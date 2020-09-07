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Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с 2016 года Материал редакции
Биржевой курс доллара поднялся выше 76 рублей.
- Днём 7 сентября 2020 года курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей — впервые с февраля 2016 года, отмечает «Интерфакс». На 13:02 мск курс евро вырос до 90,07 рублей.
- Курс доллара на бирже составляет 76,04 рублей, максимально курс достигал 76,18 рублей за доллар. Выше 76 рублей курс доллара поднялся впервые с апреля, пишет издание.
- Опрошенные «Интерфаксом» аналитики говорят, что рубль дешевеет к доллару и евро из-за выходного дня в США, где отмечают День труда, и падения цен на нефть. Также инвесторы обеспокоены возможным расширением санкций против России, указывает агентство.
- РБК также отмечает, что рубль упал из-за снижения цен на нефть — нефть Brent подешевела на 1,64%, до $41,96 за баррель.
- На курс влияет и геополитика, указывает издание. На фоне разговоров о возможном введении санкций против России в ближайшее время обеспечена высокая волатильность курса рубля, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Однако существенного падения курса он не ожидает.
- Опрошенные «Коммерсантом» аналитики также полагают, что с 7 по 11 сентября «без веских внешних причин обвала рубля не случится».
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Курс евро на Мосбирже превысил…
Курс евро на Мосбирже превысил…
Алексей Кравцов
Отрицательный рост (с)
Alexandr SimonovАлексей
Но стабильный.
Сергей КоролевскийАлексей
Зато новую конституцию приняли. И политических оппонентов отравили. И 1 млрд дол братскому народу Беларуси простили. Славься великий Путин!
Alexandr SimonovСергей
Ну как простили, это взятка за решение геополитического вопроса. Который не факт, что решится.
Tonym dAbKoV
А чего грустить то? Нефть же продаём. Если выше курс, то рублей больше получим!
Владислав ПасекаTonym
Где можно получить? Адрес можно?
Сергей ЯнзинВладислав
За мной будете
Pavel IvanovСергей
Я только спросить зайду
Pavel VoronkovPavel
Чемодан за дверью оставить придется.
Михаил АрнаутовTonym
Согласен! Какая мне разница какой курс, я рублями пользуюсь...
Maxim SergeevichМихаил
Вы действительно не понимаете и поверили в россказни ЦБ или прикалываетесь? В РФ практически во всём и всех сферах присутствует доля импорта. А это значит... Впрочем, не буду спойлерить - когда в следующий раз увидите выросшие цены - не удивляйтесь, а пройдите курс элементарной экономики
Tonym dAbKoVMaxim
Уважаемый собеседник, уведомляю, что до Вас не дошла ирония
Maxim SergeevichTonym
Мой комментарий не вам адресован, хотя и находится в ветке под вашим. У вас считывается. А у автора выше - прямо в тренде верящих в то, что это "не рубль падает, а доллар растет" или "у меня валюты нет/зп в рублях - мне не важно". Очень распространенная позиция
Pavel VoronkovMaxim
Это примерно получается так. Мне российский производитель втирает, какой он крутой российский же продукт производит, но заявляет что скоро цены поднимет на 10% из-за курса.
Я спрашиваю, продукт же российский, он мне начинает про импортные комплектующие, которые в себестоимости примерно 1/20 цены.
Так оправдано ли повышение на 10% в данном случае?
Кроме жадности при падении спроса, я не вижу причин в поднятие цен, но потом такие кричат, что бизнес загибается.
Maxim SergeevichPavel
Зависит от маржи же. Для кого-то и 5% рост (как в вашем случае) может быть критичен. К тому же следует учитывать и инфляцию и то, что в его продукте могут быть и другие составляющие "местные", на которые курс влияет. Универсального ответа нет. Кто-то может и просто воспользоваться ситуацией. Но это рынок. Все голосуют кошельком
Pavel VoronkovMaxim
Неправильная математика. Только 5% в себестоимости вырастет на 10%
Маржа не меньше 50%. Получается, что влияние курса в 10% на 5% составит 0,5% в СС или 0,25% в итоговой цене.
