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Финансы
Галина Мубаракшина
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Акции Zoom подорожали на 25% после публикации отчёта о квартальной выручке — она выросла на 355% год к году Материал редакции

Количество корпоративных клиентов компании достигло 370 тысяч.

9 комментариев
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Zoom опубликовала данные о выручке во втором квартале 2020 года — она достигла $664 млн, что на 355% больше, чем годом ранее ($146 млн). Чистая прибыль составила $185,7 млн.

Клиентская база сервиса достигла 370,2 тысяч компаний, это на 458% больше, чем в 2019 году. 81% выручки принесли новые подписки на сервис, пишет CNBC со ссылкой на финансового директора Zoom Келли Стекельберг.

Квартальная выручка Zoom, 2021 - финансовый год Zoom

Отчёт Zoom превзошёл ожидания экспертов: аналитическое агентство Refinitiv прогнозировало выручку в размере $500,5 млн и прибыль 45 центов на акцию (она составила 92 цента), отмечает CNBC.

31 августа после публикации отчёта о выручке акции Zoom Video Communications выросли на 25% в ходе расширенных торгов, подчёркивает агентство. По данным на 16:00 часов 31 августа, акции торговались по $325,1 за штуку.

В первом квартале 2020 года квартальная выручка Zoom выросла на 169% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла $328,2 млн. В конце мая капитализация Zoom превысила $50 млрд, удвоившись с начала года.

#новость #zoom

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Yury Kotov

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Да какой Zoom, смотрите что там у Теслы сейчас творится

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Spiker Spunreal

Yury
0

Да ладно, ждём пол года, акции будут опять 2к, новый сплит и по новой.

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Chester Rush

Yury
0

тесла снова по 500$ и снова все кричат, что она перекуплена и это пузырь, это очень забавно.

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Andre Macareno

Chester
0

Относительно своей балансовой стоимости она действительно переоценена, не нравится «пузырь» — давайте назовём это «актив для спекуляций»

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Александр Кучеряев

0

Казалось бы всем и так все понятно, но все равно ещё ищут повод порадоваться

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Maxim Lialin

0

Американские горки в действии. Ракетой вверх сначала, потом со свистом вниз) потом снова вверх, потом снова вниз и так до бесконечности)

А Баффету 90 стукнуло! И он стоит рядом с горками и лыбится))

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Sergei Timofeyev

Maxim
0

Хомяков-то загрузили?

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Nikolay Kapustin

Sergei
0

судя по приросту дневных обьемов по этим бумагам, таки да

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Sergei Timofeyev

Nikolay
0

Not bad! Я наблюдаю штурм 12 тыщ. :)

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