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Дарья Дейнека
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Попадает в тренды: чем YouTube привлекла первых инвесторов и какие риски инвестиций они видели Материал редакции

В 2005 году партнёр венчурного фонда Sequoia Capital Рулоф Бота рассказал коллегам о возможных инвестициях в сервис. После него фонд вложил в сервис около $11,5 млн за 30% — и на продаже доли заработал в 41 раз больше.

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Google выкупила YouTube за $1,65 млрд спустя год. По оценке TechCrunch, доля Sequoia Capital к тому времени стоила $480 млн.

Почему Sequoia Capital решила инвестировать в YouTube

Партнёр фонда Рулоф Бота считал, что YouTube вписывается в мировой тренд, где контент в интернете производят сами пользователи. Тенденция началась с ведения текстовых блогов, публикации изображений и аудиозаписей. Видео должно было стать следующим шагом, думал инвестор.

Сервисом просто пользоваться, «он быстро растёт и затрагивает три сферы: онлайн-рекламу, распространение недорогих устройств для записи видео и развитие широкополосного интернета», писал Бота.

Он отмечал, что компания также разработала сниппеты, чтобы пользователи могли вставлять ролики на другие сайты. Благодаря этому YouTube создаёт широкую сеть для распространения контента в дополнение к прямому трафику.

Вступление сообщения Бота партнёрам фонда

Команда YouTube

Основатели YouTube Стив Чен, Джавед Карим и Чад Хёрли умные и неорганизованные, описал партнёр фонда.

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Бота подчёркивал, что фонду нужно будет быстро найти генерального директора и вице-президента по развитию бизнеса или продаж YouTube. В документе написано, что команда сервиса «с энтузиазмом» относилась к идее привлечь опытного специалиста для управления компанией.

YouTube в 2005 году Web Design Museum

Предложение инвестиций

На посевном раунде инвестор предлагал вложить $1 млн. Если компания достигнет нужных показателей (каких — не уточняется), последует раунд A с инвестициями $4 млн. Sequoia получит около 30% компании, и ещё 17% будет в резерве для опционного пула.

Какие риски видел инвестор

Партнёр фонда выделил пять основных рисков:

  • Конкуренция. Бота заметил, что у YouTube «значительный потенциал» для конкуренции с другими сервисами (Vimeo и Dailymotion). Компании стоило сосредоточиться на развитии пользовательского опыта, чтобы продолжать рост.
Среди конкурентов YouTube Бота называл не только видеосервисы, но и площадки для публикации фотографий
  • Монетизация. Партнёр фонда верил, что платформе удастся заработать на рекламе, но не мог точно спрогнозировать ежегодную выручку. Было неясно, сколько должна стоять тысяча просмотров рекламы, какое количество видео получится монетизировать и как быстро будет расти площадка. Бота предполагал, что ежегодная выручка от рекламы на YouTube составит от $6 млн до $55 млн (в 2019 году выручка YouTube с рекламы — $15 млрд).
Оценка Бота в 2005 году слева направо: количество загрузок в день, цены за тысячу показов рекламы, процент видео для монетизации, прибыль YouTube
  • Масштабируемость. YouTube предстояло сильно вырасти, чтобы добиться приличной выручки.
  • Сбалансированный рост. Бота подчёркивал, что платформа должна сбалансировать количество новых пользователей и загружаемого контента.
  • Выход. Инвестору было сложно предсказать, сколько получится заработать на YouTube. Похожие крупные сделки затрагивали только хостинг изображений: CNET выкупил Webshots примерно за $70 млн, а Flickr перещёл к Yahoo! менее чем за $50 млн.

#youtube #sequoiacapital

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Maxim Petrukhin

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Среди рисков самый главный - конкуренция. Совершенно не очевидно было, что YT победит.
Но целом дядя молодец. Ничего сложного и заумного, просто торжество здравого смысла. 

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