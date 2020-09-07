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Татьяна Боброва
2985

Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 2016 года Материал редакции

Биржевой курс доллара поднялся выше 76 рублей.

  • Днём 7 сентября 2020 года курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей — впервые с февраля 2016 года, отмечает «Интерфакс». На 13:02 мск курс евро вырос до 90,07 рублей.
  • Курс доллара на бирже составляет 76,04 рублей, максимально курс достигал 76,18 рублей за доллар. Выше 76 рублей курс доллара поднялся впервые с апреля, пишет издание.
  • Опрошенные «Интерфаксом» аналитики говорят, что рубль дешевеет к доллару и евро из-за выходного дня в США, где отмечают День труда, и падения цен на нефть. Также инвесторы обеспокоены возможным расширением санкций против России, указывает агентство.
  • РБК также отмечает, что рубль упал из-за снижения цен на нефть — нефть Brent подешевела на 1,64%, до $41,96 за баррель.
  • На курс влияет и геополитика, указывает издание. На фоне разговоров о возможном введении санкций против России в ближайшее время обеспечена высокая волатильность курса рубля, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Однако существенного падения курса он не ожидает.
  • Опрошенные «Коммерсантом» аналитики также полагают, что с 7 по 11 сентября «без веских внешних причин обвала рубля не случится».
Динамика курса евро на Мосбирже

#новость #курсы #евро #доллар

Татьяна Боброва
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72 комментария
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Алексей Кравцов

23

Отрицательный рост (с)

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Alexandr Simonov

Алексей
2

Но стабильный.

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Сергей Королевский

Алексей
0

Зато новую конституцию приняли. И политических оппонентов отравили. И 1 млрд дол братскому народу Беларуси простили. Славься великий Путин! 

Ответить

Alexandr Simonov

Сергей
1

Ну как простили, это взятка за решение геополитического вопроса. Который не факт, что решится.

Ответить

Tonym dAbKoV

14

А чего грустить то? Нефть же продаём. Если выше курс, то рублей больше получим!

Ответить

Владислав Пасека

Tonym
27

Где можно получить? Адрес можно?

Ответить

Сергей Янзин

Владислав
4

За мной будете

Ответить

Pavel Ivanov

Сергей
1

Я только спросить зайду

Ответить

Pavel Voronkov

Pavel
0

Чемодан за дверью оставить придется.

Ответить

Михаил Арнаутов

Tonym
–2

Согласен! Какая мне разница какой курс, я рублями пользуюсь...

Ответить

Maxim Sergeevich

Михаил
8

Вы действительно не понимаете и поверили в россказни ЦБ или прикалываетесь? В РФ практически во всём и всех сферах присутствует доля импорта. А это значит... Впрочем, не буду спойлерить - когда в следующий раз увидите выросшие цены - не удивляйтесь, а пройдите курс элементарной экономики

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Tonym dAbKoV

Maxim
7

Уважаемый собеседник, уведомляю, что до Вас не дошла ирония

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Maxim Sergeevich

Tonym
0

Мой комментарий не вам адресован, хотя и находится в ветке под вашим. У вас считывается. А у автора выше - прямо в тренде верящих в то, что это "не рубль падает, а доллар растет" или "у меня валюты нет/зп в рублях - мне не важно". Очень распространенная позиция

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Pavel Voronkov

Maxim
0

Это примерно получается так. Мне российский производитель втирает, какой он крутой российский же продукт производит, но заявляет что скоро цены поднимет на 10% из-за курса.
Я спрашиваю, продукт же российский, он мне начинает про импортные комплектующие, которые в себестоимости примерно 1/20 цены.
Так оправдано ли повышение на 10% в данном случае?
Кроме жадности при падении спроса, я не вижу причин в поднятие цен, но потом такие кричат, что бизнес загибается.

Ответить

Maxim Sergeevich

Pavel
1

Зависит от маржи же. Для кого-то и 5% рост (как в вашем случае) может быть критичен. К тому же следует учитывать и инфляцию и то, что в его продукте могут быть и другие составляющие "местные", на которые курс влияет. Универсального ответа нет. Кто-то может и просто воспользоваться ситуацией. Но это рынок. Все голосуют кошельком

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Pavel Voronkov

Maxim
0

Неправильная математика. Только 5% в себестоимости вырастет на 10%
Маржа не меньше 50%. Получается, что влияние курса в 10% на 5% составит 0,5% в СС или 0,25% в итоговой цене.
Разница между 0,25% и 10% хорошая такая. Все инфляционные повышения проходят в начале года в феврале-марте.
Если в цене сидит импорт, то в любом случае курс зашит с гэпом +10-15%. И пересматривается раз в полугодие.

