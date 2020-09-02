Технология компании позволяет подбирать одежду без примерки.

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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema (принадлежит АФК «Система» и «Роснано») вложили 110 млн рублей в российский стартап Texel, сообщил vc.ru представитель ФРИИ.

Texel разрабатывает технологию компьютерного зрения, которая позволяет пользователям примерять одежду онлайн. Созданный стартапом 3D-сканер создаёт цифровую модель покупателя, а алгоритм на основе технологии машинного обучения сопоставляет его параметры с размерными сетками производителей одежды и предлагает покупателю разные вещи.

Система решает проблему размерных сеток у разных производителей, помогает продавцам снижать издержки при возврате одежды и повышать конверсию, отмечают в фонде.

Texel использовала собственную базу более чем 105 тысяч 3D-сканов для создания ещё одного сервиса — сервиса shapometry.com, который определяет параметры фигуры по снимкам смартфонов и «примеряет» одежду на фото клиента. Сейчас сервис проходит закрытое бета-тестирование, уточнили во ФРИИ.