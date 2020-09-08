Сервис для проверки пользователей и компаний Sumsub с основателями из России привлёк $6 млн инвестиций Материал редакции
У Sumsub более 600 клиентов, среди которых BlaBlaCar, «Делимобиль», Ozon и другие.
Сервис Sumsub для идентификации клиентов компаний привлёк $6 млн, рассказали vc.ru в стартапе. Условия сделки и оценку компания не раскрывает.
Лид-инвестором стал разработчик программ для торговли на финансовых рынка MetaQuotes, в раунде также участвовал вице-президент Telegram Илья Перекопский и другие существующие инвесторы, сообщили в сервисе. Перекопский не ответил на запрос о комментарии.
Sumsub предоставляет компаниям ИИ-систему проверки личности пользователей и корпоративных клиентов. Проверка занимает 60 секунд, говорят в компании — например, сервис позволяет определить, вносились ли изменения в фотографию документа.
На проверку компании уходит несколько часов — сервис анализирует коммерческую деятельность в конкретной стране, руководителей, бенефициаров, с учётом особенностей регулирования в разных странах.
Стартап использует инвестиции для выхода на новые рынки. К началу 2021 года Sumsub планирует увеличить число корпоративных клиентов до 1000. Сейчас у стартапа свыше 600 клиентов в более чем 200 странах. В России платформой пользуются BlaBlaCar, Делимобиль, Ozon, Gett, Wheely, «ВКонтакте», YouDo, ЦИАН, Avito и другие.
По собственным данным, за всё время Sumsub привлёк $7,5 млн. В 2019 году оборот стартапа составил €2,8 млн ($3,3 млн).
Sumsub основали в 2015 году братья Андрей, Яков и Пётр Север. Позже к ним присоединился бывший технический архитектор системы ResearchGate Вячеслав Жолудев.
- Первый раунд инвестиций стартап провёл в феврале 2015 года, в нём участвовали Перекопский и венчурный фонд Flint Capital. Инвесторы вложили в компанию около $1 млн, говорили в фонде.
- В октябре 2017 года стартап привлёк инвестиции от United Capital Partners и Flint Capital, стороны не раскрывали подробностей сделки. Всю компанию инвесторы оценили в $7–10 млн, получив в ней около 10%, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
В феврале 2020 года Flint Capital вышел из стартапа, продав свои 12,5%. Условия сделки фонд не раскрыл.
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