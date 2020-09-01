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Финансы
Галина Мубаракшина
2782

«Альфа-банк» следом за «Тинькофф» усложнил условия карты «Яндекс.Плюс» Материал редакции

Банк ограничил кэшбек и условия компенсации оплаты сервиса «Яндекс.Плюс».

43 комментария
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«Альфа-банк» с 1 сентября 2020 года изменил условия обслуживания держателей кобрендинговых карт «Яндекс.Плюс». На это обратил внимание Telegram-канал «Дайджест»:

  • Компенсация 100% стоимости подписки на «Яндекс.Плюс» будет выплачиваться при тратах в размере от 10 тысяч рублей в месяц вместо 5000 рублей ранее.
  • Лимит начисления кэшбека понижен с 7000 до 6000 рублей.
  • Из категорий повышенного кэшбека 5% были исключены фастфуд и образование. Оставлены рестораны, развлечения и спорт.

Также банк отменил бесплатные переводы по номеру карты на сумму до 20 тысяч рублей в месяц из-за некатуальности и альтернативы в виде Системы быстрых платежей, отмечает «Дайджест».

В июне 2020 года «Тинькофф» ввёл плату за обслуживание карт «Яндекс.Плюс»: 190 рублей в месяц для дебетовых, 990 рублей в год — для кредитных. Также банк снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%. Тогда «Альфа-банк» в Telegram-канале сообщал, что размер кэшбека не меняет.

#новость #альфабанк #яндексплюс

Галина Мубаракшина
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43 комментария
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Bulat Ziganshin

39

а как дысал, как дысал!

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ЯжПрограммист

Bulat
7

ну тогда было, тогда и не меняли. а то сейчас, сейчас другое время. слово не воробей, банк дал, банк взял. ну сказали и сказали... отмолчимся и норм. Не мы такие, жизнь такая. (с) @Альфа-Банк 

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Martin Holbrook

27

Обратите внимание, на сколько тихо 🐀 за 1 день до начала новых тарифов они поменяли условия. Хотя СММщики Альфы гнобили желтого.

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Константин Суворов

Martin
23

Если бы не VC даже бы не узнал. Тинькофф предупредил за месяц, Альфа-Банку до сих пор насрать.

Ответить

Evgeny Bylym

Константин
–4

Аналогично. Что желтый, что красный поступили одинаково: никаких предупреждений.

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Лев Гончаренко

Evgeny
9

Жёлтый как раз за месяц рассказал, а у красного максимально мерзкое поведение. Как можно быть настолько п*

Ответить

Evgeny Bylym

Лев
–3

Ну, как рассказал... Новость на сайте? Кто их отслеживает.
В моей картине мира это должен был быть push и e-mail держателям.
Я узнал случайно только с VC.ru.

Ответить

Пётр Алексеев

Evgeny
2

На email приходило письмо

Ответить

Evgeny Bylym

Пётр
1

Мне не присылали.

Ответить

Bulat Ziganshin

Evgeny
0

всем прислали. может, попало в спам?

Ответить

Evgeny Bylym

Bulat
–1

Нет

Ответить

Кирилл Кузьмин

20

Альфа, а кто там, у себя в вк, мамой клялся, что не поступят как жёлтый банк, а ?

Ответить

justwantedtobeenough

Кирилл
2

плюсую к вопросу) мамку в студию, сильвупле!

Ответить

Dmitriy Maksimovich

8

А почему об этом сам банк нигде не уведомляет? Что за сбербанковская система изменения тарифов без уведомления пользователя

Ответить

Marakuya

Dmitriy
17

На сайте банчка есть куча пдф-ок, ищете среди этой огромной кучи ту, которая вам подходит и смотрите тарифы, занимаетесь этим каждый день. По мнению сотрудников Альфа-Банка, это нормальное уведомление об изменении тарифов.

