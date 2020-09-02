Правление и наблюдательный совет компании считают, что это будет лучше для позиционирования Rocket Internet. Фонд способен привлекать средства и за пределами биржи и теперь сможет сосредоточиться на долгосрочном развитии, в то время как рынки капитала зависят от кратковременных ситуаций, говорится в заявлении компании.