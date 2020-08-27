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РБК: правительство задумалось об объединении РВК с РФПИ на фоне ареста гендиректора венчурной компании Материал редакции
Власти хотят использовать при инвестициях на ранних стадиях не государственные, а частные деньги, объясняет источник РБК.
- Правительство обсуждает возможность объединения Российской венчурной компании (РВК) с одним из институтов развития — Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), ВЭБ или фондом «Сколково». Об этом сообщает РБК с ссылкой на два источника, близких к РВК, а также три собеседника на венчурном рынке.
- Представители РФПИ, ВЭБ и «Сколково» отказались от комментариев. В правительстве и РВК на момент публикации заметки не ответили на запросы РБК.
- Два источника говорят, что скорее всего фонд объединят с РФПИ. Реструктуризацию фондов курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, узнало издание.
- Объединение РВК с одним из фондов нужно, чтобы использовать при инвестициях на ранних стадиях не государственные деньги, а частные, объясняет один из собеседников РБК. «Нужно сделать так, чтобы у правоохранительных органов не было вопросов, если какой-то стартап, в который были вложены государственные средства, не взлетел. Это можно сделать как за счёт РФПИ, так и другими способами», — говорит источник.
- РВК создана российским правительством в 2006 году как институт развития венчурного рынка, напоминает издание. За 2019 год под управлением РВК создано 29 фондов на 64,4 млрд рублей — они занимаются инвестициями в «прорывные» технологии в транспорте, безопасности, медицине и других рынках. В общей сложности фонды при участии РВК проинвестировали 28,9 млрд рублей в 325 стартапов.
- Претензии к распределению финансирования уже стали поводом для уголовного дела, напоминает РБК. В начале июня суд отправил под домашний арест главу РВК Александра Повалко. Его обвинили «в злоупотреблении полномочиями»: следствие считает, что из-за бездействия Повалко РВК недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме в 2012 году.
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Aleksey Bobkov
В общей сложности фонды при участии РВК проинвестировали 28,9 млрд рублей в 325 стартапов.
где деньги, Зин?
Денис ДемидовAleksey
https://www.gazeta.ru/business/2019/10/21/12768116.shtml
Vladislav SAleksey
у путенка и его друзей ротенбергов.
Aleksey Bobkov
M&A который мы заслужили
Vladislav S
В общей сложности фонды при участии РВК проинвестировали 28,9 млрд рублей в 325 стартапов
Это по 88 млн на стартап с 2007 года. Внимание вопрос: где хотябы 3 взлетевших с их денег стартапа (один процент)?
Artemy
alex twit
Союз меча и орала
А вы, джрузъя, как ни садитесь...
Михаил Качалов
Какая то мутная тема. Ясно что в технологии пошли деньги и похоже "верхи" начали делить эту "Нефть 2.0" или расчищать поляну и ставить "своих" людей
РФПИ, который возглавляет Дмитриев
...
Помимо официальной должности в госкомпании, у Кирилла Дмитриева есть и неофициальная связь с окружением Владимира Путина. Его жена Наталья Попова была однокурсницей предполагаемой дочери Путина Катериной Тихоновой в МГУ, а сейчас работает ее заместителем в фонде «Иннопрактика».
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Заместитель главы фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний
https://theins.ru/news/192171
Daniel Gray
Я бы их всех объединил. Получится почти berkshire hathaway.
Alex Marvell
Стартапы, венчуры, инвестиции... Хоспади... У власти ОПГ уже 25 лет, как возможны подобные определения у нас?
Вася Пражкин
На фоне ареста гендиректора правительство могло бы задуматься об открытии инкубатора в колонии. Там полно находчивых и изобретательных людей с массой свободного времени. Теперь и гендиректор для инкубатора есть на ближайшие 10 лет.