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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Тинькофф Бизнес» начал открывать счета зарубежным компаниям — первым иностранным клиентом стал Aviasales в Таиланде Материал редакции

Сотрудники сервиса смогут получать зарплату в долларах, а снимать её в местной валюте.

7 комментариев
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«Тинькофф Бизнес» начал работать с иностранными компаниями, рассказал vc.ru представитель сервиса. Организация будет обслуживать иностранные фирмы, которые ведут бизнес в России, а также зарубежные филиалы российских компаний.

Первым иностранным клиентом «Тинькофф Бизнес» стал сервис поиска билетов Aviasales: компания обслуживала его в России, а теперь открыла расчётный счёт для офиса в Таиланде и доставила на Пхукет зарплатные карты.

Сотрудники Aviasales смогут получать зарплату на карты «Тинькофф» в долларах США, а снимать её в местной валюте — тайских батах, пояснили в компании. Все переводы в Россию и из неё проводятся для них без комиссии.

«Тинькофф Бизнес» обслуживает зарплатные проекты бесплатно. Компании могут начислять зарплаты и погашать НДФЛ в мобильном приложении банка. Сотрудники могут снимать фиксированную сумму в любом банкомате без комиссии, отметили в компании. Лимит определяется условиями зарплатного проекта.

Чтобы открыть зарплатный проект в «Тинькофф Бизнесе», юрлицу нужно иметь расчётный счёт в компании. После этого ему нужно подать заявку на сайте или обратиться к менеджеру «Тинькофф Бизнеса». По собственным данным, «Тинькофф Бизнес» обслуживает 600 тысяч счетов российских компаний.

#новость #тинькоффбизнес #aviasales

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Александр Алмазов

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Мощно 💪 Тинькофф - красавчики 🤟

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Artemy

2

Прикольно. А местные банковские лицензии для этого не нужны?

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Mikhail Pavlov

1

Молодцы 👍

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Андрей Епанчинцев

0

Есть компания в Литве, могу для неё открыть р/с и интернет-эквайринг? Утомился подключать сервисы, Stripe отказал, PaySera делает мозг (((

Ответить

Иван Эртель

Андрей
1

Paypal, 2CO, Skrill, Яндекс.Касса (работают с иностранными компаниями).

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Андрей Епанчинцев

0

Я.касса принимает валюту, но переводит в чекауте в рубли. Покупатели из ЕС шугануться. Пэйпал дорогущий

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Иван Эртель

Андрей
0

Ну не без этого, есть минусы. А Stripe почему отказал? Я в Болгарии как только страйп заработал, то подключил и активировал без вопросов за 1-2 дня.

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