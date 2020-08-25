«Тинькофф Бизнес» начал открывать счета зарубежным компаниям — первым иностранным клиентом стал Aviasales в Таиланде Материал редакции
Сотрудники сервиса смогут получать зарплату в долларах, а снимать её в местной валюте.
«Тинькофф Бизнес» начал работать с иностранными компаниями, рассказал vc.ru представитель сервиса. Организация будет обслуживать иностранные фирмы, которые ведут бизнес в России, а также зарубежные филиалы российских компаний.
Первым иностранным клиентом «Тинькофф Бизнес» стал сервис поиска билетов Aviasales: компания обслуживала его в России, а теперь открыла расчётный счёт для офиса в Таиланде и доставила на Пхукет зарплатные карты.
Сотрудники Aviasales смогут получать зарплату на карты «Тинькофф» в долларах США, а снимать её в местной валюте — тайских батах, пояснили в компании. Все переводы в Россию и из неё проводятся для них без комиссии.
«Тинькофф Бизнес» обслуживает зарплатные проекты бесплатно. Компании могут начислять зарплаты и погашать НДФЛ в мобильном приложении банка. Сотрудники могут снимать фиксированную сумму в любом банкомате без комиссии, отметили в компании. Лимит определяется условиями зарплатного проекта.
Чтобы открыть зарплатный проект в «Тинькофф Бизнесе», юрлицу нужно иметь расчётный счёт в компании. После этого ему нужно подать заявку на сайте или обратиться к менеджеру «Тинькофф Бизнеса». По собственным данным, «Тинькофф Бизнес» обслуживает 600 тысяч счетов российских компаний.
Есть компания в Литве, могу для неё открыть р/с и интернет-эквайринг? Утомился подключать сервисы, Stripe отказал, PaySera делает мозг (((
Paypal, 2CO, Skrill, Яндекс.Касса (работают с иностранными компаниями).
Я.касса принимает валюту, но переводит в чекауте в рубли. Покупатели из ЕС шугануться. Пэйпал дорогущий
Ну не без этого, есть минусы. А Stripe почему отказал? Я в Болгарии как только страйп заработал, то подключил и активировал без вопросов за 1-2 дня.
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