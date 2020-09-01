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Финансы
Евгений Делюкин
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Крах деловых поездок, продаж бумаги и кофе: почему полный переход на удалёнку может стать экономической проблемой Материал редакции

Множество неочевидных бизнесов зависит от «белых воротничков» — без них пострадает экономика 90% городов Америки, считает журналист The Marker Стив Левин.

3 комментария
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Спустя пять месяцев пандемии экономисты говорят о разорении семейных предприятий, крупных сетей, баров и ресторанов, но обходят вниманием гораздо большую проблему — потерю офисных сотрудников, пишет Левин.

Вокруг них создавалась огромная, но компактная экономика, ориентированная на офисы: работники были источником дохода для аптек, спортзалов, химчисток, флористов, кофеен, производителей офисной техники, гостиниц и авиакомпаний.

Вокруг офисных сотрудников сосредоточены сферы бизнеса стоимостью $1 трлн со 100 млн рабочих мест.

Компании в США откладывают или отменяют планы по открытию офисов в ближайшие несколько месяцев, из-за чего деловые кварталы пустуют, а обслуживающий офисы и сотрудников бизнес оказался парализованным. В Нью-Йорке может закрыться около трети предприятий малого бизнеса.

Переход на удалённую работу не останавливается: JPMorgan Chase, Ford, Twitter и другие компании заявляют о долгосрочном или постоянной работе из дома. 28 августа Pinterest объявил об отказе от нового офиса площадью 45,5 тысяч м² в Сан-Франциско — компании придётся выплатить штраф в $89,5 млн за отмену аренды.

Как деловые поездки, продажа бумаги для принтеров и переселение ИТ-специалистов влияют на экономику городов

Работу потеряют те, кто «кормит, одевает, перевозит, развлекает и укрывает людей, пока они находятся вне дома», считает экономист Массачусетского технологического института Дэвид Автор.

Классическому производителю одежды Brooks Brothers пришлось продаться из-за потерь во время карантина, а Starbucks прогнозирует падение выручки на $2 млрд из-за того, что утренние покупатели теперь сидят дома, а не ходят в кофейни перед приходом в офис.

Пострадали и авиакомпании: в СМИ говорят про закрытие туристических маршрутов, но куда большим ударом стало отсутствие деловых поездок — на них приходилось 60-70% всех авиаперевозок. Например, в июне число деловых поездок сократилось на 97% по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году авиакомпании лишились корпоративных поездок на сумму около $2 трлн и начали сокращения.

American Airlines в октябре откажется от полётов в 15 городов, сократив число рейсов на 55%, а если не получит от правительства финансовую помощь — сократит около 19 тысяч сотрудников, это треть штата. Delta планирует сократить 1941 пилота, а Virgin Atlantic объявила о банкротстве.

Причем возврат к деловым встречам и восстановление спроса не ожидается в ближайшие 2-3 года, пишет The Marker.

Отсутствие деловых поездок сказывается и на бизнес-отелях — они находятся в кризисе или готовятся к банкротству. В июле 2020 года 23,4% ипотечных кредитов, выданных гостиницам, были просрочена на 30 и более дней — на сумму около $20,6 млрд. Просроченные кредиты перед пандемией составляли $1,15 млрд, а на пике рецессии 2008 года — $13,5 млрд долларов.

Сеть отелей Marriott сообщила о самом большом убытке в истории за второй квартал, а оператор казино MGM сократил 18 тысяч сотрудников — четверть штата, работающего до пандемии.

Другими «жертвами удалённой революции» стали производители офисных принадлежностей: например, выручка Xerox за прошлый квартал упала на 34,6%, так как сократились закупки оборудования. Также упали продажи у поставщиков офисных и школьных обедов, производителей канцелярских товаров.

Пострадал и рынок недвижимости: если раньше сотрудники престижных компаний снимали жильё в дорогих городах (Нью-Йорк, Сан-Франциско, Манхэттен) для поездок в офис, сейчас они переезжают в более дешевые для жизни города.

Цены на жильё в Кремниевой долине стали падать…
В предыдущие годы недвижимость в Сан-Франциско только дорожала.
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В Манхэттене за год удвоилось количество свободных квартир, а арендная плата в среднем снизилась на 6,1% — это самое большое падение за последние девять лет. ИТ-специалисты уезжают из Сан-Франциско: арендная плата за одно- и двухкомнатные квартиры снизилась на 11% по сравнению с 2019 годом.

Проблема настолько велика, что ставит под угрозу экономику городов — пандемия и переход на удалёнку могут принести экономический и культурный упадок, считает экономист Дэвид Автор. По опросу «Национальной лиги городов», 90% городов США ожидают снижение доходов в 2021 году в среднем на 13% — в основном из-за падения налогов с продаж товаров и услуг офисным сотрудникам.

Тем не менее, это не похоже на конец света, считает профессор экономики Университета Карнеги Ли Бранштеттер. По его мнению, переезд высокооплачиваемых специалистов в менее дорогие места позволит снять перегруженность и снизить арендную плату за офисы и жильё в «звёздных» городах, а разорившиеся бары и химчистки заменятся другими нишами — более подходящими и приземленными.

«Многие предприятия, возможно, не выживут, но спрос на обслуживание определенно останется», заявляет Бранштеттер.

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Евгений Делюкин
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3 комментария
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Alex U

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Почему я читаю новости из серии "как переход к автомобилям погубит индустрию телег", "как появление калькулятора убило производителей счёт"?
бизнес перестроится и тупо появится новый
когда то был огромный Кодак, долго продавал пленку, потому умер почти в итоге и еще тыща примеров

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Comrade EightEightSeven

Alex
0

Если с дженериками выстрелят, то люди на Kodak, буквально, молиться начнут.

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Alex U

Comrade
0

ну значит в какой то форме люди все же будут ездить в офис и индустрия изменится, но тоже не полностью вымрет. Придется им перестраиваться, кто быстрее сможет, тот и выживет

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