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Финансы
Евгений Делюкин
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На чём зарабатывает владелец «бесплатного» оператора Danycom.Mobile, от которого МТС и «Мегафон» требуют 1,3 млрд рублей Материал редакции

Тарифы и облигации на 1 млрд рублей привлекают внимание новых клиентов — чтобы рос основной бизнес краснодарского телеком-холдинга.

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В сентябре 2020 года суд рассмотрит иски МТС и дочки «Мегафона» к виртуальному оператору Danycom.Mobile — он задолжал 1,3 млрд рублей за услуги связи.

Эти услуги — лишь одно из направлений холдинга Danycom, который обрабатывает в России более 40% SMS-трафика из приложений. Компания занимается мобильным маркетингом, владеет колл-центром, платёжной системой в Европе и продаёт облигации, обещая доходность от 13,5%.

Как устроен бизнес Danycom и почему компания делает ставку на мобильного оператора — в разборе.

Чем занимается Danycom и сколько зарабатывает

Danycom основана в 2013 году в Краснодаре. Компания создала платформу по обработке и отправке SMS-сообщений, в 2014 году запустила федеральный SMS-агрегатор. По собственным данным Danycom, в первый год платформа обработала более 10% трафика российских операторов.

В 2015-м Danycom вышла на рынки Казахстана, Грузии, Молдавии и Узбекистана, а затем в Европу. Компания предлагала услуги A2P SMS-агрегации (отправка пользователю SMS из приложений),

Спустя два года Danycom в тестовом режиме запустила виртуальный мобильный оператор Danycom.Mobile. Он работает на сетях Tele2 по модели Full MVNO — использует только частоты и сетевую инфраструктуру оператора, а в роуминге переключается на вышки других партнёров. Через год состоялся коммерческий запуск Danycom.Mobile.

В 2018 году Danycom в России вошёл в тройку лидеров на рынке мобильного информирования (рассылки через SMS и мессенджеры, звонки, продажа коротких номеров и другие услуги). Компания обработала 43% A2P SMS-трафика в России и 1% трафика по всему миру.

Предприятия компании объединились в холдинг Danycom.Global в 2019 году. Он начал разработку единой платформы для новых и существующих проектов Danycom:

  • Коммуникационная платформа Danycomo для b2b- и b2c-рынков. В неё включены SMS-агрегатор и другие услуги мобильного информирования.
  • Аутсорсинговый колл-центр Danycallcenter.
  • Оператор Danycom.Mobile.
  • Курьерская служба «Danycom.Экспресс» (занималась доставкой SIM-карт Danycom.Mobile, закрылась).
  • Микрофинансовая организация Bigmoneys (в ноябре 2019 года ЦБ исключил из реестра микрокредитных компаний учрежденную Danycom ООО МКК «Финансовый помощник»; ему принадлежит бренд Bigmoneys).
  • С 2020 года — чешская платёжная система Codium Pay для развития финансовых услуг в России и Европе.
  • С 2020 года — инвестиционная компания «Стрим».

С помощью Danycom.Global компания рассчитывает увеличить долю на рынке SMS-агрегации, запустить мобильного оператора в Евросоюзе, платёжные, страховые и финансовые сервисы.

Выручка группы в 2019 году составила 37,9 млрд рублей, чистая прибыль — 3 млрд. 97% выручки Danycom.Global получила от SMS-агрегации. Компания заняла 16% рынка SMS-агрегаторов в России.

ООО «Дэни Колл», юрлицо Danycom в России, выручило 7,2 млрд рублей в 2019 году:

  • A2P-сервисы — 6,4 млрд рублей.
  • Услуги связи — 692 млн рублей.
  • Цифровые сервисы — 194 млн рублей.

Чистая прибыль «Дэни колл» за этот же время — 126,3 млн рублей.

Среди незапущенных проектов Danycom — сервис страхования «Danycom.Страхование», который представители компании упомянули в разговоре с Mobile-Review. Также — «лоукостер-банк» «Danycom.Банк» и «Danycom.Путешествия», о них в 2018 году писало Banki.ru.

В 2019 году Danycom.Mobile планировала выход на европейские рынки — в Эстонию, Польшу, Францию, Финляндию и другие страны, — но пока этого не произошло.

Скриншот сайта, посвященного страхованию Mobile-Review

Зачем Danycom нужен «бесплатный» оператор

Запуск мобильного оператора развивает основной продукт Danycom — услуги SMS-агрегации: помогает увеличить рост бизнеса и маржинальность SMS-рассылок Danycomo, рассказал «Коммерсанту» директор по развитию Danycom Пётр Кушиков в апреле 2019 года.

Danycom.Mobile привлекает пользователей freemium-тарифами с фиксированным пакетом трафика. Например, абоненты тарифа «Бесплатный» получают 30 минут разговоров, 1 ГБ трафика и 50 SMS в месяц. На тарифе «Звони бесплатно» — 60 минут звонков и 600 SMS.

Пользователи бесплатных тарифов получают до пяти рекламных SMS в сутки.

Danycomo зарабатывает от 2% до 8% стоимости рекламного SMS, отправленного абонентам других операторов. Рассылка SMS по базе абонентов Danycom.Mobile приносит компании 100% прибыли.

К концу 2019 года оператор набрал 473 тысячи абонентов. Оператор оказывает услуги связи в 56 регионах России.

