vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Галина Мубаракшина
643

Российский разработчик «умных» примерочных Texel привлёк 110 млн рублей от ФРИИ и фонда «Роснано» и АФК «Система» Материал редакции

Технология компании позволяет подбирать одежду без примерки.

14 комментариев
В закладки

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema (принадлежит АФК «Система» и «Роснано») вложили 110 млн рублей в российский стартап Texel, сообщил vc.ru представитель ФРИИ.

Texel разрабатывает технологию компьютерного зрения, которая позволяет пользователям примерять одежду онлайн. Созданный стартапом 3D-сканер создаёт цифровую модель покупателя, а алгоритм на основе технологии машинного обучения сопоставляет его параметры с размерными сетками производителей одежды и предлагает покупателю разные вещи.

Система решает проблему размерных сеток у разных производителей, помогает продавцам снижать издержки при возврате одежды и повышать конверсию, отмечают в фонде.

Texel использовала собственную базу более чем 105 тысяч 3D-сканов для создания ещё одного сервиса — сервиса shapometry.com, который определяет параметры фигуры по снимкам смартфонов и «примеряет» одежду на фото клиента. Сейчас сервис проходит закрытое бета-тестирование, уточнили во ФРИИ.

  • 3D-сканеры Texel используют компании в 15 странах мира, в Европе, США, Азии, на Ближнем Востоке и в Австралии, уточнил фонд. Привлечённые инвестиции стартап вложит в расширение присутствия на международных рынках.
  • В мае 2019 года Texel привлёк инвестиции от британского ритейлера одежды Marks&Spencer, начавшего тестировать технологию стартапа. Стороны не раскрыли подробностей сделки.
  • По оценкам аналитиков Markets&Markets, к 2024 году рынок виртуальных примерочных достигнет $7,6 млрд со среднегодовым ростом 20,9% в год.

#новость #стартапы #инвестиции #фрии

Галина Мубаракшина
+15 524
7
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0438\u0438","\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 154979, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 11:56:28 +0300", "is_special": false }
Автоматизируем создание видео
Наши решения по автоматизации помогут вам упростить создание видео и баннеров
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'ae229c9f');
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Бухой Пикачу

3

развели инвесторов с помощью рендерного ролика
Сколько таких виртуальных-примерочных уже было

Ответить

ЯжПрограммист

1

а чем вообще занимается "роснано"?

Ответить

Иван Иванов

ЯжПрограммист
1

Устраивает корпоративы.

Ответить

Бухой Пикачу

ЯжПрограммист
0

Деньги государственные остваивают. По идеи должны были строить производственную инфрастукртуру. На до сих пор заводы LED не запустили, а технологии уже ушли на 10 лет вперед.

Ответить

Denis Bystruev

0

Кто в курсе — для создания своей модели нужно прийти в примерочную? Можно использовать удалённо собственное устройство, например, iPad с лидаром или что-нибудь в этом роде?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Denis
1

На видео, с 1.40, вроде достаточно смартфона

Ответить

Denis Bystruev

Andrei
3

Спасибо, увидел. Правда, не могу найти их приложение в App Store.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Denis
1

Видимо еще на ранней стадии. Но вообще, насколько я знаю, таких сервисов уже довольно много:
https://www.trimirror.com/
https://benefitbyclo.com/
https://scanlab.ca/services/virtual-clothes-fitting/
-https://shapometry.com/ 
и тд

Ответить

Бухой Пикачу

Andrei
0

их клепают по 3-4 штуки каждый год. Без спец-обрудования не обойтись все равно.

Ответить

Бухой Пикачу

Denis
0

это только мечта

Ответить

Александр Кучеряев

Denis
1

Если я правильно понял речь как раз о том чтобы по вашему фото делать модель, тоесть идти никуда не надо, иначе это мертворожденная технология.
Схоже с технологией достраивания 3D модели по фото, которую недавно Гугл представил.

Ответить

Denis Bystruev

Александр
1

Спасибо, про фото я понял. Интересно будет потестировать — пробовал фотограмметрию (3D-модель по множеству фоток), точность очень приблизительная. И непонятно с моделями одежды — это нужно будет для каждого предмета создавать 3D-модель со скелетом, чтобы она могла красиво развеваться при виртуальной примерке?

Ответить

Бухой Пикачу

Denis
0

по факту нужна установка за 8.5 млн. руб

Ответить

Бухой Пикачу

0

Идеальная виртуальная примерочная

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

eBay
Подписан
Отписаться
Дмитрий Егоров: "Первые мои покупки на eBay напоминали квесты, которые мне нравились"
Сейчас такой жанр компьютерных игр, как квест, почти исчез. А мне они всегда очень нравились. Первые мои покупки на eBa…
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Что почитать на каждой стадии жизненного цикла продукта: в помощь не только стартапу
Менеджеры программы Yandex Cloud Boost Марина Поликарпова и Елизавета Князева, которые регулярно работают с начинающими…
0
Самокат
Подписан
Отписаться
Вези: Самокат и Aviasales предложили пользователям стать курьером
Aviasales и Самокат подвели итоги онлайн-игры «Доставка», участники которой получили в подарок промокоды в сервисе эксп…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Тинькофф
за день
«Занимательная инфографика»: «Тинькофф» ответил на изменение условий по картам «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка»
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

Stas Sokolov

Смешная история на крови Елены…

Andrei Smirnovsky

Яндекс такси: бизнес или комфорт

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Михаил Фадееы

Смешная история на крови Елены…

Anatoly

В симуляторе для…

Tim Adahovskiy

Непрозрачная тарификация…

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Sergei Timofeyev

Zetta отменила запуск серийного…

Anatoly

В симуляторе для…

Елена Разумова

Бесплатная статья для сайтов…

Konstantin_Andreevi…

«Ведомости»: российский холдинг…

Ilya Sidyakin

В симуляторе для…

Иван Иванов

Российский разработчик «умных…

Pavel Chernikov

Бесплатная статья для сайтов…

Sergei Timofeyev

Минкомсвязь пожаловалась…

Георгий Беглорян

Zetta отменила запуск серийного…

Тинькофф

Безопасная сделка от Тинькофф…

Александр Антипов

Яндекс такси: бизнес или комфорт

ЯжПрограммист

Российский разработчик «умных…