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Финансы
Галина Мубаракшина
2598

«Ъ»: правительство выделит 46,3 млрд рублей господдержки на разработку аналогов Zoom, Microsoft Teams и других проектов Материал редакции

Компании смогут получить средства в виде грантов, прямого финансирования и инвестиций.

  • Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила список решений на основе «сквозных технологий» (ИИ, большие данные, IoT и другие), на которые в 2020-2024 годах выделят 46,3 млрд рублей господдержки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с материалами заседания комиссии.
  • В списке решений, которые смогут получить финансирование, — мультиплатформенная операционная система с поддержкой различных процессоров, системы распознавания на основе ИИ, медицинская и образовательная онлайн-платформы, российские аналоги Zoom и Microsoft Teams, утверждает собеседник издания.
  • Гранты на получение господдержки распределят фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), конкурсы объявят в начале сентября 2020 года, рассказали газете в АНО «Цифровая экономика».
  • 46,3 млрд рублей — это не только гранты, но и прямое финансирование проектов, финансирование венчурных фондов, фондов прямых инвестиций, госкомпаний, пояснил изданию представитель РФРИТ Алексей Бойко. Фонд в 2020 году предоставит гранты на 2 млрд рублей, уточнил он.
  • Наиболее доступными для российских разработчиков были гранты РФРИТ, но их сумма в 2019-2020 году была не слишком большой для системной поддержки, рассказала газете исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита» Елена Бочерова.
  • В большинстве случаев гранты получали компании с упоминанием ИИ и IoT в описании продукта, даже если в самих системах они были не особенно нужны, добавил заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов.

#новость #господдержка

Галина Мубаракшина
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63 комментария
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Yury Kotov

9

А как же Яндекс.Телемост?

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Alexandr Shilnikov

Yury
31

Нет функции отмывания денег

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Sergei Timofeyev

Alexandr
0

Там же разводные мосты )

Ответить

Arthur Niazyan

Yury
2

Говорят там движок Jitsi

Ответить

Vladimir Frolov

15

Почему нельзя просто танки перекрасить на эту же сумму?

Ответить

new_comment

Vladimir
0

А у меня давно вопрос: почему нельзя просто выделять деньги напрямую из бюджета "на кормление дорогих друзей"? Они же так уже делали, например, когда компенсировали олигархам из бюджета потери от американских санкций. Ничего не выдумывать и выплачивать деньги напрямую на зарубежные счета чиновников. А чтобы народ не беспокоился, засекретить статьи расходов. Это же намного эффективнее, чем распилы.

Ответить

Константин Шукалов

9

В результате получим еще один "поисковик Спутник" и приятный распил для разрабов этих сервисов..

Ответить

ЯжПрограммист

Константин
13

Ну сами разрабы там вряд ли сильно участвую, а вот "эффективный" менеджмент вполне себе. 

Ответить

Sergey Sorokin

Константин
4

Вместо Teams появится "Союз", а вместо Zoom - "Бинокль"

Ответить

Stas Korg

3

Как хорошо, когда "национальный лидер" шарит )))) ему говорят дай трлн и будет свой ГуглФейсбукВизаИнстаграм и он, широкой души человек даёт.
"Гора родила мышь" ))))))

Ответить

Sergei Timofeyev

Stas
11

Как факт, на фрилансере будет объява: за 3 тыщи сделать аналог фейсбука.

Ответить

AeternaMens

5

Журналисты могут сразу вторую новость писать о том, как всё закрылось через два года, ничего после себя не оставив. И ещё одну заготовку, что после проверок были возбуждены дела о хищениях и растратах. В будущем останется только дату подставить и фамилии. 

Ответить

Asker Askerov

3

Бл*ть... (тут должен был быть длинный коммент про как глупо они транжирят наше бабло, но терпения не хватает)

Ответить

Evgeny Boyko

Asker
1

Перестаньте им платить — нечего будет транжирить 

Ответить

Asker Askerov

Evgeny
0

Например, как?

Ответить

Evgeny Boyko

Asker
0

Освойте черные схемы для начала

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeny
1

ага, за едой на фудсити, где половина просто в чёрную. )

Ответить

Asker Askerov

Evgeny
0

А чего заминусовали-то?)))) я спецом не стал задавать доп вопросы, чтобы не навлечь на вас внимание лишнее. ))))

Ответить

Evgeny Boyko

Asker
1

(Простите, был напуган.) Да мне сын маминой подруги рассказывал. Переоформился из найма в ИП, взял патент в Томске и платит 50к в год вместо миллиона со всеми этими ЕСН. Так что теперь у него бизнес, а таксует для души.

Ответить

Asker Askerov

Evgeny
0

Вопросов больше не имею

Ответить

AeternaMens

Asker
0

Как минимум можно стать самозанятым и платить всего 4-6% для начала. И официально, и сильно меньше того, что сейчас платите. 

Ответить

Asker Askerov

AeternaMens
0

Это да. Но там лимиты на суммы

Ответить

AeternaMens

Asker
0

Если у вас доход больше этих лимитов, то значит у вас бизнес и достаточно ресурсов, чтобы его вывести в другую юрисдикцию. 

