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Bloomberg: сервис знакомств Bumble собрался выйти на биржу при оценке в $6-8 млрд Материал редакции
В 2019 году Андрей Андреев продал контроль над компанией -владельцем приложения — её оценили в $3 млрд.
- Американский сервис знакомств Bumble готовится к IPO в начале 2021 года, рассказали источники Bloomberg, знакомые с этим вопросом.
- По словам одного из собеседников, Bumble рассчитывает на оценку в $6-8 млрд. Однако окончательного решения пока нет и сроки могут сдвинуться, отмечает агентство.
- Приложение Bumble создала в 2014 году Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder в команде сооснователей. Сервис вместе с приложениями для знакомств Badoo, Chappy и Lumen принадлежит MagicLab.
- В ноябре 2019 года миллиардер Андрей Андреев продал контрольную долю в компании инвестгруппе Blackstone Group. В рамках сделки всю MagicLab оценили в $3 млрд. У Bumble, по собственным данным, 55 млн пользователей.
- В Bumble и Blackstone отказались от комментариев изданию.
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