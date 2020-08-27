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Финансы
Галина Мубаракшина
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Китайский производитель электромобилей Xpeng привлёк $1,5 млрд в ходе IPO в США Материал редакции

Конкурент Tesla повысил стоимость своих акций на фоне повышенного интереса со стороны инвесторов.

2 комментария
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Китайский стартап Xpeng Motors в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже смог привлечь $1,5 млрд, пишет TechCrunch.

Компания продала 99,7 млн акций по $15 за штуку, указывает издание. Изначально стартап планировал продать 85 млн акций по $11-13 за штуку, но пересмотрел свои планы из-за повышенного интереса со стороны инвесторов, отмечает The Wall Street Journal.

Выход на биржу позволит Xpeng привлекать гораздо большие суммы, чем от частных инвесторов, указывает TechCrunch. Дополнительное финансирование поможет компании конкурировать на переполненном рынке электромобилей, где уже есть Li Auto, Nio, WM Motor и Tesla, отмечает издание.

  • Xpeng основана в 2014 году в Китае. Её головной офис расположен в Гуанчжоу. У компании нет собственного завода — электрокары собирают на площадке государственного производителя Haima.
  • По данным Crunchbase, за всё время Xpeng привлекла $2,6 млрд. В числе её инвесторов — Alibaba и Xiaomi, с которой компания разрабатывает технологии соединения смартфона с автомобилем.
  • Свой первый внедорожник G3 компания представила в конце 2018 года. К июню 2019 года она отгрузила 10 тысяч машин. В июле 2020 года Xpeng начала поставки электрического седана P7 — его считают конкурентом Model 3.
  • В марте 2019 года Tesla обвинила своего бывшего инженера — сотрудника Xpeng — в краже исходного кода для технологии автопилота. В июне 2020 года компания заявила ходатайство о предоставлении изображений модели и программного кода Xpeng.
Xpeng Motors

#новость #инвестиции #xpeng

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Elias Mukhtar

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Надо инвестировать пока не поздно

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Бухой Пикачу

0

"на площадке государственного производителя"
китайский автоваз?

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