₽ выручки. Рассказываем…
Блоги компаний
Московский акселератор представляет участников трека BioMedTech. Знакомьтесь: HumanDixBox by MobiTruck
Apple открывает доступ к оригинальным запчастям и инструментам
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Сооснователь «Бизнес молодости…
Зарплата начинающего девелопера…
Глава PandaDoc предложил…
Разбор отчета Cisco о…
20 000 рублей на рекламу в…
Apple и Google удалили игру…
Зарплата начинающего девелопера…
«Яндекс» официально запустил…
Как разработчик приложений для…
Как открыть студию лазерной…
Зарплата начинающего девелопера…
Как разработчик приложений для…
Как я уволился из нефтянки «в…
Как разработчик приложений для…
Сооснователь «Бизнес молодости…
Директор по продукту Spotify…
Сооснователь «Бизнес молодости…
Yuri Ahmedov
Самое время докупать.
Алекс ТацийYuri
Стратег 😘
Roman Platonov
Пора закупаться на хайях)
Кирилл МакеевRoman
покатаемся!
Я не скажу свое имя машине
Вот это хорошая новость -)
Александр ЯкунинЯ
Какая вам разница, вы бонусов с виртуальных цифр спекулянтов не получите же.
Основной рост экономики в последние 20 лет связан не с ростом сектора производств , а с Фин сектором, деньги в котором вращаются в буквальном смысле по зацикленным алгоритмам , раздувая цену активов. При росте цены Фин активов , физический объём денежной массы не меняется кардинально, то есть что бы довести цену актива классическим способом покупки и продажи и влияния спроса, денег бы физически не хватало что бы раздуть рынок.
Я не скажу свое имя машинеАлександр
Ну почему же не получу... ;)
Дмитрий Неизвестный
Хммм
А расходы Российской Федерации в 2020 по плану 19.5 триллионов рублей...
Кирилл ТихоновДмитрий
Я думаю, что если гипотетически выставить РФ на nasdaq, то капитализация будет сильно больше, чем у эпла) или я неправильно считал посыл?
Дмитрий НеизвестныйКирилл
Просто звучит достаточно досадно.
Что бюджет нашей страны в разы меньше, чем капитализация одной компании.
А резервный фонд и то меньше, чем годовая выручка Apple
Кирилл МакеевДмитрий
бюджет Apple тоже в разы меньше, чем капитализация этой компании
K. A.Кирилл
Только операционные расходы Apple в 2019 году составили 196 млрд долл. Бюджет РФ 2020 — 270 млрд долл.
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/operating-expenses
Магомед ШереметьевДмитрий
Скажи это либертарианцу. Бюджет страны - это не заработанные деньги, а отнятые у населения/бизнеса. То есть хоть завтра можно бюджет страны удвоить, если готов голодать.
Не сравниваете несравниваемые вещи
Я не скажу свое имя машинеКирилл
Токсичный актив
Александр ЯкунинКирилл
С учётом опыта Аляски , стоит ещё делать поправки.
Кирилл МакеевКирилл
у нас один лес в пять раз дороже эппла стоит
https://www.kommersant.ru/doc/4449947
K. A.Кирилл
Сумма капитализации 100 крупнейших компаний РФ по версии riarating от 2020 — 0,8 трлн долл. :(
Понятно, что это не вся страна. Но разница в плане бизнеса колоссальна.
Станислав АнтохиДмитрий
Ну зачем вы сравниваете расходы и капитализации?
Правильно, наверное, все активы страны и капитализацию. Активы все равно проиграют, потому что обычно капитализация превышает активы.
К сожалению, есть оценки только финансовых активов РФ. Они равны примерно 600 млрд долларов. Оценки всех активов в масштабах страны я не встречал.
Сергей Шипелев
Почему-то вспомнил Муртазина. 😹
Алекс ТацийСергей
Ну при упоминании Эппл всегда хочется размазать какое-нибудь унылое гавно 🙈
sando
китайские телефоны дешевле и лучше, аналог макбука стоит 50к, а еще у них директор из этих. проанализировав эти данные становится очевидно, что эпл недолго осталось.
Я не скажу свое имя машинеsando
Вы же включили сарказм? Просто не очень понятно
sandoЯ
разумеется)
Никита Медведевsando
сколько?
Денис Файзулинsando
скажи это хуавею
Конь В пальтоsando
Хах, ну, я не готов даже палец положить на тачпад любого другого ноутбука)
Ибо и так все ясно. Ну, да и они выглядят уже бюджетно.
Роман Дерендяевsando
Эльдар Викторович, заходите под своим профилем, не стесняйтесь
В Америке!
Закупился по 170 в конце 2018. Думаю, пора скидывать и обратно закупать когда упадет.
Raimond Vladimirov
BearStrikesBack
As of today (2020-08-19), the Forward Dividend Yield % of Apple is 0.71%.
Антон Чапарин
"WSJ отмечает, что росту акций Apple способствовал, в частности, стабильный спрос на устройства компании."
Читать как "байбэки самой Эппл". Стабильный спрос на устройства в кризисное время звучит смешно
Конь В пальто
Бубль )
ПекинПок
рублей же