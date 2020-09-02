vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Галина Мубаракшина
1226

Немецкая «фабрика стартапов» Rocket Internet заявила об уходе с биржи: за 6 лет её рыночная стоимость сократилась втрое Материал редакции

Компания стала известна благодаря копированию успешных бизнес-моделей.

6 комментариев
В закладки

Немецкий венчурный фонд Rocket Internet сообщил о делистинге своих акций на Франкфуртской фондовой бирже после шести лет размещения.

Правление и наблюдательный совет компании считают, что это будет лучше для позиционирования Rocket Internet. Фонд способен привлекать средства и за пределами биржи и теперь сможет сосредоточиться на долгосрочном развитии, в то время как рынки капитала зависят от кратковременных ситуаций, говорится в заявлении компании.

1 сентября 2020 года компания предложила инвесторам выкупить их акции, при этом предложенная цена оказалась ниже уровня закрытия торгов накануне, указывает CNBC: €18,57 против €18,95.

  • Rocket Internet был основан в 2007 году и обрёл неоднозначную славу благодаря копированию бизнес-моделей крупных американских интернет-компаний: Amazon, Uber, Airbnb, напоминает агентство. Фонд заявлял, что адаптирует проверенные модели к новым рынкам. За всё время существования, по данным Crunchbase, компания привлекла $2,2 млрд.
  • В числе компаний, в которые инвестировал Rocket Internet, — интернет-магазин одежды и обуви Zalando, сервис доставки еды Delivery Hero и поставщик продуктовых наборов HelloFresh.
  • Фонд вышел на биржу в октябре 2014 года с оценкой €6,7 млрд ($8,4 млрд). Стоимость акций компании с тех пор постепенно снижалась: 1 сентября рыночная стоимость Rocket Internet достигла €2,6 млрд ($3,1 млрд), отмечает CNBC. С начала 2020 года акции компании подешевели на 15%.
Copycat: что такое «фабрики клонов» и как с ними…
Хорошую идею для нового продукта или услуги может скопировать кто угодно — этого нельзя избежать…
vc.ru

#новость #rocketinternet #стартапы

Галина Мубаракшина
+15 524
6
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["rocketinternet","\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 154985, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 11:01:07 +0300", "is_special": false }
Страна, где тайна вклада работает
И никто не знает о ваших деньгах и недвижимости. Ответ — в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'ae229c9f');
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Бухой Пикачу

6

Пиздить чужие проекты стало не выгодно... теперь все так делают. Против Яндекс не попрешь

Ответить

Александр Антипов

Бухой
1

Это верно подмечено, выросла просто сказочная конкуренция в воровстве. А против Яндекс монстра вообще не попрешь. Абсолютный победитель в номинации.

Ответить

new_comment

2

Да понятно, что этот фонд ради распилов создавался!
Так, стоп! Это же про Германию речь. Тогда жаль.

Ответить

Eugene Smirnov

1

Оскар Хартманн сглазил

Ответить

Leonid Sobchenko

0

и в германии рокету не фортануло

Ответить

Антон Штадлер

0

самое забавное, что все остальные компании, упомянутые в статье, за это время (с 2014) выросли, даже Убер

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

eBay
Подписан
Отписаться
Дмитрий Егоров: "Первые мои покупки на eBay напоминали квесты, которые мне нравились"
Сейчас такой жанр компьютерных игр, как квест, почти исчез. А мне они всегда очень нравились. Первые мои покупки на eBa…
0
Яндекс.Облако
Подписан
Отписаться
Что почитать на каждой стадии жизненного цикла продукта: в помощь не только стартапу
Менеджеры программы Yandex Cloud Boost Марина Поликарпова и Елизавета Князева, которые регулярно работают с начинающими…
0
Самокат
Подписан
Отписаться
Вези: Самокат и Aviasales предложили пользователям стать курьером
Aviasales и Самокат подвели итоги онлайн-игры «Доставка», участники которой получили в подарок промокоды в сервисе эксп…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Тинькофф
за день
«Занимательная инфографика»: «Тинькофф» ответил на изменение условий по картам «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка»
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

Stas Sokolov

Смешная история на крови Елены…

Andrei Smirnovsky

Яндекс такси: бизнес или комфорт

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Михаил Фадееы

Смешная история на крови Елены…

Anatoly

В симуляторе для…

Tim Adahovskiy

Непрозрачная тарификация…

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Бухой Пикачу

Российский разработчик «умных…

Sergei Timofeyev

Zetta отменила запуск серийного…

Anatoly

В симуляторе для…

Елена Разумова

Бесплатная статья для сайтов…

Konstantin_Andreevi…

«Ведомости»: российский холдинг…

Ilya Sidyakin

В симуляторе для…

Иван Иванов

Российский разработчик «умных…

Pavel Chernikov

Бесплатная статья для сайтов…

Sergei Timofeyev

Минкомсвязь пожаловалась…

Георгий Беглорян

Zetta отменила запуск серийного…

Тинькофф

Безопасная сделка от Тинькофф…

Александр Антипов

Яндекс такси: бизнес или комфорт

ЯжПрограммист

Российский разработчик «умных…