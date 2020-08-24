Глава пресс-службы «Ситимобила» Георгий Лобушкин перешёл в «Сбербанк»: займётся коммуникациями компаний из экосистемы Материал редакции
«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка».
Глава пресс-службы такси-сервиса «Ситимобил» Георгий Лобушкин перейдёт на работу в пресс-службу «Сбербанка», сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
Лобушкин подтвердил vc.ru, что перейдёт на работу в «Сбербанк». Он добавил, что выходит с 26 августа 2020 года. От других комментариев он отказался.
Он присоединится к команде руководителя пресс-службы «Сбербанка» Софьи Ивановой и будет заниматься коммуникациями всех компаний экосистемы банка, уточняет канал. Иванова на момент написания заметки не ответила на вопрос vc.ru, за что будет отвечать Лобушкин.
С 2011 года Лобушкин работал во «ВКонтакте», в 2013 году он занял пост руководителя пресс-службы и официального представителя соцсети. В 2016 году он перешёл на должность директора по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group и ушёл из компании в октябре 2017 года. Пресс-службу агрегатора «Ситимобил» Лобушкин возглавил в сентябре 2018 года.
«Ситимобил» входит в экосистему «Сбербанка» и Mail.ru Group — у компаний есть совместное предприятие на базе такси-сервиса и Delivery Club. В экосистему «Сбербанка» также входят некоторые сервисы Rambler Group вроде онлайн-кинотеатра Okko, а также «Яндекс.Деньги».
Сваливают из говнопроекта
Нет. Ротируются.
Жора — Красава! Такие проекты и спецухи, которые делает он — в России может делать только Родин наверное и все. Хуйтерс гона хуйт.
Чем эти PR вообще занимаются?
PR занимаются PR
Но ток Чет в статье не упомянули про Ксению Анатольевну, а так — поздравляю Сбербанк и Жору.
Достойно. После появления Лобушкина в Холиваре Лошака проникся уважением. А Сбербанк - тот еще пылесос.
Ранее София Иванова являлась PR-директором Группы компаний Rambler&Co. Тот самый который сдох из-за херового PR?
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