Тарифная сетка Danycom.Mobile

Также Daycom.Mobile продаёт дополнительные пакеты трафика, звонков и SMS. По собственной статистике компании, в декабре 2019 года 53% пользователей бесплатного тарифа оплачивали дополнительные пакеты — из них 65% заказывали гигабайты трафика.

13 августа Danycom.Mobile ввёл плату за подключение к бесплатным тарифам — 500 рублей для «Бесплатный» и 1000 рублей для «Звонки Бесплатно», и при этом сразу объявил о временных скидках: с ними «Бесплатный» можно подключить за 0 рублей, «Звонки бесплатно» — за 500 рублей.

Выпуск облигаций

Еще одним инструментом маркетинга для Danycom.Mobile, по заявлению самой компании, стал выпуск облигаций. ООО «Дэни Колл» разместило на Московской бирже облигации на 1 млрд рублей со ставкой ежеквартальных купонов в 13,5% годовых в июле 2019 года. Стоимость облигации — 1000 рублей.

Привлечённые деньги Danycom потратила на развитие Danycom.Global и Danycom.Mobile — например, увеличила количество регионов, в которых присутствует оператор, говорили сотрудники компании.

Для привлечения новых клиентов был запущен сервис Danycom Invest с облигациями оператора. В зависимости от количества бумаг «Дэни Колл» предлагала подключение к тарифам Danycom.Mobile без абонентской платы.

В декабре 2019 года доходность облигаций «Дэни колл» превысила 70% годовых, заметили «Ведомости». В то же время компания объявила о досрочном выкупе бумаг по номинальной стоимости с выплатой накопленного дохода.

Компания постепенно выкупает облигации траншами по 100 млн рублей, снижая доходность и собственную долговую нагрузку.

«Ведомости»

11 июня 2020 года «Дэни Колл» объявила о запуске бессрочной программы выпуска коммерческих облигаций объёмом до 10 млрд рублей.

Она размещает акции по закрытой подписке, их приобретателем становится ООО «Инвестиционная компания “Стрим”» (принадлежит Danycom.Global) и его клиенты. Стоимость облигации — 1000 рублей. Всего брокер выкупил облигационные выпуски ООО «Дэни Колл» на 1,6 млрд рублей.

14 августа 2020 года ЦБ ограничил деятельность брокера ИК «Стрим» и до 10 февраля 2021 года частично запретил совершать сделки и операции с активами клиентов. Банк России объяснил запрет тем, что компания «совершила действия, создающие угрозу правам и интересам инвесторов».

По словам гендиректора ИК «Стрим» Сергея Русанова, запрет связан «с технологическими ограничениями со стороны поставщиков программных продуктов».

Иски к Danycom.Mobile на 1,3 млрд рублей от МТС и «Мегафон»

Летом 2020 года операторы связи подали на «Дэни Колл» в суд. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск МТС 1 сентября 2020 года, 22 сентября — иск от «Мегалабс», дочерней компании «Мегафона».

Иск от МТС на 383,9 млн рублей касается межоператорских расчетов, связанных с маршрутизацией трафика, а иск от «Мегалабс» на 933,8 млн — взаиморасчетов по A2P-трафику, передаваемого на сети контрагента, указывают представители Danycom.Mobile.

В разговоре с «Коммерсантъ» Danycom рассказала, что поставщики услуг связи «ужесточили финансовые расчеты» с контрагентами, поэтому компания пересмотрела модель расчетов с клиентами и перевела их на предоплату. Из-за этого у некоторых клиентов возникли долги, ставшие поводом для иска «Мегалабс», отметил оператор.

Судебные иски «Дэни Колл»

В июле 2020 года Danycom предъявила более десяти исков к контрагентам, среди которых операторы SMS-рассылок, мебельные и строительные компании. Часть исков — на десятки и сотни миллионов рублей, но суд вернул их истцу, так как не были предоставлены нужные документы.

#danycom #операторы #связь

Евгений Делюкин
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7 комментариев
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Сергей Каменецкий

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Так и не нашел в описание ответа на формулировку из заголовка:
"На чём зарабатывает «бесплатный» мобильный оператор Danycom?"
Где ответ то?!

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Евгений Делюкин

Сергей
0

Вы правы, поправил заголовок на более корректный. Спасибо, что обратили внимание. Но про способы заработка оператора тоже есть :)

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Optov

Сергей
0

Вроде тарифы есть платные, если не хватает Смс и метров в бесплатном тарифе.

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Alex Tanchik

Сергей
0

Danycomo зарабатывает от 2% до 8% стоимости рекламного SMS, отправленного абонентам других операторов. Рассылка SMS по базе абонентов Danycom.Mobile приносит компании 100% прибыли.

Пользователи бесплатных тарифов получают до пяти рекламных SMS в сутки.

Ответить

Andrey Chuev

0

"Иск от МТС на 383,9 млрд рублей касается межоператорских расчетов, связанных с маршрутизацией трафика". Миллиардов или миллионов?

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Евгений Делюкин

Andrey
0

Миллионов, уточнил цифры по каждому иску.

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Optov

0

Пока читал вообще забыл , в чем смысл статьи. К концу вспомнил. Но тема немного мутная. Чую что 1йярд с облигациями был тест, а вот сейчас пойдет аншлаг, где вы итоге "Карандаш исчез", любители DC поймут отсылку.

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