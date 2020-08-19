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Финансы
Татьяна Боброва
2434

Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией свыше $2 трлн Материал редакции

Компания смогла удвоить рыночную стоимость за два года.

Вечером 19 августа 2020 года рыночная стоимость Apple превысила $2 трлн на бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торгов. Производитель iPhone первым из американских публичных компаний достиг этого рубежа.

  • По данным на 17:55 мск, акции компании выросли на 1,14% и стоят $467,51 за штуку. С начала 2020 года акции компании подорожали на 59,24%, указывает CNBC.
  • Отметки в $1 трлн на бирже Apple достигла в 2018 году, напоминает издание. В июне 2020 года капитализация компании превысила $1,5 трлн. Порог в $1 трлн также преодолели Amazon, Microsoft и Alphabet.
  • В июле 2020 года совет директоров Apple утвердил дробление находящихся в обращении акций в соотношении четыре к одному. Так компания хочет сделать бумаги более доступными для инвесторов. В свободном обращении находится около 4,7 млрд акций.
  • WSJ отмечает, что росту акций Apple способствовал, в частности, стабильный спрос на устройства компании.
The New York Times 

#новость #apple

Татьяна Боброва
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Yuri Ahmedov

6

Самое время докупать. 

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Алекс Таций

Yuri
0

Стратег 😘

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Roman Platonov

1

Пора закупаться на хайях)

Ответить

Кирилл Макеев

Roman
2

покатаемся!

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Вот это хорошая новость -) 

Ответить

Александр Якунин

Я
0

Какая вам разница, вы бонусов с виртуальных цифр спекулянтов не получите же.

Основной рост экономики в последние 20 лет связан не с ростом сектора производств , а с Фин сектором, деньги в котором вращаются в буквальном смысле по зацикленным алгоритмам , раздувая цену активов. При росте цены Фин активов , физический объём денежной массы не меняется кардинально, то есть что бы довести цену актива классическим способом покупки и продажи и влияния спроса, денег бы физически не хватало что бы раздуть рынок.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Александр
4

Ну почему же не получу... ;) 

Ответить

Дмитрий Неизвестный

0

Хммм
А расходы Российской Федерации в 2020 по плану 19.5 триллионов рублей...

Ответить

Кирилл Тихонов

Дмитрий
2

Я думаю, что если гипотетически выставить РФ на nasdaq, то капитализация будет сильно больше, чем у эпла) или я неправильно считал посыл?

Ответить

Дмитрий Неизвестный

Кирилл
3

Просто звучит достаточно досадно.
Что бюджет нашей страны в разы меньше, чем капитализация одной компании.
А резервный фонд и то меньше, чем годовая выручка Apple

Ответить

Кирилл Макеев

Дмитрий
4

бюджет Apple тоже в разы меньше, чем капитализация этой компании

Ответить

K. A.

Кирилл
0

Только операционные расходы Apple в 2019 году составили 196 млрд долл. Бюджет РФ 2020 — 270 млрд долл.

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/operating-expenses

Ответить

Магомед Шереметьев

Дмитрий
0

Скажи это либертарианцу. Бюджет страны - это не заработанные деньги, а отнятые у населения/бизнеса. То есть хоть завтра можно бюджет страны удвоить, если готов голодать.
Не сравниваете несравниваемые вещи

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Кирилл
2

Токсичный актив

Ответить

Александр Якунин

Кирилл
0

С учётом опыта Аляски , стоит ещё делать поправки.

Ответить

Кирилл Макеев

Кирилл
0

у нас один лес в пять раз дороже эппла стоит

https://www.kommersant.ru/doc/4449947

Ответить

K. A.

Кирилл
0

Сумма капитализации 100 крупнейших компаний РФ по версии riarating от 2020 — 0,8 трлн долл. :(

Понятно, что это не вся страна. Но разница в плане бизнеса колоссальна.

Ответить

Станислав Антохи

Дмитрий
0

Ну зачем вы сравниваете расходы и капитализации?
Правильно, наверное, все активы страны и капитализацию. Активы все равно проиграют, потому что обычно капитализация превышает активы. 

К сожалению, есть оценки только финансовых активов РФ. Они равны примерно 600 млрд долларов. Оценки всех активов в масштабах страны я не встречал. 

Ответить

Сергей Шипелев

0

Почему-то вспомнил Муртазина. 😹

Ответить

Алекс Таций

Сергей
2

Ну при упоминании Эппл всегда хочется размазать какое-нибудь унылое гавно 🙈

Ответить

sando

–6

китайские телефоны дешевле и лучше, аналог макбука стоит 50к, а еще у них директор из этих. проанализировав эти данные становится очевидно, что эпл недолго осталось.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

sando
1

Вы же включили сарказм? Просто не очень понятно 

Ответить

sando

Я
0

разумеется)

Ответить

Никита Медведев

sando
0

сколько?

Ответить

Денис Файзулин

sando
0

скажи это хуавею

Ответить

Конь В пальто

sando
0

Хах, ну, я не готов даже палец положить на тачпад любого другого ноутбука)
Ибо и так все ясно. Ну, да и они выглядят уже бюджетно.

Ответить

Роман Дерендяев

sando
0

Эльдар Викторович, заходите под своим профилем, не стесняйтесь

Ответить

В Америке!

0

Закупился по 170 в конце 2018. Думаю, пора скидывать и обратно закупать когда упадет.

Ответить

Raimond Vladimirov

0
Ответить

BearStrikesBack

0

As of today (2020-08-19), the Forward Dividend Yield % of Apple is 0.71%.

Ответить

Антон Чапарин

0

"WSJ отмечает, что росту акций Apple способствовал, в частности, стабильный спрос на устройства компании."
Читать как "байбэки самой Эппл". Стабильный спрос на устройства в кризисное время звучит смешно

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Конь В пальто

0

Бубль )

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ПекинПок

0

рублей же

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