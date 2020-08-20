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Финансы
Татьяна Боброва
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От $67 тысяч до $250 тысяч в год: Business Insider рассказал о зарплатах, которые Spotify предлагает специалистам в США Материал редакции

Издание проанализировало 47 заявок компании для иностранных специалистов.

27 комментариев
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Business Insider проанализировал данные о постоянных и временных сотрудниках Управления сертификации иностранной рабочей силы в США (Foreign Labor Certification), чтобы понять, какие зарплаты Spotify предлагает иностранным специалистам, приглашённым по рабочим визам.

Данные включают зарплаты по 47 заявкам на сертификацию иностранных работников, поданных Spotify с октября по июнь. Большая часть заявок была подана на работу в Нью-Йорке, также есть вакансии в Бостоне, Майами и Лос-Анджелесе.

Издание отмечает, что суммы в раскрываемых данных — минимальные зарплаты, которые компании указывают в заявках. Этот показатель основан на средней зарплате, которую получают сотрудники на сопоставимых должностях с такой же квалификацией. Фактически компании могут платить больше или поощрять сотрудников, например выдавая опционы на акции.

Маркетинг

Spotify предлагает постоянным и временным работникам отдела маркетинга базовую зарплату от $94 тысяч до $133 тысяч в год. Например, менеджер по соцсетям может рассчитывать на $94,8 тысяч, а заместитель директора по корпоративному развитию — на $130 тысяч.

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Иследование рынка

Зарплаты варьируются от $70 тысяч до $160 тысяч в год. Минимальную зарплату сможет получать старший менеджер проекта, а зарплата аналитика по бизнес-операциям — $155 тысяч.

Аналитика данных и разработчики

Базовая зарплата — от $100 тысяч до $250 тысяч в год. В том числе специалист по данным (data scientist) — от $165 тысяч до $250 тысяч, iOS-разработчик — от $132,6 тысяч до $198,9 тысяч, а разработчик в области машинного обучения — $230 тысяч.

Отдел кадров

Spotify предлагал постоянным и временным сотрудникам в отделе кадров базовую зарплату от $67 тысяч до $150 тысяч в год. Специалист по персоналу сможет рассчитывать на $67,9 тысяч, а руководитель отдела кадров — на $150 тысяч.

  • В марте 2020 года Spotify рассказала о росте штата на 28% год к году, до 4924 человек по всему миру, указывает BI. По данным LinkedIn, у Spotify есть более 100 вакансий в США, в том числе компания ищет главу отдела аудиокниг и аналитика данных.
  • В Spotify отказались от комментариев BI.

#новость #spotify

Татьяна Боброва
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27 комментариев
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Trepolsky Dmitry

2

Зарплаты гигантские! Получается менеджер по соцсетям нашими получает в месяц 587 500 рублей. Это грандиозно!

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Матвей Кондаков

Trepolsky
3

Смотря в каком городе США вы при этом находитесь минус налоги.

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Роман Дмитриев

Матвей
2

Это хорошие деньги для индустрии в штатах и только в одном месте их может не хватать-в долине.

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Trepolsky Dmitry

Матвей
1

а после налогов сколько получается? можно на примере нескольких штатов. налоговой системы в них я не знаю..

Ответить

Yaroslav Lyzlov

Trepolsky
1

Куча информации в сети же об этом. Кроме налогов высокая стоимость жилья, страховки и так далее, так что эта сумма уже не будет казаться такой огромной.

Ответить

Никита Иванов

Yaroslav
3

Ага лучше в Курсе за 17000 деревянных , полностью с вами согласен!

Ответить

Eugene Danilov

Никита
7

Ты живёшь в бинарном мире? Между вариантами "17к в Курске" и "400к в штатах" находится зияющее ничего?

Ответить

Magistr Architecture

Yaroslav
0

это базовая ставка, но и она огромна

Ответить

Eugene Danilov

Trepolsky
1

https://smartasset.com/taxes/delaware-paycheck-calculator#em9LymKCNg
можете выбрать любой штат

Delaware Paycheck Calculator - SmartAsset
SmartAsset's Delaware paycheck calculator shows your hourly and salary income after federal, state…
smartasset.com
Ответить

Magistr Architecture

Trepolsky
0

нельзя, все будет зависеть от вашего семейного положения, каких-то дорасходов. Но в среднем от этой суммы надо откинуть 25-30 % + прибавить годовой бонус

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Sergei Timofeyev

Trepolsky
2

Вы забыли налог отнять. Раз. Два - купить страховку. Три оплатить кредиты за всё. И на оставшееся прожить в NY. ))) Я про LA молчу ))

68 тысяч в NY очень не высокая зарплата, в LA - нищенская.

Ответить

Максим Никитин

Sergei
0

Страховки и прочие плюшки обычно компания отдельно оплачивает в рамках benefits

Ответить

Sergei Timofeyev

Максим
0

Не факт, что оплачивают.

Ответить

Максим Никитин

Sergei
0

Of the subtypes of health insurance coverage, employer-based insurance remained the most common, covering 55.1 percent of the population for all or part of the calendar year.

https://www.census.gov/library/publications/2019/demo/p60-267.html

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Magistr Architecture

Sergei
0

Этому факту уже несколько десятков лет. Компании, у которых в штате более 50 человек (а Спотифвй очевидно относится к данной категории) обязаны предоставлять медстраховку

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Magistr Architecture

Sergei
0

68К - это зп менеджера в отделе кадров, да и страховка гарантирована

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Eugene Danilov

Trepolsky
0

А теперь вычти 30% налог с зарплаты, и останется 400k. Что, конечно, тоже немало - но ведь 5000 раз уже на vc обсуждали стоимость жизни в штатах

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Magistr Architecture

Eugene
0

и все равно находится какой-то Евгений, который продолжает писать чушь) 

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Magistr Architecture

Trepolsky
0

они и в Швеции примерно столько платят, верхний перцентиль пониже, конечно

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Sergey Korotkov

3

Пошёл как все открывать калькулятор 

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Yury Yury

2

а общая компенсация какая, с акциями и бонусами?

Ответить

Shad Khoshvagt

0

Всё. Пойду в США, когда будет 50

Ответить

Eugene Danilov

Shad
0

Пешком? Ты сейчас в Мексике чтоли?

Ответить

Shad Khoshvagt

Eugene
0

Это шутка. Имею в виду, если через 30-40 лет мой бизнес прогорит, начнёт умирать, пойду в США

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Ilya I

Shad
1

Тебе сейчас 10-20? Всегда знал, что на vc одни школьники

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Сергей Ермилов

Ilya
0

Не школьники, а мамкины бизнесмены.

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Magistr Architecture

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базовая зп мало о чем говорит

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