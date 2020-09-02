Немецкая «фабрика стартапов» Rocket Internet заявила об уходе с биржи: за 6 лет её рыночная стоимость сократилась втрое Материал редакции
Компания стала известна благодаря копированию успешных бизнес-моделей.
Немецкий венчурный фонд Rocket Internet сообщил о делистинге своих акций на Франкфуртской фондовой бирже после шести лет размещения.
Правление и наблюдательный совет компании считают, что это будет лучше для позиционирования Rocket Internet. Фонд способен привлекать средства и за пределами биржи и теперь сможет сосредоточиться на долгосрочном развитии, в то время как рынки капитала зависят от кратковременных ситуаций, говорится в заявлении компании.
1 сентября 2020 года компания предложила инвесторам выкупить их акции, при этом предложенная цена оказалась ниже уровня закрытия торгов накануне, указывает CNBC: €18,57 против €18,95.
- Rocket Internet был основан в 2007 году и обрёл неоднозначную славу благодаря копированию бизнес-моделей крупных американских интернет-компаний: Amazon, Uber, Airbnb, напоминает агентство. Фонд заявлял, что адаптирует проверенные модели к новым рынкам. За всё время существования, по данным Crunchbase, компания привлекла $2,2 млрд.
- В числе компаний, в которые инвестировал Rocket Internet, — интернет-магазин одежды и обуви Zalando, сервис доставки еды Delivery Hero и поставщик продуктовых наборов HelloFresh.
- Фонд вышел на биржу в октябре 2014 года с оценкой €6,7 млрд ($8,4 млрд). Стоимость акций компании с тех пор постепенно снижалась: 1 сентября рыночная стоимость Rocket Internet достигла €2,6 млрд ($3,1 млрд), отмечает CNBC. С начала 2020 года акции компании подешевели на 15%.
Пиздить чужие проекты стало не выгодно... теперь все так делают. Против Яндекс не попрешь
Это верно подмечено, выросла просто сказочная конкуренция в воровстве. А против Яндекс монстра вообще не попрешь. Абсолютный победитель в номинации.
Да понятно, что этот фонд ради распилов создавался!
Так, стоп! Это же про Германию речь. Тогда жаль.
самое забавное, что все остальные компании, упомянутые в статье, за это время (с 2014) выросли, даже Убер
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