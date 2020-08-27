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Телемедицинские сервисы Doc+ и «Доктор рядом» договорились о слиянии — последняя получит все технологии обеих компаний Материал редакции
Развитие рынка телемедицины сдерживает запрет на дистанционную постановку диагноза и назначение лечения, пишет РБК.
- Телемедицинские сервисы Doc+ и «Доктор рядом» договорились о слиянии: учредители ООО «Новая медицина» (бренд Doc+) станут акционерами «МК Доктор рядом», которая получит все разработки и технологии двух компаний. Об этом vc.ru рассказал представитель «Доктор рядом».
- Объединённую компанию Денис Швецов, нынешний гендиректор «Доктор рядом». Коммерческие параметры сделки не раскрываются.
- «Доктор рядом холдинг» запустила сеть клиник «Доктор рядом» в 2013 году, компания основана бывшим президентом ГК «Медси» Владимиром Гурдусом и бывшим президентом АФК «Система» и МТС Леонидом Меламедом. В мае 2020 года об инвестициях в «Доктор рядом» в размере 1 млрд рублей объявил фонд VEB Ventures, «дочка» группы ВЭБ.
- Кроме телемедицинского сервис для дистанционных видеоконсультаций с врачами, «Доктор рядом» развивает в Москве одноимённую сеть из 12 клиник. К июню 2019 года аудитория сервиса выросла до 5,1 млн человек, сообщал «Медвестниик» со ссылкой на компанию. За какой период рассчитывается аудитория, не уточнялось.
- Doc+ появился в сентябре 2015 года как сервис по вызову врачей на дом, его основали Виктор Белогуб, Дмитрий Хандогин и Руслан Зайдуллин.
- В 2016 году в Doc+ инвестировали $5,5 млн «Яндекс» и Baring Vostok. В 2017 году компания привлекла ещё $9 млн от Vostok New Ventures при участии Baring Vostok и «Яндекса». В 2016 году сервис вышел за пределы Москвы и начал работать в Санкт-Петербурге, но в мае 2018 года покинул город из-за низкого спроса. Летом 2019 года компания закрыла свою физическую клинику в Москве, чтобы сосредоточиться на работе с клиниками-партнёрами и продаже технологических решений.
- По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд рублей. «Эксперты компании ожидают кратного роста этого направления в ближайшие пять лет», — заявили в фонде. Развитие рынка сдерживает запрет на дистанционную постановку диагноза и назначение лечения, утверждает РБК.
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