Акции Zoom подорожали на 25% после публикации отчёта о квартальной выручке — она выросла на 355% год к году Материал редакции
Количество корпоративных клиентов компании достигло 370 тысяч.
Zoom опубликовала данные о выручке во втором квартале 2020 года — она достигла $664 млн, что на 355% больше, чем годом ранее ($146 млн). Чистая прибыль составила $185,7 млн.
Клиентская база сервиса достигла 370,2 тысяч компаний, это на 458% больше, чем в 2019 году. 81% выручки принесли новые подписки на сервис, пишет CNBC со ссылкой на финансового директора Zoom Келли Стекельберг.
Отчёт Zoom превзошёл ожидания экспертов: аналитическое агентство Refinitiv прогнозировало выручку в размере $500,5 млн и прибыль 45 центов на акцию (она составила 92 цента), отмечает CNBC.
31 августа после публикации отчёта о выручке акции Zoom Video Communications выросли на 25% в ходе расширенных торгов, подчёркивает агентство. По данным на 16:00 часов 31 августа, акции торговались по $325,1 за штуку.
В первом квартале 2020 года квартальная выручка Zoom выросла на 169% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигла $328,2 млн. В конце мая капитализация Zoom превысила $50 млрд, удвоившись с начала года.
Да какой Zoom, смотрите что там у Теслы сейчас творится
Да ладно, ждём пол года, акции будут опять 2к, новый сплит и по новой.
тесла снова по 500$ и снова все кричат, что она перекуплена и это пузырь, это очень забавно.
Относительно своей балансовой стоимости она действительно переоценена, не нравится «пузырь» — давайте назовём это «актив для спекуляций»
Казалось бы всем и так все понятно, но все равно ещё ищут повод порадоваться
Американские горки в действии. Ракетой вверх сначала, потом со свистом вниз) потом снова вверх, потом снова вниз и так до бесконечности)
А Баффету 90 стукнуло! И он стоит рядом с горками и лыбится))
Хомяков-то загрузили?
судя по приросту дневных обьемов по этим бумагам, таки да
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