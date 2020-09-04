vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Финансы
Татьяна Боброва
2850

«Тинькофф» запустил сервис для оформления самозанятых и выплат им вознаграждений Материал редакции

Сервис будет полезен курьерским службам, ритейлерам, строительным фирмам, говорят в компании.

45 комментариев
В закладки

«Тинькофф Бизнес» разработал бесплатный сервис для автоматизации работы с самозанятыми, рассказали vc.ru в компании. Он будет полезен среднему и крупному бизнесу — например, курьерским службам, строительным фирмам, таксопаркам, считают в «Тинькофф».

Сервис позволяет зарегистировать физлиц в качестве самозанятых, настроить автоматическую регистрацию доходов в налоговой и выгрузку чеков в личном кабинете или по API. Компания оформит самозанятым карты для выплат, а если у них уже есть карта «Тинькофф» — подключит её к сервису.

Также компании могут организовать платежи в интерфейсе сервиса или по API с автоматической проверкой статуса каждого подрядчика, чтобы избежать случайных переводов физлицам.

«Тинькофф»

Бизнес может управлять платежами в личном кабинете по аналогии с зарплатными проектами, а также объединить данные своих внутренних систем с данными банка. Сервис учитывает работу с самозанятыми-нерезидентами с соблюдением требований валютного контроля, добавили в компании.

Для использования сервиса компания должна иметь счёт в «Тинькофф Бизнесе». Компания предлагает бизнес-клиентам услугу по массовой регистрации самозанятых представителем банка. Клиенты «Тинькофф» могут зарегистрироваться как самозанятые и самостоятельно.

В марте 2020 года сервис для работы с самозанятыми запустила команда «Рокетбанка». Массовые выплаты самозанятым позволяет проводить также платёжная система «Банк 131» и сервис от Qiwi.

#новость #самозанятые #тинькофф

Татьяна Боброва
+44 905
23
7
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u0441\u0430\u043c\u043e\u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044b\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 45, "likes": 7, "favorites": 23, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 155683, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Sep 2020 13:23:36 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Кейс регионального магазина стройматериалов: сегодня нужно быть везде
Рассказываем о нашем опыте вывода в онлайн томского магазина строительных материалов, каких показателей достигли и как…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'b6c9c217');
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Анар FS

4

Ранее -  кричали **** вам а не регистрация самозанятости, не получите вы наши деньги, как работали так и будем работать.

Сейчас - о..круто новый сервис который позволит мне отчислять налоги удобно и быстро

Ответить

Евгений Разманов

Анар
1

Потому что даже до идиотов дошло, что это просто ещё один режим налогообложения, на который можно соскочить с других, более затратных.

Ответить

Александр Алмазов

4

Оооо отлично 🤘

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Напомните, какой сейчас процент на вывод денег с «Тинькофф Бизнес» в случае чего, блокировки счета, например?

Ответить

Тинькофф

MEGAtraXXXer666
2

Мы давно уже комиссию не берем. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Тинькофф
4

Напомню. 20%. Это в случае блокировки счёта по 115-ФЗ после предоставления документов. 

Ответить

Тинькофф

Sergei
3

Мы про нее и говорим, что уже не взимаем эту комиссию. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Тинькофф
1

Жду блокировки. Будем проверять. :)

Ответить

MEGAtraXXXer666

Тинькофф
0

👍🏻

Ответить

Alexey Yaroshevsky

Тинькофф
0

Вот самозанятому перевели

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

А там только на лица выводят? Или всё-таки идёт расчёт между счетами лиц? :) Им бы поработать над русским языком.

Ответить

Vitold Sedyshev

2

Любопытный проект.

Ответить

Артем Калашников

1

Побольше бы "Олегов" в мир коммерсантов.

Ответить

Тапкин Кот

–1

Самые последние из банков.....

Ответить

Сергей Милосердов

Тапкин
0

Главное, что не самые худшие)

Ответить

Андрей Милов

0

Вы там, ребят, охренели?

Ответить

Vladislav Baimurzin

Андрей
1

А что не так то?

Ответить

Андрей Милов

Vladislav
0

Я даже не знаю) может на дату письма посмотреть?

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
1

Я это в том году предлагал. Вы украли мою идею.

Ответить

Лучезарный Смех

Sergei
0

Рокету ещё на иск вкатить )) 

Ответить

Vladislav Baimurzin

Андрей
0

то есть, тут предположение, что ребята могли использовать идею или это рофл?
если так, то тут даже особо верхнеуровне непонятно какой execution может быть исходя из текста, не думаю, что им это могло помочь как-то, поэтому не стоит переживать.  

То есть идея аля давайте парни карованы сделаем

Ответить

Андрей Милов

Vladislav
0

Кого сделаем?

Ну да, обычно же сразу в письме всю техническую документацию прописывают, а не общую идею проекта) особенно в первом письме) не подумал, надо было ещё и код за них написать, чтобы совсем ребятам просто было)

А мой коммент к тому, что желтые ребята даже не снизошли до ответа. О природе происхождения идеи можно много рассуждать, но я для себя вижу такую последовательность : я написал письмо с идеей проекта, через несколько месяцев адресат выпускает проект. Вот и всё. Я не намекаю ни на что)

Ответить

Vladislav

Андрей
0

ок) Я просто к тому, что из письма даже не особо понятно про что идея, кому оно адресовано было и кто-то вообще читал ли его. Да и какое ожидание вообще было отправлять письмо без согласования и первичной связи
Я с таким же успехом могу написать сейчас письмо в эпл "надо, парни, что-то с правилами на апп сторе делать"
А потом после изменений правил написать: я же вам писал.

