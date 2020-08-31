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Финансы
Татьяна Боброва
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«Ростелеком» договорился о покупке 49% компании «Элвис-плюс» Александра Галицкого из Almaz Capital Материал редакции

Компания в сфере информационной безопасности сохранит независимость.

  • «Ростелеком» договорился о партнёрстве c компанией в сфере информационной безопасности, системным интегратором «Элвис-плюс», рассказали vc.ru участники сделки.
  • Оператор приобретёт 49% в компании, 51% останется у президента и основателя компании Александра Галицкого. «Элвис-плюс» сохранит независимость, отметили в «Ростелекоме». Сумму сделки, которую планируют закрыть в ближайшие месяцы, стороны не раскрывают.
  • «Ростелеком» планирует инвестировать 4 млрд рублей в технологии кибербезопасности за три года, рассказал вице-президент по информационной безопасности «Ростелекома» Игорь Ляпунов. Это покупка других технологических компаний, партнёрства, инвестиции на ранней стадии и рост оператора.
  • «Элвис-плюс» создана в 1991 году. Компания занимается созданием и поддержкой защищённых информационных систем для бизнеса, консалтингом и так далее. Среди её клиентов — Центробанк, «Лукойл», «Русский алюминий» и другие.

#новость #сделки #ростелеком

Татьяна Боброва
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4 комментария
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alex twit

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Элвис вышел из здания

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Stas Korg

0

Элвис покинул здание гр. Звери

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Pepper510510 Rusty

0

Интегратер или интегратор?

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Александр Привалов

0

Среди её клиентов — Центробанк

Хрена се. А ничего, что Ростелеком типа офшорный ПАО? Да свой, но коммерческий...

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