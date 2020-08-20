От $67 тысяч до $250 тысяч в год: Business Insider рассказал о зарплатах, которые Spotify предлагает специалистам в США Материал редакции
Издание проанализировало 47 заявок компании для иностранных специалистов.
Business Insider проанализировал данные о постоянных и временных сотрудниках Управления сертификации иностранной рабочей силы в США (Foreign Labor Certification), чтобы понять, какие зарплаты Spotify предлагает иностранным специалистам, приглашённым по рабочим визам.
Данные включают зарплаты по 47 заявкам на сертификацию иностранных работников, поданных Spotify с октября по июнь. Большая часть заявок была подана на работу в Нью-Йорке, также есть вакансии в Бостоне, Майами и Лос-Анджелесе.
Издание отмечает, что суммы в раскрываемых данных — минимальные зарплаты, которые компании указывают в заявках. Этот показатель основан на средней зарплате, которую получают сотрудники на сопоставимых должностях с такой же квалификацией. Фактически компании могут платить больше или поощрять сотрудников, например выдавая опционы на акции.
Маркетинг
Spotify предлагает постоянным и временным работникам отдела маркетинга базовую зарплату от $94 тысяч до $133 тысяч в год. Например, менеджер по соцсетям может рассчитывать на $94,8 тысяч, а заместитель директора по корпоративному развитию — на $130 тысяч.
Иследование рынка
Зарплаты варьируются от $70 тысяч до $160 тысяч в год. Минимальную зарплату сможет получать старший менеджер проекта, а зарплата аналитика по бизнес-операциям — $155 тысяч.
Аналитика данных и разработчики
Базовая зарплата — от $100 тысяч до $250 тысяч в год. В том числе специалист по данным (data scientist) — от $165 тысяч до $250 тысяч, iOS-разработчик — от $132,6 тысяч до $198,9 тысяч, а разработчик в области машинного обучения — $230 тысяч.
Отдел кадров
Spotify предлагал постоянным и временным сотрудникам в отделе кадров базовую зарплату от $67 тысяч до $150 тысяч в год. Специалист по персоналу сможет рассчитывать на $67,9 тысяч, а руководитель отдела кадров — на $150 тысяч.
- В марте 2020 года Spotify рассказала о росте штата на 28% год к году, до 4924 человек по всему миру, указывает BI. По данным LinkedIn, у Spotify есть более 100 вакансий в США, в том числе компания ищет главу отдела аудиокниг и аналитика данных.
- В Spotify отказались от комментариев BI.
Зарплаты гигантские! Получается менеджер по соцсетям нашими получает в месяц 587 500 рублей. Это грандиозно!
Смотря в каком городе США вы при этом находитесь минус налоги.
Это хорошие деньги для индустрии в штатах и только в одном месте их может не хватать-в долине.
а после налогов сколько получается? можно на примере нескольких штатов. налоговой системы в них я не знаю..
Куча информации в сети же об этом. Кроме налогов высокая стоимость жилья, страховки и так далее, так что эта сумма уже не будет казаться такой огромной.
Ага лучше в Курсе за 17000 деревянных , полностью с вами согласен!
Ты живёшь в бинарном мире? Между вариантами "17к в Курске" и "400к в штатах" находится зияющее ничего?
нельзя, все будет зависеть от вашего семейного положения, каких-то дорасходов. Но в среднем от этой суммы надо откинуть 25-30 % + прибавить годовой бонус
Вы забыли налог отнять. Раз. Два - купить страховку. Три оплатить кредиты за всё. И на оставшееся прожить в NY. ))) Я про LA молчу ))
68 тысяч в NY очень не высокая зарплата, в LA - нищенская.
Страховки и прочие плюшки обычно компания отдельно оплачивает в рамках benefits
Не факт, что оплачивают.
Of the subtypes of health insurance coverage, employer-based insurance remained the most common, covering 55.1 percent of the population for all or part of the calendar year.
https://www.census.gov/library/publications/2019/demo/p60-267.html
Этому факту уже несколько десятков лет. Компании, у которых в штате более 50 человек (а Спотифвй очевидно относится к данной категории) обязаны предоставлять медстраховку
68К - это зп менеджера в отделе кадров, да и страховка гарантирована
А теперь вычти 30% налог с зарплаты, и останется 400k. Что, конечно, тоже немало - но ведь 5000 раз уже на vc обсуждали стоимость жизни в штатах
и все равно находится какой-то Евгений, который продолжает писать чушь)
они и в Швеции примерно столько платят, верхний перцентиль пониже, конечно
Всё. Пойду в США, когда будет 50
Пешком? Ты сейчас в Мексике чтоли?
Это шутка. Имею в виду, если через 30-40 лет мой бизнес прогорит, начнёт умирать, пойду в США
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