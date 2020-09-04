Сервис будет полезен курьерским службам, ритейлерам, строительным фирмам, говорят в компании.

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«Тинькофф Бизнес» разработал бесплатный сервис для автоматизации работы с самозанятыми, рассказали vc.ru в компании. Он будет полезен среднему и крупному бизнесу — например, курьерским службам, строительным фирмам, таксопаркам, считают в «Тинькофф».

Сервис позволяет зарегистировать физлиц в качестве самозанятых, настроить автоматическую регистрацию доходов в налоговой и выгрузку чеков в личном кабинете или по API. Компания оформит самозанятым карты для выплат, а если у них уже есть карта «Тинькофф» — подключит её к сервису.

Также компании могут организовать платежи в интерфейсе сервиса или по API с автоматической проверкой статуса каждого подрядчика, чтобы избежать случайных переводов физлицам.

«Тинькофф»

Бизнес может управлять платежами в личном кабинете по аналогии с зарплатными проектами, а также объединить данные своих внутренних систем с данными банка. Сервис учитывает работу с самозанятыми-нерезидентами с соблюдением требований валютного контроля, добавили в компании.

Для использования сервиса компания должна иметь счёт в «Тинькофф Бизнесе». Компания предлагает бизнес-клиентам услугу по массовой регистрации самозанятых представителем банка. Клиенты «Тинькофф» могут зарегистрироваться как самозанятые и самостоятельно.