Разница между 0,25% и 10% хорошая такая. Все инфляционные повышения проходят в начале года в феврале-марте.
Если в цене сидит импорт, то в любом случае курс зашит с гэпом +10-15%. И пересматривается раз в полугодие.
Влад Ижевский
Процветаем. Уверенно, так сказать, встаем с колен и присаживаемся на пятую точку отдохнуть. Поднимаемся вверх по лестнице Пенроуза.
Ilya SorokinВлад
Ну я так вообще в восторге. Прям не нарадуюсь. Ибо нужно переезжать в Европу. Но туда, где местная валюта не евро. Правда, местная валюта по отношению к евро ровно идет, так что я так вот на ровном месте стал меньше зарабатывать этак на 30% )
Alexandr SimonovВлад
И присаживаемся на кол.
Медленно, с удовольствием.
Дмитрий Лукашов
Я в начале запереживал за свои деньги, а потом успокоился, потому что к меня их нет.
Pavel VoronkovДмитрий
Деньги были, деньги будут, но сейчас денег нет!©
Вячеслав Григорьев
Alexandr SimonovВячеслав
Не стоит доверять словам человека, у виска которого находится пистолет.
Michael PetrovAlexandr
не пистолет, и не у виска. у рта.
Pavel VoronkovВячеслав
Помнится в 2006 году я взял долларовый кредит, который гасил на укрепление рубля. Брал под 29, гасил в среднем по 26. Эх, были времена.
Alexandr SimonovPavel
А я помнится в 2009 все наоборот делал
Я не скажу свое имя машине
Отличная новость. А то слишком много у нас среднего класса развелось
Михаил АрнаутовЯ
выйдут на улицу со своими айфонами и давай лодку раскачивать
Alexandr SimonovМихаил
На все 17 тысяч
Arthur Niazyan
Это коррекция.
Дмитрий ПечеркинArthur
Эрекция
Arthur NiazyanДмитрий
У тех, кто рубли в доллары вовремя перевёл )
Alexandr SimonovArthur
Надо докупать рубли
Георгий Беглорян
Жаль на начало августа евро 90 не стоил, а так бы новость была приятно патриотичной.
В честь 90-я ВДВ Евро по 90 рублей!
Pavel Voronkov
Жду евро по 100 и доллар по 85 и можно закрывать часть валютных счетов :)
Кирилл Фиряго
Навальный виноват сука
Вячеслав ГригорьевКирилл
Виноват в том что лежит в коме после отравления?
Arthur NiazyanВячеслав
Не, он активно доллары скупал.
Вячеслав ГригорьевArthur
Кто-кто активно скупает доллары так это ЦБ, от 68 до 73 закупали, отпустили рубль, щас будут продавать по 76-80.
Сергей ЯнзинArthur
Знал, что в кому уйдет - инсайдер
Артур Логвинов
Опрошенные «Интерфаксом» аналитики говорят, что рубль дешевеет к доллару и евро из-за выходного дня в США, где отмечают День труда, и падения цен на нефть.
Опять аналитики с мозгом в жопе. Нефть 42$, как и была, где она дешевеет? Какой нахуй день труда, как это в теории хотя бы может быт связано? Имбецилы прикрывают охренительную политику ЦБ РФ с понижением ключевой ставки в кризисный период. Чтоб последние иностранные инвесторы точно свалили нахуй с российского рынка на более выгодные условия. У людей и так денег нет, так вообще с голой жопой останемся.
Arthur NiazyanАртур
Нефть всё же падает.
Артур ЛогвиновArthur
С 44 до 42. Пиздец падение. Как раз вот рубль к евро также незначительно опустился с 70 до 90. Всего-то на 30% подорожают продукты в магазинах, пфф. Сверхдержава.
