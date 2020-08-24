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Финансы
Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Тим Кук получит от Apple $279 млн в виде акций за успешное управление компанией Материал редакции

Кук получает бонусы с 2011 года, когда стал гендиректором.

8 комментариев
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В августе 2020 года глава Apple Тим Кук получит от компании ежегодное вознаграждение — 560 тысяч акций стоимостью $278,6 млн, передаёт Bloomberg.

Часть этого вознаграждения топ-менеджер получает за управление компанией, другую часть — за достижение ею финансовых показателей. Вторая часть выплаты привязана к стоимости акций Apple относительно других фирм из списка S&P 500 за последние три года, поясняет издание.

По данным на 21 августа доходность Apple за этот период, включая реинвестированные дивиденды, составила около 225% — она выше, чем у подавляющего большинства компаний из списка, отмечает Bloomberg.

Представитель Apple Джош Розенсток отказался от комментариев агентству. В 2015 году Тим Кук заявил, что большую часть денег планирует жертвовать на благотворительность и уже раздал акции Apple на миллионы долларов, напоминает Bloomberg.

10 августа 2020 года Тим Кук стал миллиардером на фоне роста капитализации Apple. 19 августа она превысила $2 трлн, за два года Apple удвоила свою рыночную стоимость. В 2011 году компания стоила $350 млрд.

Sky News

#новость #apple #тимкук

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Павел Столяров

0

Почему столько много платят?

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Я не скажу свое имя машине

Павел
3

Потому что 30 процентов

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Denis Arslanbekov

Павел
0

Это же не (любой эффективный менеджер любой российской госкомпании), там есть за что

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Bobo Momo

Павел
–1

Пузырь 

Ответить

Deniss Karpak

0

Мне кажется очко у него уже точно слиплось 😹

Ответить

Сергей Алеев

0

Что такое доходность 225%? Отелсительно затрат?

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Родион Галанев

0

На булавки хватит

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Алекс Таций

0

Это ж вам не Сечин с Рогозиным.

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