ну то есть, мне кажется это как-то странным

Кого сделаем?

карованы, ну чтобы их грабить можно было

Ответить

Андрей Милов

Vladisl…
1

Первичная связь «отправляйте предложения на партнерскую почту»

Ответить

Alexey Yaroshevsky

–1

То есть если у самозанятого нет карты тинькова, то в пролете?

Ответить

Владислав Егоров

Alexey
0

Расскажи пожалуйста куда ты потратишь сэкономленные суммарные 15 минут, которые нужны на оформление и получение карты

Ответить

Alexey Yaroshevsky

Владислав
1

Спроси это у простого работяги-самозанятого, который уже оформлен и имеет карту сбера - нахрена ему еще тинькофф.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
1

Когда в Сбере оформляешь, то сразу с Тинькова звонят )

Ответить

Владислав Егоров

Alexey
0

Кошелек наверное лопнет у работяги-самозанятого от карты лишней

Ответить

Sergei Timofeyev

Владислав
0

Обслуживание у карт, извините, не бесплатное.

Ответить

Сергей

Sergei
0

Вообще-то у Тинькофф есть бесплатное. Ну для физиков по-крайней мере.

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

Там денюшек много надо держать.

Ответить

Сергей

Sergei
0

Нет. Погуглите ;)

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

С меня кто-то взял и взыскал 5000 рублей. Теперь надо разбираться кто и за что. Поэтому карты - не выход.

Ответить

Сергей

Sergei
0

Взыскал, когда гуглили? оО

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

нет, просто с карты.

Ответить

Сергей

Sergei
0

А, ну это плохо. Но не понимаю, как это относится к сути) Типа куча карт не есть хорошо? Ну прям кучу и не надо. А чтобы не снималось непонятно за что и кем, нужно соблюдать финансовую безопасность, так сказать. Не шапочку из фольги конечно, но как минимум в сомнительных местах расплачиваться виртуалкой, например.

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

У меня как у товарища Захарченко, отдельная комната под деньги. :)

Ответить

Лучезарный Смех

Alexey
0

А Сбер умеет формировать чеки, начислять и отправлять налоги с выплат, документооборот и вот это всё?

Ответить

Тинькофф

Alexey
1

Нет никаких преград оформить карту ;) 

Ответить

Лучезарный Смех

Alexey
0

Ой, да ваще, монополисты, прям как AppStore, сделали сервис и никого не пускают. Кошмар.
И Рокет тоже монополисты. Вах вах

Ответить

Пластиковое Окно

0

Жаль пока только в ЛК на сайте. Жду в приложении. 

Ответить

Даниил Гудмен

0

Как всегда Тинькофф, копирует других в данном случаи Рокет Ворк

Ответить

Евгений Разманов

Даниил
0

Рокет жив ещё?

Ответить

Anton Kozhevnikov

Евгений
0

Да. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Сервис для инвесторов Gurufocus: что в нем интересного и как использовать
Большинство новичков сталкиваются с тем, что, изучив базовые понятия фондового рынка, встают в логический тупик и не по…
0
НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Почему в России до сих пор не были популярны образовательные кредиты
И как это может измениться
0
ЦДП
Подписан
Отписаться
В столице пройдет конференция об инновациях в сфере креатива и медиа
Инструменты Digital Media проникли практически во все сферы обычной жизни. Удешевление технологий создания и распростра…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Тинькофф
за день
Перевернули для тех, кто случайно забыл, что сегодня Шуфутинов день :)
«Тинькофф» сделал это
Тинькофф
за неделю
«Занимательная инфографика»: «Тинькофф» ответил на изменение условий по картам «Яндекс.Плюс» у «Альфа-банка»

Комментарии

Connecting Ppl

SpaceX рассказала о результатах…

Bulat Ziganshin

Человек превратился в товар и…

Богдан В.

Советский пинап, SEO-портянки и…

Sergei Timofeyev

«Тинькофф» запустил сервис для…

Сергей Милосердов

«Тинькофф» запустил сервис для…

Алексей Андрианов

SpaceX рассказала о результатах…

Балкон.ру

«Продавали все…» Производитель…

Вадим Виноградов

Бизнес-объединения…

Алексей Фролов

Ozon.Счёт и Ozon.рубли - 8…

Sergei Timofeyev

«Тинькофф» запустил сервис для…

max smirnoff

«Вайти» — агрегатор для…

Сергей Милосердов

«Тинькофф» запустил сервис для…

Vladislav Baimurzin

«Тинькофф» запустил сервис для…

Вадим Виноградов

Бизнес-объединения…

Sergei Timofeyev

«Тинькофф» запустил сервис для…

max smirnoff

«Вайти» — агрегатор для…

Yuri Istomin

Zetta отменила запуск серийного…

Сергей Милосердов

«Тинькофф» запустил сервис для…

Sergei Timofeyev

«Тинькофф» запустил сервис для…

Евгений Разманов

«Тинькофф» запустил сервис для…