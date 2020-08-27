vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Телемедицинские сервисы Doc+ и «Доктор рядом» объявили о слиянии — последняя получит все разработки обеих компаний Материал редакции
Развитие рынка телемедицины сдерживает запрет на дистанционную постановку диагноза и назначение лечения, пишет РБК.
- Телемедицинские сервисы Doc+ и «Доктор рядом» объявили о слиянии: учредители ООО «Новая медицина» (бренд Doc+) станут акционерами «МК Доктор рядом», которая получит все разработки и технологии двух компаний. Об этом vc.ru рассказал представитель «Доктор рядом».
- Объединённую компанию Денис Швецов, нынешний гендиректор «Доктор рядом». Коммерческие параметры сделки не раскрываются.
- «Доктор рядом холдинг» запустила сеть клиник «Доктор рядом» в 2013 году, компания основана бывшим президентом ГК «Медси» Владимиром Гурдусом и бывшим президентом АФК «Система» и МТС Леонидом Меламедом. В мае 2020 года об инвестициях в «Доктор рядом» в размере 1 млрд рублей объявил фонд VEB Ventures, «дочка» группы ВЭБ.
- Кроме телемедицинского сервис для дистанционных видеоконсультаций с врачами, «Доктор рядом» развивает в Москве одноимённую сеть из 12 клиник. К июню 2019 года аудитория сервиса выросла до 5,1 млн человек, сообщал «Медвестниик» со ссылкой на компанию. За какой период рассчитывается аудитория, не уточнялось.
- Doc+ появился в сентябре 2015 года как сервис по вызову врачей на дом, его основали Виктор Белогуб, Дмитрий Хандогин и Руслан Зайдуллин.
- В 2016 году в Doc+ инвестировали $5,5 млн «Яндекс» и Baring Vostok. В 2017 году компания привлекла ещё $9 млн от Vostok New Ventures при участии Baring Vostok и «Яндекса». В 2016 году сервис вышел за пределы Москвы и начал работать в Санкт-Петербурге, но в мае 2018 года покинул город из-за низкого спроса. Летом 2019 года компания закрыла свою физическую клинику в Москве, чтобы сосредоточиться на работе с клиниками-партнёрами и продаже технологических решений.
- По оценкам VEB Ventures, объем российского рынка телемедицины в 2019 году составил 1,5 млрд рублей. «Эксперты компании ожидают кратного роста этого направления в ближайшие пять лет», — заявили в фонде. Развитие рынка сдерживает запрет на дистанционную постановку диагноза и назначение лечения, утверждает РБК.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440\u0440\u044f\u0434\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","doc"], "comments": 13, "likes": 8, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 153392, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Aug 2020 08:02:35 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
A little party never killed nobody: как мы сделали корпоратив с музыкой, едой и салютом на удаленке
Разработка микросервисов: простыми словами о преимуществах и недостатках
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Безалкогольные напитки Space…
Facebook предупредила партнёров…
Найди и удали: зачем…
Телемедицинские сервисы Doc+ и…
РБК: ЦБ и Visa сообщили об…
Как я избавился от спама с…
Глава TikTok Кевин Майер…
Стартап Mention: как победить…
РБК: ЦБ и Visa сообщили об…
Мои 7 рабочих схем принятия…
Как я избавился от спама с…
YMYL-аудит крупнейших…
Aleksey Bobkov
Кто-нибудь пользовался этой хренью вообще? Какой то мифический рынок, никого не знаю, кто такое юзал
Александр КучеряевAleksey
Пользовался, они просто посредники между больницей и человеком, делают рекламу в интернете, а люди звонят им они в свою очередь звонят в больницу и договариваются, тупо, сервисом 21го века точно не назовешь.
Aleksey BobkovАлександр
С частниками только? Получается такой же буллщит как и агрегаторы бронирования столиков в хореке
Александр КучеряевAleksey
Я пользовался только у частников.
Даже хуже, они тупо передают клиента, из сервиса мне позвонили 1 раз, потом звонили из больницы так как я уточнял некоторую информацию. Операторы сервиса элементарно адрес больницы не могут сказать или расписание.
Nikita BunovskyiAleksey
Работаю в айти Скандинавии(сеть клиник, а не страна :) )
Порядка 20 человек каждый день онлайн общаются с врачом через телемед.
Самый частый кейс: первичный приём очно>назначение анализов>сдача анализов>повторный приём по анализу этих анализов уже онлайн. Экономия сил и времени пациента.
Но у нас свои врачи, с записью(не ручками , все само нормально вносится в расписание врачей) через наше же мобильное приложение итд.
Вадим Бакин
Не очень понимаю некоторых комментариев. Я пользовался, правда, другим сервисом. Удобно, когда надо срочно посоветоваться с врачом. А дальше уже решать, что делать. Простой пример: ожог, что мазать и нужно ли ехать в клинику.
Ну, и, я так понимаю, они и рады были бы консультировать подробнее. Но пока запрещает законодательство.
Александр КучеряевВадим
Скоро разрешат, избранным, работающим в правильных🤟 фирмах
Лучезарный СмехВадим
ожог, что мазать и нужно ли ехать в клинику.
Ихтиоловую мазь на поражённую область (от 86₽ в аптеках без рецепта), в клинику ехать не нужно.
С вас 5000₽ за онлайн консультацию!
@Denis Shiryaev когда прикрутите донаты к комментам? Мне тут человек пять косарей должен!
Одноглазый Джо
А Хасис из DocDoc уже вышел?
Юлия СкородумоваОдноглазый
DocDoc уже не существует. Теперь это СберЗдорвье
Одноглазый ДжоЮлия
И? Т.е. деньги уже снял?
Сергей Подливчук
Жду, когда уже будут доставлять питательные капельницы, а то мне уже жевать готовую еду лень и времени не хватает.
Ваня Пупкмн
Эммм... это какая-то шутка? Рынок 1,5 млрд. рублей и туда вкладывают VC?) И о каких технологиях там идёт речь, стесняюсь спросить. Скайпу и прочему уже 20 лет. Это обычный арбитраж трафика, и, судя по отзывам, низкого качества, для клиента нет никакой ценности в этом посреднике.