Ответить

Dmitriy Maksimovich

Marakuya
1

Да-да, именно так они мне и написали, когда недавно изменили ещё одни условия по кэшбек на этой карте:
Согласно ДКБО/ п.2.8. Клиент, Держатель Карты, Доверенное лицо обязаны ежедневно любым доступным им способом, самостоятельно или через уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т.ч. на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу , для получения сведений о новой редакции, о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Договор и (или) Тарифы.
Банк имеет право менять условия.
))))

Ответить

Денис V

6

Я так один банк покинул, потому что задрали постоянно крутить вертеть условия, менять комиссии, вводить и убирать кэшбэк и т.д и т.п.. Каждый месяц постоянно что-то меняется. Я понимаю ответственным сотрудниками надо показывать движуху, но всё-таки это ведь банк мать вашу, должно быть спокойно, а так как будто в стратегию играешь про банки и людей, ни дня без уведомления

Ответить

Marakuya

Денис
7

Не, не, уведомления об изменениях в тарифах, это совсем не про Альфу. Тут все по-тихому, чтобы лишний раз клиента не беспокоить

Ответить

Михаил Мохорев

4

Прямо сейчас на plus.yandex.ru

Ответить

Nikolay Safronov

Михаил
0

Ну так большая компания. Верстальщик вёрстку поправил, а копирайтер еще в запое...

Ответить

Bulat Ziganshin

Михаил
0

все люди делятся на 4 категории - кто умеет считать до четырёх и кто работает в яндексе

Ответить

Konstantin

5

зато очень активно рофлили над тиньком у себя в соц.медиа, клоуны бля)
ЧТО, УЖЕ НЕ ТАК СМЕШНО, ДА?

Ответить

Viktor Mann

Konstantin
4

Это сммщик уволился две недели назад.

Ответить

Nikolay Safronov

6

Понятно, пизд@болы...

Ответить

Хозяин

1

обещали же не менять условия

Ответить

Азамат Салахов

Хозяин
12

Обещать - не значит жениться (((

Ответить

MEGAtraXXXer666

3

Набивал себе >1k кэшбеком на фастфуде, хз теперь, нах эта карта нужна, одномоментно превратилась в помойку.

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Александр Привалов

2

Забавные там конечно люди работают. Кэшбэк!... Ой, уже не кэшбэк. Выгодные  тарифы!... Ой, уже не выгодные. Бесплатное обслуживание НАВСЕГДА!... Ой, уже не навсегда...

А потом звонят "А не хотите ли карту? А не хотите ли кредит? А не хотите ли счет для бизнеса?...". Хочу! Ой, нет, не хочу. Возьму кредит на миллион! Ой, нет, на 100k. Ой, нет, не возьму. 

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

Тем временем в мобильном приложении...

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Николай Черных

MEGAtraXXXer666
0

Я им как-то про такое писал. Про их комиссии на Эл. Кошелёк. Мы разберёмся, Фридманом клянемся. Все тоже самое и сейчас.

Ответить

Evgeny Bylym

MEGAtraXXXer666
0

Это через год обновят, чтобы все думали, что получают кэшбек на фастфуд. )
Они же своих не бросают.

Ответить

Marakuya

MEGAtraXXXer666
0

Это нормально, мне на вопрос с приложенным скриншотом, "почему с меня берут комиссию, когда перед совершением перевода никакой информации о комиссии не указано" сказали, что я неправильно на экран перевода захожу

Ответить

Дмитрий Немов

Marakuya
0

О, я вот тоже сейчас зашел посмотреть какая комиссия по переводу на карту. Так там об этом ничего не написано.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

Да этот Яндекс.Плюс после изменений тарифов за Яндекс драйв, вообще непонятно зачем нужен.
Альфа и Тиньков этот Плюс добили)

Ответить

Nikolay Safronov

Sergey
4

Не хочу вас огорчать, но Драйвом пользуется меньшинство подписчиков Плюса)

Ответить

Viktor Mann

1

Яндекс. NoCollabs.

Ответить

Сергей Анчутин

1

Не бросаем своих, да, Альфа?

Ответить

ЯжПрограммист

Сергей
0

своих они и не бросят, а вот клиентов через х.. это запросто 

Ответить

Natalia Kulaeva

1

Альфа-банк это ужас... Тинькофф - удобно, а сервисы Яндекса наиболее оптимальны по качеству/цене...

Ответить

Artemy

0

Ну это еще по-божески! Let my people go!

Ответить

justwantedtobeenough

0

однажды эрнест хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого

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Дмитрий Немов

0

Ок, Альфа, а подскажи, как мне теперь с одной своей карты на другую перевести деньги без комиссии с помощью СБП? 

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ЯжПрограммист

0

@Тинькофф вы же не оставите это без внимания? 😂

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