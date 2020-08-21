vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Галина Мубаракшина
779

Минфин разрешит ФНС онлайн-мониторинг отчётности среднего бизнеса — служба сможет предупреждать компании о нарушениях Материал редакции

Онлайн-мониторинг проводится добровольно и позволяет бизнесу снизить количество проверок со стороны налоговой службы.

  • Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют Федеральной налоговой службе (ФНС) получать онлайн-доступ к бухгалтерской и налоговой отчётности среднего бизнеса, пишут «Ведомости».
  • Законопроект позволит подключить к системе компании с годовой выручкой и активами до 1 млрд рублей, а также суммой уплаченных налогов за год в размере до 100 млн рублей. Под эти критерии подпадает около 200 российских компаний, указывает газета.
  • Налоговый мониторинг ФНС проводит с 2016 года, напоминает РБК. Компании добровольно предоставляют службе доступ к своим данным и, если есть риски нарушений законодательства, налоговая рекомендует их устранить. Предприятия не будут штрафовать за нарушения, только если они не уголовные, указывает агентство. Система позволяет снизить количество проверок и упростить документооборот, отметили в ФНС.
  • Сейчас налоговый мониторинг проводится только в отношении крупных компаний с выручкой и активами до 3 млрд рублей, а налоговыми выплатами — до 300 млн рублей в год. В 2020 году в нём участвовали 95 организаций, рассказали «Ведомостям» в ФНС. В 2019 году в их число входили, например, «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», Tele2, МТС, Unilever и Google.

#новость #фнс #налоги

Галина Мубаракшина
+14 350
4
2
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043d\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 151828, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 21 Aug 2020 07:49:20 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как мы за неделю заработали 500 тысяч рублей на продаже онлайн-курса
Устроили распродажу курса для копирайтеров, потратили 50 000 ₽ на рекламу — получили 580 000 ₽ выручки. Рассказываем…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Правильный Взгляд

1

Адекватные собственники, если сомневаются в разумности финансовой стратегии, проводят инициативный аудит. Это разумная Финансовая практика.
Те, кто хочет поиметь проблем с налоговой службой, воспользуется таким щедрым предложением.

Финансовая практика
Найдётся всё
yandex.ru
Ответить

Christofor

0

около 200 российских компаний, указывает газета

вот это крохи, я думал там тысячи компаний, во истину в России нет среднего бизнеса

Ответить

Ренат Смольный

Christofor
1

Эти 200 - часто бизнес чиновников и силовиков, все остальные размазали бизнес по десяткам и сотням формально не связанных юр.лиц, чтобы быть незаметными

Ответить

Oleg Krasikov

Christofor
0

На самом деле средний бизнес по законодательству РФ - он не такой уж и средний, доход должен быть больше 800кк в год. 

Ответить

Антон Коровин

0

Объясните пожалуйста чем это будет и грозит на деле?

Ответить

Правильный Взгляд

Антон
1

Помониторят, составят план проверки и придут.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Методы в Teradata SQL, о которых, возможно, вы не знали
В этой статье хотелось бы рассмотреть примеры методов, которые доступны в Teradata SQL, но отсутствует T-SQL или реализ…
0
Сбербанк
Подписан
Отписаться
Каллиграфия, игровые и динозавр в кафе: где учатся участники Школы 21 в Казани
В феврале у Школы 21, которую создал Сбербанк, появился второй филиал — кампус в Казани. Создание кампуса началось с ре…
1
Mail.ru Group
Подписан
Отписаться
Mail.ru Design Conf x Dribbble Meetup 2020: трансляция здесь
Уже завтра, 21 августа, пройдет девятая конференция по продуктовому дизайну Mail.ru Design Conf. Как и весь 2020 год, о…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
Это A/B тестирование. Изучают, сколько ещё нужно экранов рекламы, что бы все сбежали в Гугл.
Два экрана рекламы в «Яндекс.Поиске»
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Michael Stephenson

«Тинькофф» изменит условия…

Andrew Alexeyev

«Ашан» получил €200 млн от…

Антон

«Ашан» получил €200 млн от…

Anton Reut

«Ашан» получил €200 млн от…

Alex Marvell

«Ашан» получил €200 млн от…

Andrew Stepanov

«Ашан» получил €200 млн от…

John Fima

«Тинькофф» изменит условия…

Name

Бесконечность не предел: лента…

Андрей Кириллов

Обновление Lightroom для iPhone…

Виктор Козлов

Бесконечность не предел: лента…

Виктор Козлов

Бесконечность не предел: лента…

Виктор Козлов

Бесконечность не предел: лента…

Name

«Ашан» получил €200 млн от…

Виктор Козлов

Бесконечность не предел: лента…

Ilgar Dadashov

«Неизвестный браконьер убил…

Andrew Alexeyev

«Ашан» получил €200 млн от…

Name

«Неизвестный браконьер убил…

Name

Как раскрутить социальный…

Nikolai O

Uber и Lyft получили в…

Антон Фомин

Project ONE от Mercedes скоро…