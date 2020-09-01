Количество корпоративных клиентов компании достигло 370 тысяч.

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Zoom опубликовала данные о выручке во втором квартале 2020 года — она достигла $664 млн, что на 355% больше, чем годом ранее ($146 млн). Чистая прибыль составила $185,7 млн.

Клиентская база сервиса достигла 370,2 тысяч компаний, это на 458% больше, чем в 2019 году. 81% выручки принесли новые подписки на сервис, пишет CNBC со ссылкой на финансового директора Zoom Келли Стекельберг.

Квартальная выручка Zoom, 2021 - финансовый год Zoom

Отчёт Zoom превзошёл ожидания экспертов: аналитическое агентство Refinitiv прогнозировало выручку в размере $500,5 млн и прибыль 45 центов на акцию (она составила 92 цента), отмечает CNBC.

31 августа после публикации отчёта о выручке акции Zoom Video Communications выросли на 25% в ходе расширенных торгов, подчёркивает агентство. По данным на 16:00 часов 31 августа, акции торговались по $325,1 за штуку.