Российский разработчик «умных» примерочных Texel привлёк 110 млн рублей от ФРИИ и фонда «Роснано» и АФК «Система» Материал редакции
Технология компании позволяет подбирать одежду без примерки.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema (принадлежит АФК «Система» и «Роснано») вложили 110 млн рублей в российский стартап Texel, сообщил vc.ru представитель ФРИИ.
Texel разрабатывает технологию компьютерного зрения, которая позволяет пользователям примерять одежду онлайн. Созданный стартапом 3D-сканер создаёт цифровую модель покупателя, а алгоритм на основе технологии машинного обучения сопоставляет его параметры с размерными сетками производителей одежды и предлагает покупателю разные вещи.
Система решает проблему размерных сеток у разных производителей, помогает продавцам снижать издержки при возврате одежды и повышать конверсию, отмечают в фонде.
Texel использовала собственную базу более чем 105 тысяч 3D-сканов для создания ещё одного сервиса — сервиса shapometry.com, который определяет параметры фигуры по снимкам смартфонов и «примеряет» одежду на фото клиента. Сейчас сервис проходит закрытое бета-тестирование, уточнили во ФРИИ.
- 3D-сканеры Texel используют компании в 15 странах мира, в Европе, США, Азии, на Ближнем Востоке и в Австралии, уточнил фонд. Привлечённые инвестиции стартап вложит в расширение присутствия на международных рынках.
- В мае 2019 года Texel привлёк инвестиции от британского ритейлера одежды Marks&Spencer, начавшего тестировать технологию стартапа. Стороны не раскрыли подробностей сделки.
- По оценкам аналитиков Markets&Markets, к 2024 году рынок виртуальных примерочных достигнет $7,6 млрд со среднегодовым ростом 20,9% в год.
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Сколько таких виртуальных-примерочных уже было
а чем вообще занимается "роснано"?
Деньги государственные остваивают. По идеи должны были строить производственную инфрастукртуру. На до сих пор заводы LED не запустили, а технологии уже ушли на 10 лет вперед.
Кто в курсе — для создания своей модели нужно прийти в примерочную? Можно использовать удалённо собственное устройство, например, iPad с лидаром или что-нибудь в этом роде?
На видео, с 1.40, вроде достаточно смартфона
Спасибо, увидел. Правда, не могу найти их приложение в App Store.
Видимо еще на ранней стадии. Но вообще, насколько я знаю, таких сервисов уже довольно много:
- https://www.trimirror.com/
- https://benefitbyclo.com/
- https://scanlab.ca/services/virtual-clothes-fitting/
-https://shapometry.com/
и тд
их клепают по 3-4 штуки каждый год. Без спец-обрудования не обойтись все равно.
Если я правильно понял речь как раз о том чтобы по вашему фото делать модель, тоесть идти никуда не надо, иначе это мертворожденная технология.
Схоже с технологией достраивания 3D модели по фото, которую недавно Гугл представил.
Спасибо, про фото я понял. Интересно будет потестировать — пробовал фотограмметрию (3D-модель по множеству фоток), точность очень приблизительная. И непонятно с моделями одежды — это нужно будет для каждого предмета создавать 3D-модель со скелетом, чтобы она могла красиво развеваться при виртуальной примерке?
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