vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Лиана Липанова
872

РБК: правительство задумалось об объединении РВК с РФПИ на фоне ареста гендиректора венчурной компании Материал редакции

Власти хотят использовать при инвестициях на ранних стадиях не государственные, а частные деньги, объясняет источник РБК.

  • Правительство обсуждает возможность объединения Российской венчурной компании (РВК) с одним из институтов развития — Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), ВЭБ или фондом «Сколково». Об этом сообщает РБК с ссылкой на два источника, близких к РВК, а также три собеседника на венчурном рынке.
  • Представители РФПИ, ВЭБ и «Сколково» отказались от комментариев. В правительстве и РВК на момент публикации заметки не ответили на запросы РБК.
  • Два источника говорят, что скорее всего фонд объединят с РФПИ. Реструктуризацию фондов курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, узнало издание.
  • Объединение РВК с одним из фондов нужно, чтобы использовать при инвестициях на ранних стадиях не государственные деньги, а частные, объясняет один из собеседников РБК. «Нужно сделать так, чтобы у правоохранительных органов не было вопросов, если какой-то стартап, в который были вложены государственные средства, не взлетел. Это можно сделать как за счёт РФПИ, так и другими способами», — говорит источник.
  • РВК создана российским правительством в 2006 году как институт развития венчурного рынка, напоминает издание. За 2019 год под управлением РВК создано 29 фондов на 64,4 млрд рублей — они занимаются инвестициями в «прорывные» технологии в транспорте, безопасности, медицине и других рынках. В общей сложности фонды при участии РВК проинвестировали 28,9 млрд рублей в 325 стартапов.
  • Претензии к распределению финансирования уже стали поводом для уголовного дела, напоминает РБК. В начале июня суд отправил под домашний арест главу РВК Александра Повалко. Его обвинили «в злоупотреблении полномочиями»: следствие считает, что из-за бездействия Повалко РВК недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме в 2012 году.
«Аккуратный менеджер и бюрократ»: Forbes узнал…
В начале июня Повалко отправили под домашний арест — ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу…
vc.ru

#новость #рвк #рфпи

Лиана Липанова
+26 164
2
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0444\u043f\u0438","\u0440\u0432\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 11, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 153445, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Aug 2020 11:50:06 +0300", "is_special": false }
Страна, где тайна вклада работает
И никто не знает о ваших деньгах и недвижимости. Ответ — в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Aleksey Bobkov

6

В общей сложности фонды при участии РВК проинвестировали 28,9 млрд рублей в 325 стартапов.

где деньги, Зин?

Ответить

Денис Демидов

Aleksey
6

https://www.gazeta.ru/business/2019/10/21/12768116.shtml

Бедная Россия: миллиардеров все больше
В России растет количество долларовых миллионеров и миллиардеров. К середине 2019 года их число…
www.gazeta.ru
Ответить

Vladislav S

Aleksey
3

у путенка и его друзей ротенбергов. 

Ответить

Aleksey Bobkov

3

M&A который мы заслужили

Ответить

Vladislav S

2

В общей сложности фонды при участии РВК проинвестировали 28,9 млрд рублей в 325 стартапов

Это по 88 млн на стартап с 2007 года. Внимание вопрос: где хотябы 3 взлетевших с их денег стартапа (один процент)? 

Ответить

Artemy

1
Ответить

alex twit

1

Союз меча и орала
А вы, джрузъя, как ни садитесь...

Ответить

Михаил Качалов

1

Какая то мутная тема. Ясно что в технологии пошли деньги и похоже "верхи" начали делить эту "Нефть 2.0" или расчищать поляну и ставить "своих" людей

РФПИ, который возглавляет Дмитриев

...
Помимо официальной должности в госкомпании, у Кирилла Дмитриева есть и неофициальная связь с окружением Владимира Путина. Его жена Наталья Попова была однокурсницей предполагаемой дочери Путина Катериной Тихоновой в МГУ, а сейчас работает ее заместителем в фонде «Иннопрактика».

https://thebell.io/drug-docheri-putina-i-bankir-s-10-mlrd-chto-my-znaem-o-kirille-dmitrieve-kotorogo-nazvali-cvyaznym-mezhdu-kremlem-i-trampom

Заместитель главы фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний

https://theins.ru/news/192171

Ответить

Daniel Gray

0

Я бы их всех объединил. Получится почти berkshire hathaway.

Ответить

Alex Marvell

0

Стартапы, венчуры, инвестиции... Хоспади...  У власти ОПГ уже 25 лет, как возможны подобные определения у нас?

Ответить

Вася Пражкин

0

На фоне ареста гендиректора правительство могло бы задуматься об открытии инкубатора в колонии. Там полно находчивых и изобретательных людей с массой свободного времени. Теперь и гендиректор для инкубатора есть на ближайшие 10 лет.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Group-IB
Подписан
Отписаться
Group-IB обнаружила новую группу UltraRank, занимающуюся хищением данных банковских карт
Сегодня Group-IB представила отчет «UltraRank: незамеченная эволюция угрозы JS-снифферов», посвященный хакерской группе…
0
Яндекс для бизнеса
Подписан
Отписаться
Цель, действие, результат. Как Яндекс.Директ перешел на оплату за конверсии
Возможность платить за конверсии — результат упорной работы над качеством нашего продукта и рекламы. С момента создания…
0
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Как выгоднее, удобнее и безопаснее покупать валюту
Да и вообще, доллар и евро в последнее время стали быстро меняться в цене. И даже те, кто не едет за рубеж, задумываютс…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Eugene Basov
за день
Через пару репостов эта шутка потеряет авторов и станет "официальным заявлением". Думаю поэтому в КБ это не понравилось. 
Сатирическое ИА «Панорама» рассказало, что «Красное & Белое» потребовало удалить заметку о поддержке протестов в Минске
Viktor Mann
за неделю
Уговорил, остаюсь в России.
Что в США хуже, чем в России

Комментарии

tmarat7

Новый рассвет крипторынка…

Артем Бирюков

Как сделать продажи на…

Sam Esq

РБК: ЦБ и Visa сообщили об…

Kostya Golikov

ФАС начала дело против…

Алексей Смолярчук

Безалкогольные напитки Space…

tychodaimon

Экология сегодня - где лучше…

Sergey Redmi

Найди и удали: зачем…

Вася Пражкин

РБК: правительство задумалось…

Dmitry Volkov

Телемедицинские сервисы Doc+ и…

Dmitry Volkov

Телемедицинские сервисы Doc+ и…

Серожа Бондарев

Безалкогольные напитки Space…

Серожа Бондарев

Безалкогольные напитки Space…

Денис Демидов

Сатирическое ИА «Панорама…

Эмин Султанов

«Лента» добавила навигатор по…

Trail soul

Купил телевизор LG OLED за 100…

Art Kha

Чем могут торговать самозанятые…

tychodaimon

Экология сегодня - где лучше…

Anatoly Yudov

Купил телевизор LG OLED за 100…

Alex Marvell

РБК: правительство задумалось…

Leo Uvarov

Немецкий институт запустил…