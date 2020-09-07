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Галина Мубаракшина
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Сервис Lokalise для переводов сайтов и приложений на другой язык привлёк $6 млн от основателя стартапа Miro и других Материал редакции

У компании 1500 клиентов, в числе которых Daimler, Yelp и Tesco.

8 комментариев
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Латвийский стартап Lokalise, который помогает локализовать приложения, сайты, игры и другие проекты, привлёк $6 млн от группы инвесторов, пишет TechCrunch.

В числе участников раунда — основатель российского сервиса для совместной работы Miro Андрей Хусид, инвестор Houzz Майк Чалфен, сооснователь Intercom Де Трейнор и другие.

Lokalise позволяет ускорить перевод контента — для этого нужно загрузить в сервис языковые файлы, и он автоматически предложит перевод каждой фразы на несколько языков. Уже потом тексты вручную могут отредактировать переводчики, поясняет TechCrunch.

Lokalise

Когда работа завершена, сервис поможет загрузить обновлённые языковые файлы в приложение с помощью API или SDK. В Lokalise есть элементы сервиса командной работы, например, можно оставлять комментарии или отмечать других участников, указывает издание.

Стартап запустили Ник Устинов и бывший совладелец сервиса Megogo Петр Антропов. В числе клиентов Lokalise — Yelp, Daimler, Virgin Mobile и Tesco, всего свыше 1500 организаций, указано на сайте компании. Годовая выручка компании составляет $4 млн, отмечает TechCrunch.

#новость #стартапы #инвестици

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Илитный Иксперт

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А вот бонусом сам экран экспорта. Обратите внимание на кнопочку "Video Tutorial как экспортить". Блять, это реально как в ебучем pied piper из КОМЕДИЙНОГО сериала

У них на столько конченый интерфейс, что они видео туториалы к ниму снимают

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Павел Скиннер

Илитный
0

Так ведь инвестируют-то не в интерфейс ;)
Ребята на старте, работают над продуктом и это в общем нормально, что фокус у них сейчас не на UX/UI.

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Илитный Иксперт

Павел
0

Есть гиганская разница между "Фокус не на UX" и тем пиздецом, который сейчас представляет из себя "интерфейс" локалайза. 

Ты сам попользуйся им, потом комментируй. По ощущениям оно как в очереди на почте стоять.

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Холден Колфилд

0

А чем плох пункт « перевести на русский?»

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Igor Kachura

0

Крутяк, гугл таблица уже не справляется с обилием локализаций нужных мне. Затестим.

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Илитный Иксперт

0

Блять, ебал этот локалайз. Более неудобного UI я в жизни не видел. Хотя я не думаю что слово user interface применимо к этому инопланетному пиздецу. Каждый раз плюуюсь и охуеваю когда открываю их сайт.

Вы просто посмотрите на скрин в статье, это же просто филиал ада на земле. Я просто хочу перевести ебучие строчки на другой язык, а мне дают пульт управления самолетом вместо интерфейса.

Сочувствую всем кто этим сервисом пользуется, это просто лютая боль когда надо пару строк в проекте перевести

Давайте сыграем в игру? Сколько вам понадобится МИНУТ чтобы найти на скрине кнопку куда надо нажать чтобы съекспорить локализацию?

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Avdotii Pedishnii

0

Надо ему анекдот точка ру скормить, процессоры должны дымиться.

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Илитный Иксперт

0

Надеюсь они хоть пару центов из этих денег на дизайнера интерфейсов потратят

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