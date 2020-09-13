Активы шести университетских фондов — около $178 млрд. Среди их инвестиций компании вроде Google, Facebook и LinkedIn.

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Фонд Гарварда — $40,9 млрд

Справка

Университет основан в 1636 году, он назван в честь миссионера и филантропа Джона Гарварда. Включает Институт перспективных исследований Рэдклиффа и 12 школ, факультет искусств и наук, медицинскую школу, школу права, бизнеса, дизайна и другие.

Среди известных выпускников: 26-й президент США Теодор Рузвельт, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, университет окончили 49 Нобелевских лауреатов и 48 победителей Пулитцеровской премии. В университете учится около 22 тысяч студентов.

Как работает фонд

Эндаумент-фонд — это фонд, сформированный из пожертвований дарителей. Обычно университету дарят деньги добившиеся успеха выпускники университета.

Гарвардский эндаумент-фонд представляет собой более 13 тысяч индивидуальных счетов. Управляет деньгами фонда HMC (Harvard Managing Company), основанная университетом в 1974 году.

Университет может расходовать сумму, которую управляющая компания зарабатывает на инвестициях. Эти деньги тратятся на зарплату преподавателей, ремонт, стипендии, научно-исследовательские программы, поддержку музея и библиотеки. Поэтому управляющая компания HMC должна зарабатывать столько, чтобы покрыть затраты.

Инвестиции в Apple, Google, Facebook и другие корпорации

Гарвард предоставляет открытую информацию только о 2% используемых фондом денег, это инвестиции на фондовом рынке. В США такую информацию нужно ежеквартально раскрывать Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В 2019 году университет вложил $8 млн в акции Alphabet — в общей сложности сумма инвестиций в Alphabet на 2019 год составила $130 млн.

Также Гарвард на $10 млн купил акции компании Palo Alto Networks, занимающейся кибербезопасностью, и вложил $50 млн в Booking Holdings (входят агрегаторы Booking.com и Priceline.com).

Стоимость гарвардского пакета акций Facebook, Palo Alto Networks, Booking Holdings и Alphabet составляет $972 млн.

В последнем квартале 2019 года гарвардская управляющая компания купила акции Uber и продала все акции в двух фирмах: 43 тысячи акций Adobe Systems и 640 тысяч бумаг биофармацевтической компании Aduro Biotech.

Также в 2019 году Гарвард инвестировал $48 млн в блокчейн-стартап Blockstack. После сделки из Blockstack в фонд вошел советник по обращению с токенами. Вслед за Гарвардом блокчейн-стартапами также заинтересовался Йельский университет.

Доход Гарвардского фонда за 2019 год оказался самым низким с 2017 года — 6,5%, обычно он составлял 11% годовых. Снижение доходности произошло потому, что капитал частично перенесли из акций в более рискованные инвестиции, к примеру, хедж-фонды.

По данным газеты Harvard Crimpson на март 2020 года, у гарвардской управляющей компании есть публичные инвестиции в девяти компаниях. Все эти компании технологические или биофармацевтические:

Они составляют 92% от почти миллиардной инвестиции Гарварда в ценные бумаги. Еще 1,5% вложены в золото. Оставшиеся 6,5% делятся между семью биржевыми фондами (ETF), портфели которых включают акции сразу нескольких компаний. Например, Гарвард использует фонд iShares Core S&P 500.

В 2019 году Гарвард, согласно подсчётам Crimpson, инвестировал около $2,9 млрд в 44 компании, связанные с тюремной индустрией. Эта информация вызвала протесты среди студентов и активистов.

По словам аналитика Domini Impact Investments Хиллари Маршалл, университет с огромным фондом в размере $40 млрд влияет на финансовую индустрию в целом. Поэтому тюрьмы — это сфера, которую Гарвард не должен поддерживать из-за этических соображений, считают активисты.

