Немецкий институт запустил эксперимент с безусловным базовым доходом: 120 жителям будут 3 года платить по €1200 в месяц Материал редакции
Эксперимент уже проводила Финляндия, но отказалась от него в пользу других социальных выплат.
Немецкий институт экономических исследований проведёт эксперимент с выплатой безусловного базового дохода. 120 жителям Германии в течение трёх лет будут платить по €1200 в месяц.
Цель исследования — выяснить, как безусловный базовый доход влияет на поведение и отношение людей, рассказал руководитель институтского проекта «Мой базовый доход» Юрген Шупп изданию EuroWeekly.
Показатели экспериментальной группы будут сравнивать со стилем жизни и привычками 1380 людей, которые не получают каких-либо выплат, уточняет EuroWeekly.
По словам Шуппа, оппоненты исследования считают, что люди, которые получают безусловный базовый доход, перестанут работать, будут лежать на диване, есть фастфуд и смотреть видео. Сторонники полагают, что участники эксперимента, наоборот, продолжат работать, но станут более творческими, щедрыми и будут активнее поддерживать демократию.
«Мы можем повысить качество этой дискуссии, заменив стереотипы эмпирически подтверждёнными знаниями», — подчеркнул Шупп.
К ноябрю 2020 года исследователи планируют привлечь ещё 1 млн участников. 1500 человек из этой группы будут получать выплаты больше трёх лет, остальные не будут, указывает издание.
- В 2017-2018 годах эксперимент с безусловным базовым доходом проводила Финляндия: две тысячи безработных финнов получали по €560 в месяц.
- Одна из главных целей эксперимента — выяснить, можно ли заменить систему социальных пособий единой, универсальной выплатой. Государство решило не продлевать его.
- В конце февраля 2018 года Организация экономического сотрудничества и развития выпустила обзор экономики Финляндии. Она, в частности, указала, что безусловный базовый доход может стимулировать к поиску работы, но также может привести к повышению уровня бедности.
Как поучаствовать?)
Открываешь вклад или покупаешь облигаций на много-много рублей — и у тебя безусловный базовый доход
Это ведь так просто. Просто собрать портфель на много-много рублей.
Только Вы забыли указать, что эти много-много рублей для начала нужно заиметь.
Ясно. Люди платят налоги, чтобы часть из них уходила на эксперименты, в которых просто деньги раздают.
Это лучше экспериментов чиновников с покупкой дач на Рублёвке, яхт, частных самолётов
Часто чиновники ФРГ и Финляндии дачи на Рублевке покупают?
Я написал не про чиновников ФРГ и Финляндии, а просто сравнил эксперименты в разных странах
оппоненты исследования считают, что люди, которые получают безусловный базовый доход, перестанут работать, будут лежать на диване, есть фастфуд и смотреть видео.
В РФ так точно будет, попробуй подобный эксперимент провести с выплатой 1200 евро в месяц )
Только надо учитывать их цены и наши цены, их налоги и наши налоги и всё в таком духе. Что для них 1200 евро в месяц может быть для нас 5000 рублей.
А после трёх лет они потеряют квалификацию, закончится эксперимент и они пойдут жить на улицу? 🤔
Может просто оплачивать коммуналку всю? И тогда люди будут работать чтобы покушать, одеться и развлечься.
3 года маленький срок для эксперимента
Нет, достаточно большой😀
Не деньги выдавать надо, а жилье, еду и девайсы
Все голосуем за меня на выборах в президенты обещаю 50 000р каждому по жизненно!
Такие программы уже были не раз и в разных странах. Весь вопрос в том, к какому человеку эти деньги попадут и как он их будет использовать.
В Финляндии была статья про женщину которая работала в сфере недвижимости, а когда её выбрали в похожую программу, то стала работать библиотекарем, говорит всегда мечтала, очень нравится, но из-за более низкого дохода не могла раньше так сделать.
Кем нужно быть, чтобы согласиться на €1200 в Германии при условии, что тебе нельзя работать?
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