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Финансы
Галина Мубаракшина
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ByteDance, Didi, SpaceX: CB Insights назвала наиболее ценные стартапы-«единороги» в мире Материал редакции

Стартап Николая Сторонского Revolut — в пятёрке самых дорогих в Европе.

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Аналитическая компания CB Insights выбрала наиболее высоко оценённые инвесторами стартапы-«единороги» в мире. Аналитики отобрали по десять компаний с самой высокой оценкой в мире, наибольшим количеством привлечённых от инвесторов средств, а также выбрали лидеров в США, Китае и Европе.

Самая дорогая компания в мире — китайская ByteDance, её оценка — $140 млрд (поэтому её также называют «гектокорном» — стартапом с оценкой свыше $100 млрд). Стартапу принадлежит соцсеть TikTok и ещё более 20 приложений для создания вирусного контента, отмечают аналитики.

На втором месте — также китайская транспортная компания DiDi Chuxing с $56 млрд, на третьем месте — американская SpaceX с оценкой в $46 млрд.

Наибольшее количество средств от инвесторов привлекли DiDi ($56 млрд), Grab ($14,3 млрд) и Airbnb ($18 млрд). Самый дорогой «единорог» в США — SpaceX, в Китае — ByteDance, в Европе — британский оператор дата-центров Global Switch ($11,1 млрд).

В финтехе лидирует американский сервис автоматизации денежных переводов Stripe ($36 млрд), в здравоохранении — американский биотех-стартап Samumed ($12 млрд).

Стартап Николая Сторонского Revolut замыкает десятку самых дорогих «единорогов» в финтехе и занимает четвёртое место в списке самых дорогих в Европе.

CB Insights

#стартапы #инвестиции

Галина Мубаракшина
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