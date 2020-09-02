vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Татьяна Боброва
344

Платформа для сбора средств для авторов Patreon привлекла $90 млн при оценке $1,2 млрд Материал редакции

За год сервис почти удвоил оценку и стал «единорогом».

  • Американская краудфандинговая площадка для музыкантов, блогеров и других авторов Patreon привлекла $90 млн, сообщили в компании. The Wall Street Journal уточняет, что инвесторы оценили сервис в $1,2 млрд.
  • Последний раз Patreon оценивался в $660 млн во время привлечения $60 млн инвестиций в 2019 году, указывает издание со ссылкой на данные PitchBook. Всего с момента основания в 2013 году сервис привлёк $255,9 млн, следует из данных Crunchbase.
  • Patreon получил новую волну популярности во время пандемии, отмечает WSJ: с марта по май 2020 года только количество музыкантов на площадке выросло в три раза.
  • Всего в сервисе зарегистрированы 200 тысяч создателей, у которых 6 млн поклонников. За всё время авторы получили от них $2 млрд, говорят в компании. Сам Patreon зарабатывает на комиссии за обработку платежей, а также берёт 5-12% от пожертвований подписчиков в месяц.
Видео от сооснователя и гендиректора Petreon Джека Конте

#новость #patreon

Татьяна Боброва
+44 607
1
3
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","patreon"], "comments": 1, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 155214, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 21:00:03 +0300", "is_special": false }
Документы для запуска бизнеса
14 юридических документов и консультация — скидка 10% по коду VCRU
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'd04d309c');
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Бухой Пикачу

0

Заслуженно!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Полезные ссылки для дизайнеров UI-анимации
Советует дизайнер, ex-диджитал-арт-директор ONY и преподаватель курса UI-анимация Александр Груздев.
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Как контролировать выполнение задач
С тем, что контроль за работой нужен, не поспоришь. Если в теории мы все сильны, то на практике с задачами сложнее. Они…
2
NTA
Подписан
Отписаться
"Слияние документов" в MS Word
Каждый день в своей работе мы сталкивается с трудоёмкой работой (обычно мы называем это «рутиной»), а временные ресурсы…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
Силовики пришли за обещанной помощью!
В минский офис PandaDoc пришли с проверкой: ранее сооснователь стартапа предлагал помощь силовикам, которые хотят уйти
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

max smirnoff

Кто разрабатывает российский…

max smirnoff

Кто разрабатывает российский…

Mikhail Che

Кто разрабатывает российский…

Тинькофф

«Тинькофф Инвестиции» устроили…

Denis Kiselev

«Следят за работниками и ставят…

Андрей Суржиков

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Denis Kiselev

«Следят за работниками и ставят…

Андрей Цымбалюк

Как пандемия и неочевидные…

Anton Reut

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Yura Z.

Лоукостер «Победа» запустила…

Denis Kiselev

«Следят за работниками и ставят…

Yura Z.

Продукты «Тинькофф» — мой опыт…

Святослав Гусев

Рейтинги веб-студий: на что они…

Святослав Гусев

Лоукостер «Победа» запустила…

Петя Иванов

Как пандемия и неочевидные…

Denis Kiselev

«Следят за работниками и ставят…

Лучезарный Смех

Google оплатила 1,5 млн рублей…

Сергей Мазур

Продукты «Тинькофф» — мой опыт…

Петя Иванов

Лоукостер «Победа» запустила…

Denis Kiselev

«Следят за работниками и ставят…