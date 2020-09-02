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Платформа для сбора средств для авторов Patreon привлекла $90 млн при оценке $1,2 млрд Материал редакции
За год сервис почти удвоил оценку и стал «единорогом».
- Американская краудфандинговая площадка для музыкантов, блогеров и других авторов Patreon привлекла $90 млн, сообщили в компании. The Wall Street Journal уточняет, что инвесторы оценили сервис в $1,2 млрд.
- Последний раз Patreon оценивался в $660 млн во время привлечения $60 млн инвестиций в 2019 году, указывает издание со ссылкой на данные PitchBook. Всего с момента основания в 2013 году сервис привлёк $255,9 млн, следует из данных Crunchbase.
- Patreon получил новую волну популярности во время пандемии, отмечает WSJ: с марта по май 2020 года только количество музыкантов на площадке выросло в три раза.
- Всего в сервисе зарегистрированы 200 тысяч создателей, у которых 6 млн поклонников. За всё время авторы получили от них $2 млрд, говорят в компании. Сам Patreon зарабатывает на комиссии за обработку платежей, а также берёт 5-12% от пожертвований подписчиков в месяц.
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