В 2005 году партнёр венчурного фонда Sequoia Capital Рулоф Бота рассказал коллегам о возможных инвестициях в сервис. После него фонд вложил в сервис около $11,5 млн за 30% — и на продаже доли заработал в 41 раз больше.

В закладки

Google выкупила YouTube за $1,65 млрд спустя год. По оценке TechCrunch, доля Sequoia Capital к тому времени стоила $480 млн.

Почему Sequoia Capital решила инвестировать в YouTube

Партнёр фонда Рулоф Бота считал, что YouTube вписывается в мировой тренд, где контент в интернете производят сами пользователи. Тенденция началась с ведения текстовых блогов, публикации изображений и аудиозаписей. Видео должно было стать следующим шагом, думал инвестор.

Сервисом просто пользоваться, «он быстро растёт и затрагивает три сферы: онлайн-рекламу, распространение недорогих устройств для записи видео и развитие широкополосного интернета», писал Бота.

Он отмечал, что компания также разработала сниппеты, чтобы пользователи могли вставлять ролики на другие сайты. Благодаря этому YouTube создаёт широкую сеть для распространения контента в дополнение к прямому трафику.

Вступление сообщения Бота партнёрам фонда

Команда YouTube

Основатели YouTube Стив Чен, Джавед Карим и Чад Хёрли умные и неорганизованные, описал партнёр фонда.

Объявление на vc.ru Маркетинг Как мы за неделю заработали 500 тысяч рублей на продаже онлайн-курса Устроили распродажу курса для копирайтеров, потратили 50 000 ₽ на рекламу — получили 580 000 ₽ выручки. Рассказываем…

Бота подчёркивал, что фонду нужно будет быстро найти генерального директора и вице-президента по развитию бизнеса или продаж YouTube. В документе написано, что команда сервиса «с энтузиазмом» относилась к идее привлечь опытного специалиста для управления компанией.

YouTube в 2005 году Web Design Museum

Предложение инвестиций

На посевном раунде инвестор предлагал вложить $1 млн. Если компания достигнет нужных показателей (каких — не уточняется), последует раунд A с инвестициями $4 млн. Sequoia получит около 30% компании, и ещё 17% будет в резерве для опционного пула.

Какие риски видел инвестор

Партнёр фонда выделил пять основных рисков:

Конкуренция. Бота заметил, что у YouTube «значительный потенциал» для конкуренции с другими сервисами (Vimeo и Dailymotion). Компании стоило сосредоточиться на развитии пользовательского опыта, чтобы продолжать рост.

Среди конкурентов YouTube Бота называл не только видеосервисы, но и площадки для публикации фотографий

Монетизация. Партнёр фонда верил, что платформе удастся заработать на рекламе, но не мог точно спрогнозировать ежегодную выручку. Было неясно, сколько должна стоять тысяча просмотров рекламы, какое количество видео получится монетизировать и как быстро будет расти площадка. Бота предполагал, что ежегодная выручка от рекламы на YouTube составит от $6 млн до $55 млн (в 2019 году выручка YouTube с рекламы — $15 млрд).

Оценка Бота в 2005 году слева направо: количество загрузок в день, цены за тысячу показов рекламы, процент видео для монетизации, прибыль YouTube