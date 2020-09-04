«Тинькофф» запустил сервис для оформления самозанятых и выплат им вознаграждений Материал редакции
Сервис будет полезен курьерским службам, ритейлерам, строительным фирмам, говорят в компании.
«Тинькофф Бизнес» разработал бесплатный сервис для автоматизации работы с самозанятыми, рассказали vc.ru в компании. Он будет полезен среднему и крупному бизнесу — например, курьерским службам, строительным фирмам, таксопаркам, считают в «Тинькофф».
Сервис позволяет зарегистировать физлиц в качестве самозанятых, настроить автоматическую регистрацию доходов в налоговой и выгрузку чеков в личном кабинете или по API. Компания оформит самозанятым карты для выплат, а если у них уже есть карта «Тинькофф» — подключит её к сервису.
Также компании могут организовать платежи в интерфейсе сервиса или по API с автоматической проверкой статуса каждого подрядчика, чтобы избежать случайных переводов физлицам.
Бизнес может управлять платежами в личном кабинете по аналогии с зарплатными проектами, а также объединить данные своих внутренних систем с данными банка. Сервис учитывает работу с самозанятыми-нерезидентами с соблюдением требований валютного контроля, добавили в компании.
Для использования сервиса компания должна иметь счёт в «Тинькофф Бизнесе». Компания предлагает бизнес-клиентам услугу по массовой регистрации самозанятых представителем банка. Клиенты «Тинькофф» могут зарегистрироваться как самозанятые и самостоятельно.
В марте 2020 года сервис для работы с самозанятыми запустила команда «Рокетбанка». Массовые выплаты самозанятым позволяет проводить также платёжная система «Банк 131» и сервис от Qiwi.
Ранее - кричали **** вам а не регистрация самозанятости, не получите вы наши деньги, как работали так и будем работать.
Сейчас - о..круто новый сервис который позволит мне отчислять налоги удобно и быстро
Потому что даже до идиотов дошло, что это просто ещё один режим налогообложения, на который можно соскочить с других, более затратных.
Напомните, какой сейчас процент на вывод денег с «Тинькофф Бизнес» в случае чего, блокировки счета, например?
Мы давно уже комиссию не берем.
Напомню. 20%. Это в случае блокировки счёта по 115-ФЗ после предоставления документов.
Вот самозанятому перевели
А там только на лица выводят? Или всё-таки идёт расчёт между счетами лиц? :) Им бы поработать над русским языком.
Самые последние из банков.....
Вы там, ребят, охренели?
А что не так то?
Я даже не знаю) может на дату письма посмотреть?
Я это в том году предлагал. Вы украли мою идею.
то есть, тут предположение, что ребята могли использовать идею или это рофл?
если так, то тут даже особо верхнеуровне непонятно какой execution может быть исходя из текста, не думаю, что им это могло помочь как-то, поэтому не стоит переживать.
То есть идея аля давайте парни карованы сделаем
Кого сделаем?
Ну да, обычно же сразу в письме всю техническую документацию прописывают, а не общую идею проекта) особенно в первом письме) не подумал, надо было ещё и код за них написать, чтобы совсем ребятам просто было)
А мой коммент к тому, что желтые ребята даже не снизошли до ответа. О природе происхождения идеи можно много рассуждать, но я для себя вижу такую последовательность : я написал письмо с идеей проекта, через несколько месяцев адресат выпускает проект. Вот и всё. Я не намекаю ни на что)
ок) Я просто к тому, что из письма даже не особо понятно про что идея, кому оно адресовано было и кто-то вообще читал ли его. Да и какое ожидание вообще было отправлять письмо без согласования и первичной связи
Я с таким же успехом могу написать сейчас письмо в эпл "надо, парни, что-то с правилами на апп сторе делать"
А потом после изменений правил написать: я же вам писал.
ну то есть, мне кажется это как-то странным
Кого сделаем?
карованы, ну чтобы их грабить можно было
То есть если у самозанятого нет карты тинькова, то в пролете?
Расскажи пожалуйста куда ты потратишь сэкономленные суммарные 15 минут, которые нужны на оформление и получение карты
Спроси это у простого работяги-самозанятого, который уже оформлен и имеет карту сбера - нахрена ему еще тинькофф.
Кошелек наверное лопнет у работяги-самозанятого от карты лишней
Обслуживание у карт, извините, не бесплатное.
Там денюшек много надо держать.
С меня кто-то взял и взыскал 5000 рублей. Теперь надо разбираться кто и за что. Поэтому карты - не выход.
нет, просто с карты.
А, ну это плохо. Но не понимаю, как это относится к сути) Типа куча карт не есть хорошо? Ну прям кучу и не надо. А чтобы не снималось непонятно за что и кем, нужно соблюдать финансовую безопасность, так сказать. Не шапочку из фольги конечно, но как минимум в сомнительных местах расплачиваться виртуалкой, например.
У меня как у товарища Захарченко, отдельная комната под деньги. :)
А Сбер умеет формировать чеки, начислять и отправлять налоги с выплат, документооборот и вот это всё?
Ой, да ваще, монополисты, прям как AppStore, сделали сервис и никого не пускают. Кошмар.
И Рокет тоже монополисты. Вах вах
Как всегда Тинькофф, копирует других в данном случаи Рокет Ворк
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