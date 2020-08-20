Эксперимент уже проводила Финляндия, но отказалась от него в пользу других социальных выплат.

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Немецкий институт экономических исследований проведёт эксперимент с выплатой безусловного базового дохода. 120 жителям Германии в течение трёх лет будут платить по €1200 в месяц.

Цель исследования — выяснить, как безусловный базовый доход влияет на поведение и отношение людей, рассказал руководитель институтского проекта «Мой базовый доход» Юрген Шупп изданию EuroWeekly.

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Показатели экспериментальной группы будут сравнивать со стилем жизни и привычками 1380 людей, которые не получают каких-либо выплат, уточняет EuroWeekly.

По словам Шуппа, оппоненты исследования считают, что люди, которые получают безусловный базовый доход, перестанут работать, будут лежать на диване, есть фастфуд и смотреть видео. Сторонники полагают, что участники эксперимента, наоборот, продолжат работать, но станут более творческими, щедрыми и будут активнее поддерживать демократию.

«Мы можем повысить качество этой дискуссии, заменив стереотипы эмпирически подтверждёнными знаниями», — подчеркнул Шупп.

К ноябрю 2020 года исследователи планируют привлечь ещё 1 млн участников. 1500 человек из этой группы будут получать выплаты больше трёх лет, остальные не будут, указывает издание.