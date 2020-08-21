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Минфин разрешит ФНС онлайн-мониторинг отчётности среднего бизнеса — служба сможет предупреждать компании о нарушениях Материал редакции
Онлайн-мониторинг проводится добровольно и позволяет бизнесу снизить количество проверок со стороны налоговой службы.
- Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют Федеральной налоговой службе (ФНС) получать онлайн-доступ к бухгалтерской и налоговой отчётности среднего бизнеса, пишут «Ведомости».
- Законопроект позволит подключить к системе компании с годовой выручкой и активами до 1 млрд рублей, а также суммой уплаченных налогов за год в размере до 100 млн рублей. Под эти критерии подпадает около 200 российских компаний, указывает газета.
- Налоговый мониторинг ФНС проводит с 2016 года, напоминает РБК. Компании добровольно предоставляют службе доступ к своим данным и, если есть риски нарушений законодательства, налоговая рекомендует их устранить. Предприятия не будут штрафовать за нарушения, только если они не уголовные, указывает агентство. Система позволяет снизить количество проверок и упростить документооборот, отметили в ФНС.
- Сейчас налоговый мониторинг проводится только в отношении крупных компаний с выручкой и активами до 3 млрд рублей, а налоговыми выплатами — до 300 млн рублей в год. В 2020 году в нём участвовали 95 организаций, рассказали «Ведомостям» в ФНС. В 2019 году в их число входили, например, «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», Tele2, МТС, Unilever и Google.
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Правильный Взгляд
Адекватные собственники, если сомневаются в разумности финансовой стратегии, проводят инициативный аудит. Это разумная Финансовая практика.
Те, кто хочет поиметь проблем с налоговой службой, воспользуется таким щедрым предложением.
Christofor
около 200 российских компаний, указывает газета
вот это крохи, я думал там тысячи компаний, во истину в России нет среднего бизнеса
Ренат СмольныйChristofor
Эти 200 - часто бизнес чиновников и силовиков, все остальные размазали бизнес по десяткам и сотням формально не связанных юр.лиц, чтобы быть незаметными
Oleg KrasikovChristofor
На самом деле средний бизнес по законодательству РФ - он не такой уж и средний, доход должен быть больше 800кк в год.
Антон Коровин
Объясните пожалуйста чем это будет и грозит на деле?
Правильный ВзглядАнтон
Помониторят, составят план проверки и придут.