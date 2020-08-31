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«Ъ»: правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов Материал редакции
Компании смогут получить средства в виде грантов, прямого финансирования и инвестиций.
- Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила список решений на основе «сквозных технологий» (ИИ, большие данные, IoT и другие), на которые в 2020-2024 годах выделят 46,3 млрд рублей господдержки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заседания комиссии.
- В списке решений, которые смогут получить финансирование, — мультиплатформенная операционная система с поддержкой различных процессоров, системы распознавания на основе ИИ, медицинская и образовательная онлайн-платформы, российские аналоги Zoom и Microsoft Teams, утверждает собеседник издания.
- Гранты на получение господдержки распределят фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), конкурсы объявят в начале сентября 2020 года, рассказали газете в АНО «Цифровая экономика».
- 46,3 млрд рублей — это не только гранты, но и прямое финансирование проектов, финансирование венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, госкомпаний, пояснил изданию представитель РФРИТ Алексей Бойко. Фонд в 2020 году предоставит гранты на 2 млрд рублей, уточнил он.
- Наиболее доступными для российских разработчиков были гранты РФРИТ, но их сумма в 2019-2020 году была не слишком большой для системной поддержки, рассказала газете исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита» Елена Бочерова.
- В большинстве случаев гранты получали компании с упоминанием ИИ и IoT в описании продукта, даже если в самих системах они были не особенно нужны, добавил заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов.
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Yury Kotov
А как же Яндекс.Телемост?
Alexandr ShilnikovYury
Нет функции отмывания денег
Sergei TimofeyevAlexandr
Там же разводные мосты )
Arthur NiazyanYury
Говорят там движок Jitsi
Vladimir Frolov
Почему нельзя просто танки перекрасить на эту же сумму?
new_commentVladimir
А у меня давно вопрос: почему нельзя просто выделять деньги напрямую из бюджета "на кормление дорогих друзей"? Они же так уже делали, например, когда компенсировали олигархам из бюджета потери от американских санкций. Ничего не выдумывать и выплачивать деньги напрямую на зарубежные счета чиновников. А чтобы народ не беспокоился, засекретить статьи расходов. Это же намного эффективнее, чем распилы.
Константин Шукалов
В результате получим еще один "поисковик Спутник" и приятный распил для разрабов этих сервисов..
ЯжПрограммистКонстантин
Ну сами разрабы там вряд ли сильно участвую, а вот "эффективный" менеджмент вполне себе.
Sergey SorokinКонстантин
Вместо Teams появится "Союз", а вместо Zoom - "Бинокль"
Stas Korg
Как хорошо, когда "национальный лидер" шарит )))) ему говорят дай трлн и будет свой ГуглФейсбукВизаИнстаграм и он, широкой души человек даёт.
"Гора родила мышь" ))))))
Sergei TimofeyevStas
Как факт, на фрилансере будет объява: за 3 тыщи сделать аналог фейсбука.
AeternaMens
Журналисты могут сразу вторую новость писать о том, как всё закрылось через два года, ничего после себя не оставив. И ещё одну заготовку, что после проверок были возбуждены дела о хищениях и растратах. В будущем останется только дату подставить и фамилии.
Asker Askerov
Бл*ть... (тут должен был быть длинный коммент про как глупо они транжирят наше бабло, но терпения не хватает)
Evgeny BoykoAsker
Перестаньте им платить — нечего будет транжирить
Asker AskerovEvgeny
Например, как?
Evgeny BoykoAsker
Освойте черные схемы для начала
Sergei TimofeyevEvgeny
ага, за едой на фудсити, где половина просто в чёрную. )
Asker AskerovEvgeny
А чего заминусовали-то?)))) я спецом не стал задавать доп вопросы, чтобы не навлечь на вас внимание лишнее. ))))
Evgeny BoykoAsker
(Простите, был напуган.) Да мне сын маминой подруги рассказывал. Переоформился из найма в ИП, взял патент в Томске и платит 50к в год вместо миллиона со всеми этими ЕСН. Так что теперь у него бизнес, а таксует для души.
Asker AskerovEvgeny
Вопросов больше не имею
AeternaMensAsker
Как минимум можно стать самозанятым и платить всего 4-6% для начала. И официально, и сильно меньше того, что сейчас платите.
Asker AskerovAeternaMens
Это да. Но там лимиты на суммы
AeternaMensAsker
Если у вас доход больше этих лимитов, то значит у вас бизнес и достаточно ресурсов, чтобы его вывести в другую юрисдикцию.
