Сотрудники сервиса смогут получать зарплату в долларах, а снимать её в местной валюте.

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«Тинькофф Бизнес» начал работать с иностранными компаниями, рассказал vc.ru представитель сервиса. Организация будет обслуживать иностранные фирмы, которые ведут бизнес в России, а также зарубежные филиалы российских компаний.

Первым иностранным клиентом «Тинькофф Бизнес» стал сервис поиска билетов Aviasales: компания обслуживала его в России, а теперь открыла расчётный счёт для офиса в Таиланде и доставила на Пхукет зарплатные карты.

Сотрудники Aviasales смогут получать зарплату на карты «Тинькофф» в долларах США, а снимать её в местной валюте — тайских батах, пояснили в компании. Все переводы в Россию и из неё проводятся для них без комиссии.

«Тинькофф Бизнес» обслуживает зарплатные проекты бесплатно. Компании могут начислять зарплаты и погашать НДФЛ в мобильном приложении банка. Сотрудники могут снимать фиксированную сумму в любом банкомате без комиссии, отметили в компании. Лимит определяется условиями зарплатного проекта.