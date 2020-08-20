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Финансы
Галина Мубаракшина
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Немецкий институт запустил эксперимент с безусловным базовым доходом: 120 жителям будут 3 года платить по €1200 в месяц Материал редакции

Эксперимент уже проводила Финляндия, но отказалась от него в пользу других социальных выплат.

30 комментариев
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Немецкий институт экономических исследований проведёт эксперимент с выплатой безусловного базового дохода. 120 жителям Германии в течение трёх лет будут платить по €1200 в месяц.

Цель исследования — выяснить, как безусловный базовый доход влияет на поведение и отношение людей, рассказал руководитель институтского проекта «Мой базовый доход» Юрген Шупп изданию EuroWeekly.

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Показатели экспериментальной группы будут сравнивать со стилем жизни и привычками 1380 людей, которые не получают каких-либо выплат, уточняет EuroWeekly.

По словам Шуппа, оппоненты исследования считают, что люди, которые получают безусловный базовый доход, перестанут работать, будут лежать на диване, есть фастфуд и смотреть видео. Сторонники полагают, что участники эксперимента, наоборот, продолжат работать, но станут более творческими, щедрыми и будут активнее поддерживать демократию.

«Мы можем повысить качество этой дискуссии, заменив стереотипы эмпирически подтверждёнными знаниями», — подчеркнул Шупп.

К ноябрю 2020 года исследователи планируют привлечь ещё 1 млн участников. 1500 человек из этой группы будут получать выплаты больше трёх лет, остальные не будут, указывает издание.

  • В 2017-2018 годах эксперимент с безусловным базовым доходом проводила Финляндия: две тысячи безработных финнов получали по €560 в месяц.
  • Одна из главных целей эксперимента — выяснить, можно ли заменить систему социальных пособий единой, универсальной выплатой. Государство решило не продлевать его.
  • В конце февраля 2018 года Организация экономического сотрудничества и развития выпустила обзор экономики Финляндии. Она, в частности, указала, что безусловный базовый доход может стимулировать к поиску работы, но также может привести к повышению уровня бедности.
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#новость #германия

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30 комментариев
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Даниил Пискурёв

10

Как поучаствовать?)

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Лучезарный Смех

Даниил
3

Я за вами буду.

Ответить

ПекинПок

Даниил
0

На такие гроши свой стартап е запустишь

Ответить

Andre Macareno

Даниил
0

Открываешь вклад или покупаешь облигаций на много-много рублей — и у тебя безусловный базовый доход

Ответить

Амбассадор Бреда

Andre
0

Это ведь так просто. Просто собрать портфель на много-много рублей.
Только Вы забыли указать, что эти много-много рублей для начала нужно заиметь.

Ответить

Maximus Chabanyuk

Даниил
0

причем дистанционно из России)

Ответить

Амбассадор Бреда

–3

Ясно. Люди платят налоги, чтобы часть из них уходила на эксперименты, в которых просто деньги раздают.

Ответить

Руслан Агишев

Амбассадор
12

Это лучше экспериментов чиновников с покупкой дач на Рублёвке, яхт, частных самолётов

Ответить

Амбассадор Бреда

Руслан
0

Часто чиновники ФРГ и Финляндии дачи на Рублевке покупают?

Ответить

Руслан Агишев

Амбассадор
0

Я написал не про чиновников ФРГ и Финляндии, а просто сравнил эксперименты в разных странах

Ответить

Артем Калашников

2

Пост на раздражитель зависти, среди русских.

Ответить

Dmitry Ilyin

0

оппоненты исследования считают, что люди, которые получают безусловный базовый доход, перестанут работать, будут лежать на диване, есть фастфуд и смотреть видео.

В РФ так точно будет, попробуй подобный эксперимент провести с выплатой 1200 евро в месяц )

Ответить

Pavel Romanov

Dmitry
2

Только надо учитывать их цены и наши цены, их налоги и наши налоги и всё в таком духе. Что для них 1200 евро в месяц может быть для нас 5000 рублей.

Ответить

Сергей Щукин

0

А после трёх лет они потеряют квалификацию, закончится эксперимент и они пойдут жить на улицу? 🤔

Ответить

Ivan Poliakov

0

Может просто оплачивать коммуналку всю? И тогда люди будут работать чтобы покушать, одеться и развлечься.

Ответить

Гоша Захаров

0

Уверен, что большинство людей просто будут больше тратить денег...

Ответить

ПекинПок

0

3 года маленький срок для эксперимента

Ответить

Савелий Максимчик

ПекинПок
0

Нет, достаточно большой😀

Ответить

ПекинПок

Савелий
0

За 2 года они только поймут, что произошло... период адаптации никто не отменял

Ответить

ПекинПок

0

Не деньги выдавать надо, а жилье, еду и девайсы

Ответить

Alex Sunseticy

ПекинПок
0

Опять эти исследователи напортачили

Ответить

Николаев Александр

0
Ответить

Михаил Загоскин

Николаев
0

Плохо, что даже когда напьюсь не буду.

Ответить

Денис Морганов

0

Все голосуем за меня на выборах в президенты обещаю 50 000р каждому по жизненно!

Ответить

Иванка Сегодина

0

Такие программы уже были не раз и в разных странах. Весь вопрос в том, к какому человеку эти деньги попадут и как он их будет использовать.
В Финляндии была статья про женщину которая работала в сфере недвижимости, а когда её выбрали в похожую программу, то стала работать библиотекарем, говорит всегда мечтала, очень нравится, но из-за более низкого дохода не могла раньше так сделать.

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Артур

–1

Кем нужно быть, чтобы согласиться на €1200 в Германии при условии, что тебе нельзя работать?

Ответить

Антон Ерофеев

Артур
0

А кто сказал, что им нельзя будет работать?

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Ivan Poliakov

Артур
0

Там нет условия что нельзя работать. 1200 это как бы подарок

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Alex Sunseticy

Артур
0

Где написано, что работать нельзя?

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