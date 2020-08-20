Издание проанализировало 47 заявок компании для иностранных специалистов.

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Business Insider проанализировал данные о постоянных и временных сотрудниках Управления сертификации иностранной рабочей силы в США (Foreign Labor Certification), чтобы понять, какие зарплаты Spotify предлагает иностранным специалистам, приглашённым по рабочим визам.

Данные включают зарплаты по 47 заявкам на сертификацию иностранных работников, поданных Spotify с октября по июнь. Большая часть заявок была подана на работу в Нью-Йорке, также есть вакансии в Бостоне, Майами и Лос-Анджелесе.

Издание отмечает, что суммы в раскрываемых данных — минимальные зарплаты, которые компании указывают в заявках. Этот показатель основан на средней зарплате, которую получают сотрудники на сопоставимых должностях с такой же квалификацией. Фактически компании могут платить больше или поощрять сотрудников, например выдавая опционы на акции.

Маркетинг

Spotify предлагает постоянным и временным работникам отдела маркетинга базовую зарплату от $94 тысяч до $133 тысяч в год. Например, менеджер по соцсетям может рассчитывать на $94,8 тысяч, а заместитель директора по корпоративному развитию — на $130 тысяч.

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Иследование рынка

Зарплаты варьируются от $70 тысяч до $160 тысяч в год. Минимальную зарплату сможет получать старший менеджер проекта, а зарплата аналитика по бизнес-операциям — $155 тысяч.

Аналитика данных и разработчики

Базовая зарплата — от $100 тысяч до $250 тысяч в год. В том числе специалист по данным (data scientist) — от $165 тысяч до $250 тысяч, iOS-разработчик — от $132,6 тысяч до $198,9 тысяч, а разработчик в области машинного обучения — $230 тысяч.

Отдел кадров

Spotify предлагал постоянным и временным сотрудникам в отделе кадров базовую зарплату от $67 тысяч до $150 тысяч в год. Специалист по персоналу сможет рассчитывать на $67,9 тысяч, а руководитель отдела кадров — на $150 тысяч.