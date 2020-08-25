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Сервис Asana подал документы для выхода на биржу: выручка за год выросла на 86%, убытки — на 133% Материал редакции
Сервис достиг оценки в $1,5 млрд в 2018 году.
- Сервис для управления проектами и задачами Asana подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку о размещении обыкновенных акций класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже.
- Согласно документу, на 31 января 2020 года у Asana было более 3,2 млн учётных записей и более 1,2 млн платных пользователей из 190 стран.
- По итогам финансового года, который закончился 31 января 2020 года, компания получила $142,6 млн выручки, что на 86% больше, чем годом ранее ($76,8 млн). Выручка за квартал, который закончился 30 апреля 2020 года, составила $47,7 млн против $28 млн годом ранее.
- Чистый убыток компании за год составил $118,6 млн ($50,9 млн в 2019 году), за квартал — $35,8 млн ($15 млн). Рост показателя объясняется увеличением трат на исследования, разработки и маркетинг, отмечает Crunchbase.
- Asana основана в 2008 году Дастином Московицем и Джастином Розенштейном. По данным Crunchbase, за всё время компания привлекла $413,2 млн. В ноябре 2018 года инвесторы оценивали сервис в $1,5 млрд.
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Денис Семенов
Видимо плохо управляют проектами и много теряют на неприоритетных задачах.
Пардон Мадам
Все уже поняли, что Jira говно. Ничего кроме потока бессмысленных, не связанных между собой задач. Excel справляется не хуже
Сергей МилосердовПардон
А я только Асану хотел начать опробывать. Что посоветуете для небольшой команды, а некоторые проекты даже я один? С Экселем плохо дружу и воспринимаю.