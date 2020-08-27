vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Лиана Липанова
90

Телемедицинские сервисы Doc+ и «Доктор рядом» договорились о слиянии — последняя получит все технологии обеих компаний Материал редакции

Развитие рынка телемедицины сдерживает запрет на дистанционную постановку диагноза и назначение лечения, пишет РБК.

  • Телемедицинские сервисы Doc+ и «Доктор рядом» договорились о слиянии: учредители ООО «Новая медицина» (бренд Doc+) станут акционерами «МК Доктор рядом», которая получит все разработки и технологии двух компаний. Об этом vc.ru рассказал представитель «Доктор рядом».
  • Объединённую компанию Денис Швецов, нынешний гендиректор «Доктор рядом». Коммерческие параметры сделки не раскрываются.
  • «Доктор рядом холдинг» запустила сеть клиник «Доктор рядом» в 2013 году, компания основана бывшим президентом ГК «Медси» Владимиром Гурдусом и бывшим президентом АФК «Система» и МТС Леонидом Меламедом. В мае 2020 года об инвестициях в «Доктор рядом» в размере 1 млрд рублей объявил фонд VEB Ventures, «дочка» группы ВЭБ.
  • Кроме телемедицинского сервис для дистанционных видеоконсультаций с врачами, «Доктор рядом» развивает в Москве одноимённую сеть из 12 клиник. К июню 2019 года аудитория сервиса выросла до 5,1 млн человек, сообщал «Медвестниик» со ссылкой на компанию. За какой период рассчитывается аудитория, не уточнялось.
  • Doc+ появился в сентябре 2015 года как сервис по вызову врачей на дом, его основали Виктор Белогуб, Дмитрий Хандогин и Руслан Зайдуллин.
  • В 2016 году в Doc+ инвестировали $5,5 млн «Яндекс» и Baring Vostok. В 2017 году компания привлекла ещё $9 млн от Vostok New Ventures при участии Baring Vostok и «Яндекса». В 2016 году сервис вышел за пределы Москвы и начал работать в Санкт-Петербурге, но в мае 2018 года покинул город из-за низкого спроса. Летом 2019 года компания закрыла свою физическую клинику в Москве, чтобы сосредоточиться на работе с клиниками-партнёрами и продаже технологических решений.
  • По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд рублей. «Эксперты компании ожидают кратного роста этого направления в ближайшие пять лет», — заявили в фонде. Развитие рынка сдерживает запрет на дистанционную постановку диагноза и назначение лечения, утверждает РБК.

#новость #doc #докторрядом

Лиана Липанова
+26 137
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440\u0440\u044f\u0434\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","doc"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 153392, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Aug 2020 08:02:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Одноглазый Джо

0

А Хасис из DocDoc уже вышел?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Kauri
Подписан
Отписаться
Разработка микросервисов: простыми словами о преимуществах и недостатках
Наша команда максимально коротко и просто расскажет о набирающем популярность способе разработки, а также продемонстрир…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Использование регулярных выражений в MS Excel
В своей работе мы часто сталкиваемся с тем, что нам нужно обработать ячейку с текстом или проверить, содержит ли ячейка…
1
SkillFactory
Подписан
Отписаться
Поучиться в «Техносфере» теперь можно удаленно. Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы поступить
«Техносфера» — это совместный образовательный проект Mail.Ru Group и факультета вычислительной математики и кибернетики…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Eugene Basov
за день
Через пару репостов эта шутка потеряет авторов и станет "официальным заявлением". Думаю поэтому в КБ это не понравилось. 
Сатирическое ИА «Панорама» рассказало, что «Красное & Белое» потребовало удалить заметку о поддержке протестов в Минске
Viktor Mann
за неделю
Уговорил, остаюсь в России.
Что в США хуже, чем в России

Комментарии

Олег Ивахнов

Мой опыт выхода на маркетплейсы

El Negro

Угнали домен, что делать? Итоги…

Александр Бубнов

Как я избавился от спама с…

Islam Ibakaev

Pony Depress

Сергей Милосердов

Facebook предупредила партнёров…

Comrade…

WSJ: Цукерберг убедил Трампа в…

Oleksii Sidorov

США vs Россия. Часть 3…

Oleksii Sidorov

США vs Россия. Часть 3…

Максим Никитин

Facebook предупредила партнёров…

Максим Никитин

Facebook предупредила партнёров…

Denis G

Мой опыт выхода на маркетплейсы

Олег Ивахнов

Мой опыт выхода на маркетплейсы

Digger M

«В Европе рассрочку не просят…

Илитный Иксперт

Кризис семейной жизни как…

Максим Никитин

Что в США действительно хуже…

Максим Хорошов

Основатель «Додо пиццы» Фёдор…

Юрий Белоножкин

Использование регулярных…

Pavel Raspaev

Небоскребы: готовы ли вы жить…

Максим Никитин

Что в США действительно хуже…

Андрей Кириллов

Что в США действительно хуже…