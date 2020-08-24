Кук получает бонусы с 2011 года, когда стал гендиректором.

В закладки

В августе 2020 года глава Apple Тим Кук получит от компании ежегодное вознаграждение — 560 тысяч акций стоимостью $278,6 млн, передаёт Bloomberg.

Часть этого вознаграждения топ-менеджер получает за управление компанией, другую часть — за достижение ею финансовых показателей. Вторая часть выплаты привязана к стоимости акций Apple относительно других фирм из списка S&P 500 за последние три года, поясняет издание.

По данным на 21 августа доходность Apple за этот период, включая реинвестированные дивиденды, составила около 225% — она выше, чем у подавляющего большинства компаний из списка, отмечает Bloomberg.

Представитель Apple Джош Розенсток отказался от комментариев агентству. В 2015 году Тим Кук заявил, что большую часть денег планирует жертвовать на благотворительность и уже раздал акции Apple на миллионы долларов, напоминает Bloomberg.

10 августа 2020 года Тим Кук стал миллиардером на фоне роста капитализации Apple. 19 августа она превысила $2 трлн, за два года Apple удвоила свою рыночную стоимость. В 2011 году компания стоила $350 млрд.