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Татьяна Боброва
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Глава пресс-службы «Ситимобила» Георгий Лобушкин перешёл в «Сбербанк»: займётся коммуникациями компаний из экосистемы Материал редакции

«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка».

18 комментариев
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Глава пресс-службы такси-сервиса «Ситимобил» Георгий Лобушкин перейдёт на работу в пресс-службу «Сбербанка», сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Лобушкин подтвердил vc.ru, что перейдёт на работу в «Сбербанк». Он добавил, что выходит с 26 августа 2020 года. От других комментариев он отказался.

Он присоединится к команде руководителя пресс-службы «Сбербанка» Софьи Ивановой и будет заниматься коммуникациями всех компаний экосистемы банка, уточняет канал. Иванова на момент написания заметки не ответила на вопрос vc.ru, за что будет отвечать Лобушкин.

С 2011 года Лобушкин работал во «ВКонтакте», в 2013 году он занял пост руководителя пресс-службы и официального представителя соцсети. В 2016 году он перешёл на должность директора по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group и ушёл из компании в октябре 2017 года. Пресс-службу агрегатора «Ситимобил» Лобушкин возглавил в сентябре 2018 года.

«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка» и Mail.ru Group — у компаний есть совместное предприятие на базе такси-сервиса и Delivery Club. В экосистему «Сбербанка» также входят некоторые сервисы Rambler Group вроде онлайн-кинотеатра Okko, а также «Яндекс.Деньги».

#новость #кадры

Татьяна Боброва
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18 комментариев
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Sakari Sauso

–3

Я всегда считал его уебаном

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Антон

1

Сваливают из говнопроекта 

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Sergei Timofeyev

Антон
1

Нет. Ротируются. 

Ответить

Andrew Stepanov

Sergei
2

Они там все по кругу ходят

Ответить

Влад Ижевский

Sergei
2

и Жопируются. Развлекаются ребята, как хотят.

Ответить

Ваня Пупкмн

1

Я бы не смог жить без этой информации...

Ответить

Yaroslav Brandtner

1

Сбербанк достоен говномобила

Ответить

Дмитрий Лукашов

0

Жора — Красава! Такие проекты и спецухи, которые делает он — в России может делать только Родин наверное и все. Хуйтерс гона хуйт.

Ответить

ПекинПок

0

Чем эти PR вообще занимаются?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

ПекинПок
2

Хуетой обычно 

Ответить

Сергей Ругов

ПекинПок
0

PR занимаются PR

Ответить

ПекинПок

Сергей
0

Тут надо смеяться?

Ответить

Сергей Ругов

ПекинПок
0

ап ту ю.

Ответить

Александр Кучеряев

0

Это должно понизить стоимость акций сбера? Или повысить mail?

Ответить

Дмитрий Лукашов

0

Но ток Чет в статье не упомянули про Ксению Анатольевну, а так — поздравляю Сбербанк и Жору.

Ответить

Mike Mike

0

Гоните в шею этого типа

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Artemy

0

Достойно. После появления Лобушкина в Холиваре Лошака проникся уважением. А Сбербанк - тот еще пылесос. 

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ПекинПок

–2

Ранее София Иванова являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co. Тот самый который сдох из-за херового PR?

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