Фонд Техасского университета — $35,5 млрд

Справка

Университет основан в 1876 году и состоит из девяти независимых школ. Идея строительства университета впервые упоминается в конституции мексиканского штата Коауила-и-Техас в 1827 году, но Мексика так и не реализовала желаемое. Университет начали строить после того, как Техас провозгласил независимость от Мексики.

Среди известных выпускников: супруга Джорджа Буша-младшего — Лора Буш, актер Мэттью Макконахи и актриса Рене Зеллвегер. В университете учится около 51 тысячи студентов.

Как работает фонд

Эндаумент-фонд появился в 1876 году, когда штат подарил университету 405 тысяч гектаров земли. Теперь университет зарабатывает, сдавая в аренду производителям нефти и газа половину своей земли с правом добычи в Западном Техасе — это около 850 тысяч гектаров.

Кроме того, 44,5 гектара университет сдает производителям возобновляемой энергии: солнечной и ветровой. Доход, полученный с земли, затем инвестируется UTIMCO, управляющей компанией фонда Техасского университета.

После открытия нефтяных месторождений стоимость фонда резко возросла. Если в 1999 году стоимость составляла около $11 млрд, то в 2018-м составила $19,5 млрд. В 2020 году он уступает по объёму только Гарвардскому.

UTIMCO управляет средствами, которые поступают из постоянного университетского фонда (PUF), постоянного фонда здравоохранения (PHF), долгосрочного фонда (LTF), общего фонда поддержки и отдельно инвестированных фондов.

С 2010 года постоянный университетский фонд (PUF) получил от арендного соглашения $8,2 млрд.

UTIMCO также вкладывается в ценные бумаги Facebook и Microsoft, возобновляемую энергию (CS Wind), банки (Bank of America) и нефтегазовые корпорации (Shell). В инвестиционном портфеле PUF также содержатся долговые ценные бумаги Chevron и ExxonMobil.

Некоторые инвестиции полностью скрыты от общественности. UTIMCO пользуется финансовым законодательством, позволяющим сохранять конфиденциальность определенных инвестиций в конкурентных целях.

В 2015 году в университете открыта инициатива поддержки внутренних стартапов Genesis Program с фондом $1,2 млн. В 2020 размер фонда составил $1,8 млн. Студенты университета могут как получать деньги из фонда для реализации своих идей, так и сами инвестировать в понравившиеся стартапы через этот фонд.

Портфельные компании Genesis занимаются возобновляемой энергией, летающими беспилотниками, медицинскими продуктами.

Среди университетских стартапов: каршеринг-платформа для поездок на длинные расстояния Krew Rideshare, медицинский проект Mudra и проект по производству чая с пузырями The Boba Factory.

Техасский университет прогнозировал, что его инвестиционный портфель вырастет к 2029 году до $91 млрд. Но из-за пандемии и падения цены на нефть университету пришлось изменить свои прогнозы.

В PUF (постоянный университетский фонд) подсчитали, что университетские доходы в 2020 и 2021 году упадут до $500 млн в год. Для сравнения, в 2018 году доход университета составил $1 млрд.

Фонд Йельского университета — $30,3 млрд

Справка

Университет основан в 1701 году и назван в честь британского купца и филантропа Эли Йеля. В университете готовят юристов, бизнесменов, врачей, теологов, архитекторов, актеров. Среди выпускников — бывший президент США Джордж Буш старший, экс-госсекретарь США Джон Керри, Хиллари Клинтон и другие. В университете учится около 13 тысяч студентов.

Как работает фонд

Эндаумент-фонд работает с 1718 года. Деньги в фонд в основном поступают от дарителей. Например, медиамагнат Джон Малоун подарил университету $50 млн, а в 2014 году бывший председатель компании по управлению активами Franklin Resources Чарльз Джонсон перечислил университету $250 млн.

Управляет деньгами фонда Yale Investments Office. Инвестиционная политика Yale Investments Office изменилась в 1985 году с приходом директора по инвестициям Дэвида Свенсена, который стал вкладывать в стартапы и диверсифицировать портфель.

С 1999 до 2019 год эндаумент-фонд университета вырос почти вдвое — с $16,3 млрд до $30,3 млрд.