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Влад Ижевский

20

Процветаем. Уверенно, так сказать, встаем с колен и присаживаемся на пятую точку отдохнуть. Поднимаемся вверх по лестнице Пенроуза. 

Ответить

Ilya Sorokin

Влад
0

Ну я так вообще в восторге. Прям не нарадуюсь. Ибо нужно переезжать в Европу. Но туда, где местная валюта не евро. Правда, местная валюта по отношению к евро ровно идет, так что я так вот на ровном месте стал меньше зарабатывать этак на 30% )

Ответить

Alexandr Simonov

Влад
0

И присаживаемся на кол.
Медленно, с удовольствием.

Ответить

Дмитрий Лукашов

15

Я в начале запереживал за свои деньги, а потом успокоился, потому что к меня их нет.

Ответить

Pavel Voronkov

Дмитрий
0

Деньги были, деньги будут, но сейчас денег нет!©

Ответить

Вячеслав Григорьев

10
Ответить

Alexandr Simonov

Вячеслав
1

Не стоит доверять словам человека, у виска которого находится пистолет.

Ответить

Michael Petrov

Alexandr
2

не пистолет, и не у виска. у рта.

Ответить

Pavel Voronkov

Вячеслав
0

Помнится в 2006 году я взял долларовый кредит, который гасил на укрепление рубля. Брал под 29, гасил в среднем по 26. Эх, были времена.

Ответить

Alexandr Simonov

Pavel
0

А я помнится в 2009 все наоборот делал

Ответить

Я не скажу свое имя машине

6

Отличная новость. А то слишком много у нас среднего класса развелось

Ответить

Михаил Арнаутов

Я
9

выйдут на улицу со своими айфонами и давай лодку раскачивать

Ответить

Alexandr Simonov

Михаил
5

На все 17 тысяч

Ответить

Arthur Niazyan

6

Это коррекция.

Ответить

Дмитрий Печеркин

Arthur
7

Эрекция

Ответить

Arthur Niazyan

Дмитрий
9

У тех, кто рубли в доллары вовремя перевёл )

Ответить

Alexandr Simonov

Arthur
2

Надо докупать рубли 

Ответить

Георгий Беглорян

5

Жаль на начало августа евро 90 не стоил, а так бы новость была приятно патриотичной. 
 В честь 90-я ВДВ Евро по 90 рублей!  

Ответить

Pavel Voronkov

4

Жду евро по 100 и доллар по 85 и можно закрывать часть валютных счетов :)

Ответить

Кирилл Фиряго

0

Навальный виноват сука

Ответить

Вячеслав Григорьев

Кирилл
5

Виноват в том что лежит в коме после отравления? 

Ответить

Arthur Niazyan

Вячеслав
4

Не, он активно доллары скупал.

Ответить

Вячеслав Григорьев

Arthur
1

Кто-кто активно скупает доллары так это ЦБ, от 68 до 73 закупали, отпустили рубль, щас будут продавать по 76-80.

Ответить

Сергей Янзин

Arthur
0

Знал, что в кому уйдет - инсайдер

Ответить

Артур Логвинов

1

Опрошенные «Интерфаксом» аналитики говорят, что рубль дешевеет к доллару и евро из-за выходного дня в США, где отмечают День труда, и падения цен на нефть.

Опять аналитики с мозгом в жопе. Нефть 42$, как и была, где она дешевеет? Какой нахуй день труда, как это в теории хотя бы может быт связано? Имбецилы прикрывают охренительную политику ЦБ РФ с понижением ключевой ставки в кризисный период. Чтоб последние иностранные инвесторы точно свалили нахуй с российского рынка на более выгодные условия. У людей и так денег нет, так вообще с голой жопой останемся.

Ответить

Arthur Niazyan

Артур
1

Нефть всё же падает.

Ответить

Артур Логвинов

Arthur
4

С 44 до 42. Пиздец падение. Как раз вот рубль к евро также незначительно опустился с 70 до 90. Всего-то на 30% подорожают продукты в магазинах, пфф. Сверхдержава.

