Компанию интересуют технологии, которые анализируют данные о поведении потребителей.

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Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и Deep, «дочка» японского холдинга Dentsu, создали компанию Station, которая будет инвестировать в разработчиков технологий для ритейла. Об этом vc.ru сообщили в фонде «Сколково».

Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей в первые полтора года. Это собственные средства структур «Сколково» и Dentsu, а также партнёров, которые присоединятся к холдингу, пояснили в фонде. Размер доли и инвестиций каждого из учредителей компании, а также партнёров фонд не раскрыл.

Station будет инвестировать в технологии, использующие данные о поведении потребителей. Какие именно, в фонде не уточнили. Холдинг намерен вкладываться в компании «Сколково», а также поглощать их. В «сферу интересов» структуры попадают разработки более 30 резидентов «Сколково», отметили в фонде, отказавшись называть компании.

Холдингу интересны компании с годовой выручкой от 200 млн рублей и не менее чем с десятью клиентами, пишет РБК со ссылкой на гендиректора Skolkovo Ventures Владимира Саковича. По его словам, у таких стартапов обычно уже есть инвесторы.