В 1990-х годах Йель инвестировал в Google и Amazon, а позже стал одним из первых инвесторов в Facebook, LinkedIn и Airbnb . Йель вложил $2,7 млн в LinkedIn, а на IPO компании в 2011 году заработал $84,4 млн.

Кроме того, Йель владеет акциями Uber, Twitter, Pinterest, Snapchat, а также китайской JD.com.

В 2000 году Йель вложил $ 20 млн в китайский хедж-фонд Hillhouse. По данным Bloomberg, Hillhouse стал одной из самых успешных инвестиций Йеля и принес университету $2,4 млрд прибыли по состоянию на апрель 2020 года. Кроме того, основатель фонда, китайский бизнесмен Чжанг Лэй в 2010 году подарил университету $9 млн.

В 2020 году Йель инвестировал в Slack и приобрел акции Zoom, ценные бумаги которых выросли во время пандемии.

Также Йель вкладывает в криптовалюту. В 2018 году университет инвестировал $400 млн в фонд Paradigm, который занимается криптовалютами и технологией блокчейна. По словам источников BI, Йельский фонд также инвестировал $300 млн в криптофонд Andreessen Horowitz.

Фонд Массачусетского технологического института — $17,57 млрд

Справка

Университет основан в 1861 году. Специализация университета — инженерные программы, программы в сфере информационных технологий, экономики, физики, химии и математики. В 2020 году в университете учится 11,5 тысячи студентов.

Как работает фонд

Отличительная черта политики MIT заключается в том, что университет инвестирует через внешние управляющие фонды. Вместо того чтобы нанимать штатных экспертов во всех интересующих с точки зрения инвестиций областях, управляющая компания MTIMCo курирует внешних инвесторов. Университет инвестирует в акции в Китае, недвижимость в Рио-де-Жанейро и новые компании в Кремниевой долине. Доход за 2019 год составил 8,8% ($1 млрд), тогда как в 2018 году — 13,5%.

В 2018 году университет вложил в землю и недвижимость $3,9 млн, и за год доход от инвестиций составил $308,9 млн, или 8,4%. На 2019 год университет имел в общей сложности 131 капитальный проект в стадии строительства, совокупная стоимость которых составляла $562,7 млн.

В рамках университета в 2019 году создан фонд MIT Solve, поддерживающий социальные стартапы. Один из проектов, в который MIT Solve вложил $900 тысяч, — кенийский стартап в сфере здравоохранения Access Afya. Стартап разработал современную систему здравоохранения для бедняков в Кении и поддерживает сеть клиник, аптек и мобильных медицинских учреждений для пациентов.

Также в 2020 году MIT Solve профинансировал мексиканское приложение по уходу за детьми Kinedu и американский маркетплейс для быстрой и простой покупки неиспользованных тканей Queen of Raw.

2019 год нанёс удар по репутации MIT, поскольку университет принял деньги от Джеффри Эпштейна — финансиста, арестованного за сексуальную торговлю и покончившего с собой в тюрьме в августе. После инцидента университет запустил серию проверок на чистоту донорских денег.

Фонд Стэнфордского университета — $27,7 млрд

Справка

В 1891 году университет основал железнодорожный магнат, сенатор США и бывший губернатор Калифорнии Леландом Стэнфорд вместе с женой. Среди факультетов: юридический, медицинский, технический, музыкальный.

Выпускники университета основали Hewlett-Packard, EA, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics, TSMC и Google. Среди выпускников — Сергей Брин и Ларри Пейдж. В университете учится около 17 тысяч студентов.

Как работает фонд

Эндаумент-фонд Стэнфорда состоит из 7000 индивидуальных фондов. Из денег дарителей университет финансирует преподавание, обучение и исследования по широкому кругу дисциплин — от искусства до инженерии.

В 1991 году университет основал Стэнфордскую управляющую компанию (SMC). Стэнфорд даёт мало информации об инвестиционной деятельности своих фондов, опасаясь конкуренции. По словам генерального директора Stanford Management Company Роба Уолланса, чтобы поддерживать себя, университет должен зарабатывать минимум 5,5% с учётом инфляции.