Ответить

Arthur Niazyan

Артур
1

Так то да. Что бы не происходило, рублю всегда плохеет. Лишь бы карманы олигархов не пустели.

Ответить

Артур Логвинов

Arthur
0

Олигархам до пизды этот рубль. В ЦБ РФ сидят просто клинические идиоты, которым даже бюджет для похода в пятерочку доверить нельзя.

Ответить

Arthur Niazyan

1

Сообщение удалено

Ответить

Alexandr Simonov

1

Лёха из комы управляет курсом.

Ответить

Георгий Беглорян

0

Почему в статье Навальный не упомянут? По всем ящикам и говорят, что Навальный своим отравлением всю экономику подорвал. 

Ответить

Dmitry Tertyshnikov

Георгий
0

За подобным уровнем аналитики вам в Яндекс.Дзен

Ответить

Георгий Беглорян

Dmitry
8

Зачем Аналитиком быть и так понятно, отравился опазиционер, отвезли его в германию, Евро сразу вырос! Если его обратно привезти, в Томск, то рубль сразу крепче станет.  

Ответить

Alexandr Simonov

Георгий
0

И оппозиционеру станет лучше, это очевидно.
«Привезли его домой - оказался он живой»
      К. И. Чуковский

Ответить

Георгий Беглорян

Alexandr
0

Поэтому когда в сознание придет - Следственный комитет попросит его выдать, по уголовному делу. Так экономика у нас и работает.

Ответить

Иван Эртель

Георгий
0

По всем ящикам не называют его имени

Ответить

Георгий Беглорян

Иван
0

по России 24 и НТВ теперь называют 

Ответить

Andrew Solovov

0

Слил евро.
Странно растёт. Как на костылях
Взял мосбиржу и добрал гмк.

Ответить

Art

Andrew
2

всем по хуй

Ответить

Andrew Solovov

Art
0

Это шифровка. Не для всех

Ответить

Art

Andrew
1

так я и ответил на шифровку же.

Ответить

Максим Никитин

Andrew
0

То самое чувство, когда держишь бабло в американских и прочих международных акциях 

Ответить

Сослан Сакшин

0

Сука правительство скупает валюту (

Ответить

Magistr Architecture

Сослан
0

вообще-то давно не покупает, а продает для балансировки курса, чистое сальдо покупки-продажи валюты каждый месяц с марта отрицательное. Скупают компании для страховки валютных рисков на покупку оборудования. выплату валютных долгов

Ответить

Сослан Сакшин

Magistr
0

ну тут на рбк говорили, что покупают...

Ответить

Sergei Glukhov

0

А эта новость тут не к месту, думаете?
https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html

Ответить

Дмитрий Алтунин

0

Просто у Иваныча, нашего любимки, сегодня юбилей! Вот и отмечаем вместе! А доллар по сто - ух мы покажем этим недругам :) Подумаешь в Европу не поедете. Просмотрите, как под Калугой красиво! Айфон новый потом купите. В кредит

Ответить

Маноло

0

Ничо, после первого месяца Байдена, будет 110. После отключения Свифта - 140. После нефтяного эмбарго ... 

Да ничо уже не будет после нефтяного эмбарго. Ни евро, ни доллара, ни рубля.

Мы, как мученики, попадём в рай, а они просто сдохнут (с)

Ответить

Сергей Соломакер

0

Ну теперь в принципе можно и границы не закрывать

Ответить

Розарио Агро

0

Ахаха, только в 2016 это было 😱, в сегодня - с😑. Ещё чуть чуть поднажать и можно, с помощью деноминации, выходить на паритет с долларом 1:1 😂. 

Ответить

Владимир Поповъ

–1

Можно сожалеть, критиковать (и критики, ох, сколько было), но куда лучше готовиться заранее)). Впрочем, всё это на самом деле грустно и приведёт к очередным миллионам бедных, коих и так от 20 до 22/25 млн уже. Тем паче - после лета накоплений меньше; неофитов на биржах - больше; а кредитов неотданных - число огромное. 

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Тапкин Кот

–1

120 к концу года

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Иван Эртель

Тапкин
0

Как пожелание у евреев на день рождения? До 120!

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Vasilisa Petr

–1

Поговаривают до 120 вырастим.. 

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