«Альфа-банк» следом за «Тинькофф» усложнил условия карты «Яндекс.Плюс» Материал редакции
Банк ограничил кэшбек и условия компенсации оплаты сервиса «Яндекс.Плюс».
«Альфа-банк» с 1 сентября 2020 года изменил условия обслуживания держателей кобрендинговых карт «Яндекс.Плюс». На это обратил внимание Telegram-канал «Дайджест»:
- Компенсация 100% стоимости подписки на «Яндекс.Плюс» будет выплачиваться при тратах в размере от 10 тысяч рублей в месяц вместо 5000 рублей ранее.
- Лимит начисления кэшбека понижен с 7000 до 6000 рублей.
- Из категорий повышенного кэшбека 5% были исключены фастфуд и образование. Оставлены рестораны, развлечения и спорт.
Также банк отменил бесплатные переводы по номеру карты на сумму до 20 тысяч рублей в месяц из-за некатуальности и альтернативы в виде Системы быстрых платежей, отмечает «Дайджест».
В июне 2020 года «Тинькофф» ввёл плату за обслуживание карт «Яндекс.Плюс»: 190 рублей в месяц для дебетовых, 990 рублей в год — для кредитных. Также банк снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%. Тогда «Альфа-банк» в Telegram-канале сообщал, что размер кэшбека не меняет.
а как дысал, как дысал!
ну тогда было, тогда и не меняли. а то сейчас, сейчас другое время. слово не воробей, банк дал, банк взял. ну сказали и сказали... отмолчимся и норм. Не мы такие, жизнь такая. (с) @Альфа-Банк
Обратите внимание, на сколько тихо 🐀 за 1 день до начала новых тарифов они поменяли условия. Хотя СММщики Альфы гнобили желтого.
Если бы не VC даже бы не узнал. Тинькофф предупредил за месяц, Альфа-Банку до сих пор насрать.
Аналогично. Что желтый, что красный поступили одинаково: никаких предупреждений.
Жёлтый как раз за месяц рассказал, а у красного максимально мерзкое поведение. Как можно быть настолько п*
Ну, как рассказал... Новость на сайте? Кто их отслеживает.
В моей картине мира это должен был быть push и e-mail держателям.
Я узнал случайно только с VC.ru.
На email приходило письмо
Мне не присылали.
всем прислали. может, попало в спам?
Альфа, а кто там, у себя в вк, мамой клялся, что не поступят как жёлтый банк, а ?
А почему об этом сам банк нигде не уведомляет? Что за сбербанковская система изменения тарифов без уведомления пользователя
Да-да, именно так они мне и написали, когда недавно изменили ещё одни условия по кэшбек на этой карте:
Согласно ДКБО/ п.2.8. Клиент, Держатель Карты, Доверенное лицо обязаны ежедневно любым доступным им способом, самостоятельно или через уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т.ч. на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу , для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Договор и (или) Тарифы.
Банк имеет право менять условия.
))))
Я так один банк покинул, потому что задрали постоянно крутить вертеть условия, менять комиссии, вводить и убирать кэшбэк и т.д и т.п.. Каждый месяц постоянно что-то меняется. Я понимаю ответственным сотрудниками надо показывать движуху, но всё-таки это ведь банк мать вашу, должно быть спокойно, а так как будто в стратегию играешь про банки и людей, ни дня без уведомления
Прямо сейчас на plus.yandex.ru
Ну так большая компания. Верстальщик вёрстку поправил, а копирайтер еще в запое...
все люди делятся на 4 категории - кто умеет считать до четырёх и кто работает в яндексе
зато очень активно рофлили над тиньком у себя в соц.медиа, клоуны бля)
ЧТО, УЖЕ НЕ ТАК СМЕШНО, ДА?
обещали же не менять условия
Набивал себе >1k кэшбеком на фастфуде, хз теперь, нах эта карта нужна, одномоментно превратилась в помойку.
Забавные там конечно люди работают. Кэшбэк!... Ой, уже не кэшбэк. Выгодные тарифы!... Ой, уже не выгодные. Бесплатное обслуживание НАВСЕГДА!... Ой, уже не навсегда...
А потом звонят "А не хотите ли карту? А не хотите ли кредит? А не хотите ли счет для бизнеса?...". Хочу! Ой, нет, не хочу. Возьму кредит на миллион! Ой, нет, на 100k. Ой, нет, не возьму.
Тем временем в мобильном приложении...
Я им как-то про такое писал. Про их комиссии на Эл. Кошелёк. Мы разберёмся, Фридманом клянемся. Все тоже самое и сейчас.
Это через год обновят, чтобы все думали, что получают кэшбек на фастфуд. )
Они же своих не бросают.
Это нормально, мне на вопрос с приложенным скриншотом, "почему с меня берут комиссию, когда перед совершением перевода никакой информации о комиссии не указано" сказали, что я неправильно на экран перевода захожу
О, я вот тоже сейчас зашел посмотреть какая комиссия по переводу на карту. Так там об этом ничего не написано.
Да этот Яндекс.Плюс после изменений тарифов за Яндекс драйв, вообще непонятно зачем нужен.
Альфа и Тиньков этот Плюс добили)
Не хочу вас огорчать, но Драйвом пользуется меньшинство подписчиков Плюса)
Не бросаем своих, да, Альфа?
Альфа-банк это ужас... Тинькофф - удобно, а сервисы Яндекса наиболее оптимальны по качеству/цене...
однажды эрнест хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого
Ок, Альфа, а подскажи, как мне теперь с одной своей карты на другую перевести деньги без комиссии с помощью СБП?
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