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Tesla запланировала продать акции на рекордную сумму до $5 млрд на фоне роста стоимости бумаг Материал редакции
Компании нужны деньги на фоне усиления конкуренции со стороны других производителей электромобилей.
- Tesla запланировала продать акции на общую сумму до $5 млрд, пишет Bloomberg. Компания планирует продавать бумаги «время от времени» по соглашению с банками-андеррайтерами.
- Компания планирует привлечь средства на фоне роста конкуренции со стороны стартапов, которые занимаются выпуском электромобилей, отмечает издание. В частности, в августе на биржу вышла Xpeng, которую Tesla обвиняла в краже технологий, — стартап привлёк $1,5 млрд.
- Эта программа может стать крупнейшим привлечением средств для Tesla, отмечает агентство — для этого компании достаточно продать акций на $2,34 млрд.
- Всего за последние десять лет Tesla привлекла около $14 млрд путём вторичного размещения акций, указывает Bloomberg. Это помогло компании в том числе увеличить объём наличных во время выхода в масс-маркет.
- 31 августа Tesla начала торговлю с учётом дробления акций пяти к одному. Дробление помогло компании сделать бумагии доступнее для инвесторов: к 19:10 мск 1 сентября бумаги компании стоят $487,38 за штуку. Для сравнения, 28 августа они стоили $2213,4 за штуку.
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Алексей Алексеевский
Ахаахх
Alexandr Shilnikov
Хью Хефнер
Александр Алмазов
Тесла и Apple мощь 💪
Deniss Karpak
Пусть продадут дороже - задампят. Надо будет брать на просадке
Артем Артём
акции принадлежат самой компании или Маску?
Петя Иванов
Вот теперь пора на понижение. И шорты получу, как Маск обещал