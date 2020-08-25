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Финансы
Галина Мубаракшина
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Фонд «Сколково» и «дочка» японской Dentsu запланировали вложить 1,5 млрд рублей в российские стартапы в сфере ритейла Материал редакции

Компанию интересуют технологии, которые анализируют данные о поведении потребителей.

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Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и Deep, «дочка» японского холдинга Dentsu, создали компанию Station, которая будет инвестировать в разработчиков технологий для ритейла. Об этом vc.ru сообщили в фонде «Сколково».

Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей в первые полтора года. Это собственные средства структур «Сколково» и Dentsu, а также партнёров, которые присоединятся к холдингу, пояснили в фонде. Размер доли и инвестиций каждого из учредителей компании, а также партнёров фонд не раскрыл.

Station будет инвестировать в технологии, использующие данные о поведении потребителей. Какие именно, в фонде не уточнили. Холдинг намерен вкладываться в компании «Сколково», а также поглощать их. В «сферу интересов» структуры попадают разработки более 30 резидентов «Сколково», отметили в фонде, отказавшись называть компании.

Холдингу интересны компании с годовой выручкой от 200 млн рублей и не менее чем с десятью клиентами, пишет РБК со ссылкой на гендиректора Skolkovo Ventures Владимира Саковича. По его словам, у таких стартапов обычно уже есть инвесторы.

В будущем Station планирует стать «единым окном» и предлагать другим компаниям сервисы для настройки бизнес-процессов и коммуникации с потребителями. Потенциальные клиенты компании – 100 крупнейших российских игроков рынка, работающих в потребительском секторе, уточнили в фонде.

#новость #сколково #инвестиции

Галина Мубаракшина
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Yan Varskii

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"будем инвестировать в технологии...а в какие именно не скажем.." 😆

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Николай Глущенко

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Когда венчур инвестирует в ритейл - у меня случается разрыв шаблона. Нет, я понимаю что нет такой избитой темы которую нельзя было бы избить ещё раз, но камон, неужели для инвесторов не нашлось более привлекательных проектов, чем низкомаржинальная торговля?

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