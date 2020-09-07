У компании 1500 клиентов, в числе которых Daimler, Yelp и Tesco.

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Латвийский стартап Lokalise, который помогает локализовать приложения, сайты, игры и другие проекты, привлёк $6 млн от группы инвесторов, пишет TechCrunch.

В числе участников раунда — основатель российского сервиса для совместной работы Miro Андрей Хусид, инвестор Houzz Майк Чалфен, сооснователь Intercom Де Трейнор и другие.

Lokalise позволяет ускорить перевод контента — для этого нужно загрузить в сервис языковые файлы, и он автоматически предложит перевод каждой фразы на несколько языков. Уже потом тексты вручную могут отредактировать переводчики, поясняет TechCrunch.

Lokalise

Когда работа завершена, сервис поможет загрузить обновлённые языковые файлы в приложение с помощью API или SDK. В Lokalise есть элементы сервиса командной работы, например, можно оставлять комментарии или отмечать других участников, указывает издание.