Arthur NiazyanАртур
Так то да. Что бы не происходило, рублю всегда плохеет. Лишь бы карманы олигархов не пустели.
Артур ЛогвиновArthur
Олигархам до пизды этот рубль. В ЦБ РФ сидят просто клинические идиоты, которым даже бюджет для похода в пятерочку доверить нельзя.
Arthur Niazyan
Сообщение удалено
Alexandr Simonov
Лёха из комы управляет курсом.
Георгий Беглорян
Почему в статье Навальный не упомянут? По всем ящикам и говорят, что Навальный своим отравлением всю экономику подорвал.
Dmitry TertyshnikovГеоргий
За подобным уровнем аналитики вам в Яндекс.Дзен
Георгий БеглорянDmitry
Зачем Аналитиком быть и так понятно, отравился опазиционер, отвезли его в германию, Евро сразу вырос! Если его обратно привезти, в Томск, то рубль сразу крепче станет.
Alexandr SimonovГеоргий
И оппозиционеру станет лучше, это очевидно.
«Привезли его домой - оказался он живой»
К. И. Чуковский
Георгий БеглорянAlexandr
Поэтому когда в сознание придет - Следственный комитет попросит его выдать, по уголовному делу. Так экономика у нас и работает.
Иван ЭртельГеоргий
По всем ящикам не называют его имени
Георгий БеглорянИван
по России 24 и НТВ теперь называют
Andrew Solovov
Слил евро.
Странно растёт. Как на костылях
Взял мосбиржу и добрал гмк.
ArtAndrew
всем по хуй
Andrew SolovovArt
Это шифровка. Не для всех
ArtAndrew
так я и ответил на шифровку же.
Максим НикитинAndrew
То самое чувство, когда держишь бабло в американских и прочих международных акциях
Сослан Сакшин
Сука правительство скупает валюту (
Magistr ArchitectureСослан
вообще-то давно не покупает, а продает для балансировки курса, чистое сальдо покупки-продажи валюты каждый месяц с марта отрицательное. Скупают компании для страховки валютных рисков на покупку оборудования. выплату валютных долгов
Сослан СакшинMagistr
ну тут на рбк говорили, что покупают...
Sergei Glukhov
А эта новость тут не к месту, думаете?
https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html
Дмитрий Алтунин
Просто у Иваныча, нашего любимки, сегодня юбилей! Вот и отмечаем вместе! А доллар по сто - ух мы покажем этим недругам :) Подумаешь в Европу не поедете. Просмотрите, как под Калугой красиво! Айфон новый потом купите. В кредит
Маноло
Ничо, после первого месяца Байдена, будет 110. После отключения Свифта - 140. После нефтяного эмбарго ...
Да ничо уже не будет после нефтяного эмбарго. Ни евро, ни доллара, ни рубля.
Мы, как мученики, попадём в рай, а они просто сдохнут (с)
Сергей Соломакер
Ну теперь в принципе можно и границы не закрывать
Розарио Агро
Ахаха, только в 2016 это было 😱, в сегодня - с😑. Ещё чуть чуть поднажать и можно, с помощью деноминации, выходить на паритет с долларом 1:1 😂.
Владимир Поповъ
Можно сожалеть, критиковать (и критики, ох, сколько было), но куда лучше готовиться заранее)). Впрочем, всё это на самом деле грустно и приведёт к очередным миллионам бедных, коих и так от 20 до 22/25 млн уже. Тем паче - после лета накоплений меньше; неофитов на биржах - больше; а кредитов неотданных - число огромное.
Максим НикитинВладимир
Ничего страшного, для бедных уже гетто готовят
Тапкин Кот
120 к концу года
Иван ЭртельТапкин
Как пожелание у евреев на день рождения? До 120!
Vasilisa Petr
Поговаривают до 120 вырастим..