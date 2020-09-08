У Sumsub более 600 клиентов, среди которых BlaBlaCar, «Делимобиль», Ozon и другие.

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Сервис Sumsub для идентификации клиентов компаний привлёк $6 млн, рассказали vc.ru в стартапе. Условия сделки и оценку компания не раскрывает.

Лид-инвестором стал разработчик программ для торговли на финансовых рынка MetaQuotes, в раунде также участвовал вице-президент Telegram Илья Перекопский и другие существующие инвесторы, сообщили в сервисе. Перекопский не ответил на запрос о комментарии.

Sumsub предоставляет компаниям ИИ-систему проверки личности пользователей и корпоративных клиентов. Проверка занимает 60 секунд, говорят в компании — например, сервис позволяет определить, вносились ли изменения в фотографию документа.

На проверку компании уходит несколько часов — сервис анализирует коммерческую деятельность в конкретной стране, руководителей, бенефициаров, с учётом особенностей регулирования в разных странах.

Проверка личности в Sumsub

Стартап использует инвестиции для выхода на новые рынки. К началу 2021 года Sumsub планирует увеличить число корпоративных клиентов до 1000. Сейчас у стартапа свыше 600 клиентов в более чем 200 странах. В России платформой пользуются BlaBlaCar, Делимобиль, Ozon, Gett, Wheely, «ВКонтакте», YouDo, ЦИАН, Avito и другие.

По собственным данным, за всё время Sumsub привлёк $7,5 млн. В 2019 году оборот стартапа составил €2,8 млн ($3,3 млн).