В целом университету необходимо получать примерно 9% годовых от инвестиций. Если университет зарабатывает меньше или больше тратит, то снижает стоимость фонда в ущерб будущим поколениям студентов и ученых Стэнфорда, говорит Уолланс.

Стэнфорд вкладывается в разные типы активов: в государственную сферу, в природные ресурсы, частные компании. Среди инвестиционных инструментов фонд отдаёт предпочтение акциям.

За 2019 год доход Стэнфорда от инвестиций составил 6,5%. Уолланс сообщил, что прирост за 2019 год составил $1,8 млрд, чему в основном способствовали прямые инвестиции.

Согласно форме, поданной Стэнфордом в Комиссию по ценным бумагам и биржам во втором квартале 2019 года, университет владеет 15 063 акциями Uber, 35 586 акциями CrowdStrike — компании, разрабатывающей облачное ПО для обеспечения безопасности, и 33 439 акциями платформы Pinterest.

Также в портфеле университета 437 240 акций биотехнологической компании Atreca и 31 605 акций Dropbox.

Как пишет TechCrunch, венчурные капиталисты охотнее поддерживают основателей, выходящих из деловой программы Стэнфорда, чем любого другого университета. Выпускники и преподаватели Стэндфорда открыли около 40 тысяч компаний.

В 2020 году студенты Стэндфорда основали фонд Stanford 2020, чтобы инвестировать в компании своих сокурсников. Члены клуба Stanford 2020 вносят как минимум $3000 и получают доход пропорционально инвестициям. Фонд планирует инвестировать от $50 тысяч до $100 тысяч в стартапы в зависимости от размера раунда и оценки

Чтобы войти в Stanford 2020, стартапы должны соответствовать двум критериям: соучредитель должен учиться в Стэнфорде и стартап должен привлечь $750 тысяч и более от авторитетного институционального инвестора.

Фонд Принстонского университета — $26,1 млрд

Справка

Принстон основал священник Джонатан Дикинсон в 1746 году. В университете преподают естественные, гуманитарные, общественные и технические науки. Среди выпускников — 28-й президент США Вудро Вильсон и четвёртый президент США Джеймс Медисон, 18 лауреатов Нобелевской премии, а также Джефф Безос и Мишель Обама. Общее количество студентов-бакалавров составляет 5428 человек.

Как работает фонд

Эндаумент-фонд состоит из более чем 4000 фондов, которым управляет инвестиционная компания Princo. Университет основал Princo в 1987 году с эндаументом в размере $2,2 млрд.

94% портфеля Princo — акции. Специфика политики Princo заключается в том, что он вкладывает в акции развитых стран 13% портфеля. Остальная часть распределена между другими категориями с высокой доходностью вроде хеджируемых и прямых инвестиций в развивающихся странах.

В 2019 году эндаумент-фонд заработал 6,2%, тогда как в предыдущем году — 11%. Низкая доходность связана с тем, что университет переводил капитал из акций в более рискованные инвестиции (хедж-фонды).

По данным на февраль 2020 года, университет инвестирует в семь публичных компаний.

Принстон владеет 1,7 млн акциями публичного инвестиционного фонда недвижимости JBG SMITH. С 2018 года принстонский пакет акций вырос в цене на $10,9 млн до $70,2 млн. По данным JBG SMITH, университет является 17-м крупнейшим инвестором компании после Blackrock, JP Morgan и других.

Вторая по величине инвестиция университета — более 1 млн акций Uber на сумму $32,4 млн. Третье место в списке занимает аэрокосмическая компания TransDigm, которая работает с министерством обороны США. Университету принадлежат акции на $13 млн.

Принстон также владеет акциями консалтинговой Franklin Covey из Юты на $6,4 млн, биотехнологической Forty Seven на $2,8 млн и медицинской Audentes Therapeutics на сумму около $1,6 млн.