Российский производитель вертикальных теплиц iFarm привлёк $4 млн на развитие ИТ-системы управления фермами Материал редакции
Стартап поставляет урожай в «Ленту», «Азбуку вкуса» и другим ритейлерам.
Российский стартап-разработчик вертикальных теплиц iFarm привлёк $4 млн от группы инвесторов, рассказали vc.ru в компании.
Лид-инвестором стал фонд Gagarin Capital, который подтвердил vc.ru сделку. В раунде также участвовали Matrix Capital, Impulse VC, IMI.VC, бизнесмен Борис Ким и несколько бизнес-ангелов.
Условия и оценку стартап не раскрывает, но отмечает, что с предыдущего раунда она выросла в три раза. В феврале 2019 года iFarm привлёк $1 млн от Gagarin Capital и партнёров.
Инвестиции стартап планирует направить на развитие ИТ-платформы iFarm Growtune для управления вертикальными фермами, которая позволяет получать качественный урожай в гарантированные сроки, говорят в компании.
На базе системы iFarm планирует запустить краудинвестинговую платформу для привлечения финансирования клиентов стартапа от банков, лизинговых компаний и частных лиц. Среди других планов — четырёхкратное расширение ассортимента культур.
Основанный в 2017 году iFarm занимается строительством автоматизированных вертикальных теплиц для выращивания салатов, ягод и овощей в городе. Компания поставляет продукцию в рестораны и федеральным ритейлерам, в том числе «Ленте», «Азбуке вкуса», «Бахетле» и другим. Команда iFarm включает более 70 человек.
Цель компании — более 1 млн м² вертикальных ферм, работающих по технологии iFarm по всему миру, и более 500 доступных для выращивания культур к 2026 году. Сейчас суммарная посадочная площадь объектов составляет более 10 тысяч м², стартап работает над 50 проектами в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ.
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