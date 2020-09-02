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Финансы
Татьяна Боброва
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Bloomberg: сервис знакомств Bumble собрался выйти на биржу при оценке в $6-8 млрд Материал редакции

В 2019 году Андрей Андреев продал контроль над компанией -владельцем приложения — её оценили в $3 млрд.

  • Американский сервис знакомств Bumble готовится к IPO в начале 2021 года, рассказали источники Bloomberg, знакомые с этим вопросом.
  • По словам одного из собеседников, Bumble рассчитывает на оценку в $6-8 млрд. Однако окончательного решения пока нет и сроки могут сдвинуться, отмечает агентство.
  • Приложение Bumble создала в 2014 году Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder в команде сооснователей. Сервис вместе с приложениями для знакомств Badoo, Chappy и Lumen принадлежит MagicLab.
  • В ноябре 2019 года миллиардер Андрей Андреев продал контрольную долю в компании инвестгруппе Blackstone Group. В рамках сделки всю MagicLab оценили в $3 млрд. У Bumble, по собственным данным, 55 млн пользователей.
  • В Bumble и Blackstone отказались от комментариев изданию.
Кто такая Уитни Вульф Хёрд — основательница…
Сегодня приложение с инвестициями от Badoo оценивается более чем в $1 млрд, а платформой…
vc.ru

#новость #ipo #bumble

Татьяна Боброва
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2 комментария
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Eugene Smirnov

0

А зачем им вообще IPO?

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Руслан Агаев

–1

Где купить их IPO

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