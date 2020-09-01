Также банк отменил бесплатные переводы по номеру карты на сумму до 20 тысяч рублей в месяц из-за некатуальности и альтернативы в виде Системы быстрых платежей, отмечает «Дайджест».

В июне 2020 года «Тинькофф» ввёл плату за обслуживание карт «Яндекс.Плюс»: 190 рублей в месяц для дебетовых, 990 рублей в год — для кредитных. Также банк снизил кэшбек за оплату сервисов «Яндекса», развлечений, ресторанов, обучения и спорта с 5% до 2%. Тогда «Альфа-банк» в Telegram-канале сообщал, что размер кэшбека не меняет.