Asker AskerovAeterna…
Логично
AeternaMensAsker
Было бы желание. Можно и в текущей ситуации проанализировать и понять, где платится лишнее. Например, непонятный капремонт. Посмотреть, какие компании принадлежат государству или олигархам и постараться не пользоваться их продукцией и услугами. Деньги хранить в зарубежных банках. И так далее.
Asker AskerovAeterna…
Согласен
AeternaMensAsker
Можете действовать. Потом напишете статью тут о том, сколько удалось сэкономить лично и на сколько уменьшили финансовую поддержку воров
Asker AskerovAeterna…
Ахах))) спасибо.
AeternaMensAsker
Пожалуйста. Действовать всё же лучше, чем только в комментариях возмущаться
Asker AskerovAeterna…
Если бы не возмущался, не получил бы ответов 😉
Sergei Timofeyev
Зум мне не понравился. Вообще. Его надо устанавливать. Тимс в браузере запустил и всё гуд. Качество в тимс тоже оказалось лучше.
А так - да, очередной попил бабла.
Алексей ГолубевSergei
Zoom можно не устанавливать, если к конференции присоединяешься
Mykola PetiukhАлексей
А Тимс можно не устанавливать вообще
Дмитрий МалаховSergei
По разному - у нас в работе ровно наоборот.
Шахруз Элбоев
И сколько процентов будет получать государство 🤔 ?)
Если взлетит капитализация на 1 трлн $ )))
Sergei TimofeyevШахруз
Делить шкуру не убитого медведя хоть и приятно, но бессмысленно. Много ли у нас продуктов с господдержкой хотя бы до единорога выросло?
Stas KorgSergei
Хотя бы появилось с приличными метриками)))) только МИР и то , админ ресурс
AeternaMensSergei
Если только на бумаге и за счёт вливаний того же государства...
ЯжПрограммистШахруз
Я думаю там где-то в ТЗ прописан пункт: "Не допустить коммерческой успешности проекта!" Иначе все поймут что все прошлые проекты это какая-то дичь и роспил, а так они как бы все в одной парадигме... в ж..пе.
Elijah GarrisonШахруз
Не взлетит даже до вложенной суммы, к бабке не ходи
Николай Козлов
лучший инструмент для зарабатывания денег в России)
Mykola PetiukhНиколай
А еще это самая популярная игрушка-развивайка у питерских детишек
Stas Korg
"топить деньгами будет дешевле"
Serhio Alvarez
Куда вписываться за дизайн?
Денис Губачёв
Сколько, сколько, охренели совсем 🤦🏼♂️ Нужно составить списки участвующих в таких "нацпроектах" и посадить всех пожизненно с конфискацией когда власть поменяется
Mykola PetiukhДенис
ЛОВИТЕ КОММУНИСТА!
Михаил Синицын
Омг 😮
Шахруз Элбоев
А вообще скоро появится такая функция в Telegram Ecosystems !
Дарья Гусева
Ну-ну... очередной распил
AeternaMensДарья
Следующая новость про ростех и "очистители воздуха" для такси из этой же серии.
Дарья ГусеваAeternaMens
Да капец вообще
AeternaMensДарья
Ага. И такое будет продолжаться. Лично вы можете подумать о том, как лишить их финансовой поддержки, а заодно сохранить эти деньги для себя.
Mykola Petiukh
ЛЮДЯМ ЕСТЬ НЕЧЕГО, А ОНИ МЕССЕНДЖЕРЫ ОБВОДЯТ!
Я не скажу свое имя машине
Ура! Наконец-то. А то я подумал, что воры в России закончились
Vladimir Chyorniy
«Конкурс объявят в начале сентября», а че не результаты сразу?
AeternaMensVladimir
Новости про результаты и дальнейшие посадки неугодных писать можно сразу. А вот публиковать сразу пока ещё не комильфо.
Vladimir Chyorniy
Меня прям бомбит. От бюджетов и х..и которую придумали. В европейских странах народ за такие тендеры государство натягивают. А нас все говна выльют в комментах и пойдут кодить дальше свои велосипеды.
Кто мне скажет: как прекратить это дерьмо?
Михаил Арнаутов
Поздравляем!
Вы открыли новый способ распила!
Gleb Kudryavtcev
.
Art Kha
победит ростех. переименовав скайп
Бухой Пикачу
Бухой Пикачу
Так уже все кому не лень свой Zoom сделали. Зачем опять деньги на это выделять?
Комментарий удален
Дмитрий Айстражник
Хочу разработать российский аналог ТикТока. Куда уже можно обращаться за деньгами?