Ответить

Asker Askerov

Aeterna…
0

Логично

Ответить

AeternaMens

Asker
0

Было бы желание. Можно и в текущей ситуации проанализировать и понять, где платится лишнее. Например, непонятный капремонт. Посмотреть, какие компании принадлежат государству или олигархам и постараться не пользоваться их продукцией и услугами. Деньги хранить в зарубежных банках. И так далее. 

Ответить

Asker Askerov

Aeterna…
0

Согласен

Ответить

AeternaMens

Asker
0

Можете действовать. Потом напишете статью тут о том, сколько удалось сэкономить лично и на сколько уменьшили финансовую поддержку воров 

Ответить

Asker Askerov

Aeterna…
0

Ахах))) спасибо.

Ответить

AeternaMens

Asker
0

Пожалуйста. Действовать всё же лучше, чем только в комментариях возмущаться 

Ответить

Asker Askerov

Aeterna…
0

Если бы не возмущался, не получил бы ответов 😉

Ответить

Sergei Timofeyev

2

Зум мне не понравился. Вообще. Его надо устанавливать. Тимс в браузере запустил и всё гуд. Качество в тимс тоже оказалось лучше.

А так - да, очередной попил бабла.

Ответить

Алексей Голубев

Sergei
0

Zoom можно не устанавливать, если к конференции присоединяешься

Ответить

Mykola Petiukh

Алексей
0

А Тимс можно не устанавливать вообще

Ответить

Дмитрий Малахов

Sergei
0

По разному -  у нас в работе ровно наоборот.

Ответить

Шахруз Элбоев

2

И сколько процентов будет получать государство 🤔 ?)
Если взлетит капитализация на 1 трлн $ )))

Ответить

Sergei Timofeyev

Шахруз
0

Делить шкуру не убитого медведя хоть и приятно, но бессмысленно. Много ли у нас продуктов с господдержкой хотя бы до единорога выросло?

Ответить

Stas Korg

Sergei
0

Хотя бы появилось с приличными метриками)))) только МИР и то , админ ресурс

Ответить

AeternaMens

Sergei
0

Если только на бумаге и за счёт вливаний того же государства... 

Ответить

ЯжПрограммист

Шахруз
0

Я думаю там где-то в ТЗ прописан пункт: "Не допустить коммерческой успешности проекта!" Иначе все поймут что все прошлые проекты это какая-то дичь и роспил, а так они как бы все в одной парадигме... в ж..пе.

Ответить

Elijah Garrison

Шахруз
0

Не взлетит даже до вложенной суммы, к бабке не ходи

Ответить

Николай Козлов

1

лучший инструмент для зарабатывания денег в России)

Ответить

Mykola Petiukh

Николай
1

А еще это самая популярная игрушка-развивайка у питерских детишек

Ответить

Stas Korg

1

"топить деньгами будет дешевле"

Ответить

Serhio Alvarez

0

Куда вписываться за дизайн?

Ответить

Денис Губачёв

0

Сколько, сколько, охренели совсем 🤦🏼‍♂️ Нужно составить списки участвующих в таких "нацпроектах" и посадить всех пожизненно с конфискацией когда власть поменяется

Ответить

Mykola Petiukh

Денис
1

ЛОВИТЕ КОММУНИСТА!

Ответить

Михаил Синицын

0

Омг 😮

Ответить

Шахруз Элбоев

0

А вообще скоро появится такая функция в Telegram Ecosystems !

Ответить

Дарья Гусева

0

Ну-ну... очередной распил

Ответить

AeternaMens

Дарья
0

Следующая новость про ростех и "очистители воздуха" для такси из этой же серии. 

Ответить

Дарья Гусева

AeternaMens
0

Да капец вообще

Ответить

AeternaMens

Дарья
0

Ага. И такое будет продолжаться. Лично вы можете подумать о том, как лишить их финансовой поддержки, а заодно сохранить эти деньги для себя. 

Ответить

Mykola Petiukh

0

ЛЮДЯМ ЕСТЬ НЕЧЕГО, А ОНИ МЕССЕНДЖЕРЫ ОБВОДЯТ!

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Ура! Наконец-то. А то я подумал, что воры в России закончились

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

«Конкурс объявят в начале сентября», а че не результаты сразу?

Ответить

AeternaMens

Vladimir
0

Новости про результаты и дальнейшие посадки неугодных писать можно сразу. А вот публиковать сразу пока ещё не комильфо. 

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

Меня прям бомбит. От бюджетов и х..и которую придумали. В европейских странах народ за такие тендеры государство натягивают. А нас все говна выльют в комментах и пойдут кодить дальше свои велосипеды.

Кто мне скажет: как прекратить это дерьмо?

Ответить

Михаил Арнаутов

0

Поздравляем!
Вы открыли новый способ распила!

Ответить

Gleb Kudryavtcev

0

.

Ответить

Art Kha

0

победит ростех. переименовав скайп

Ответить

Бухой Пикачу

0
Ответить

Бухой Пикачу

0

Так уже все кому не лень свой Zoom сделали. Зачем опять деньги на это выделять?

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Комментарий удален

Дмитрий Айстражник

0

Хочу разработать российский аналог ТикТока. Куда уже можно обращаться за деньгами?

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