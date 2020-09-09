«Ъ»: клиенты «Сбербанка» жалуются на навязывание страховки от мошенничества — в банке называют её добровольной Материал редакции
Клиенты могут купить страховку «на своё усмотрение» или расторгнуть договор и вернуть деньги, отметили в банке.
Несколько клиентов «Сбербанка» пожаловались на навязывание страховки от хищений по картам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей и отзывы на профильном сайте Banki.ru.
По словам одного из собеседников издания, в начале сентября 2020 года сотрудник банка отказался выдавать ему перевыпущенную карту без подключения услуги «Защита карты» — страховки от несанкционированных операций на сумму до 60 тысяч рублей.
После оплаты страховки клиент получил квитанцию, в которой указан получатель платежа — «Сбербанк страхование», номер полиса и название услуги, указывает газета. При этом об условиях страхования и возможности отказа ему не рассказали, добавил клиент. С похожими случаями столкнулись и некоторые другие клиенты, пишет «Ъ».
В «Сбербанке» не стали комментировать изданию случаи навязывания страховки. Однако в банке заверили, что «клиент на свое усмотрение может заключить договор страхования банковских карт», а оформление такого договора не является условием выдачи карты.
Кроме того, в течение 14 дней после оформления клиент может расторгнуть договор и вернуть «уплаченную премию в полном объеме», добавили в «Сбербанке».
Программы страхования от мошенничества предлагают также «Райффайзенбанк», «Русский стандарт», ВТБ, пишет «Ъ» со ссылкой на представителей банков. Однако, по их словам, такая страховка не пользуется большой популярностью, несмотря на всплеск мошенничества.
По данным ЦБ, количество звонков от мошенников банковским клиентам в период пандемии выросло на 200%. За пять месяцев 2020 года регулятор зафиксировал около 165 тысяч попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 млрд рублей.
В Центробанке в разговоре с газетой назвали недобросовестной практику навязывания дополнительных страховых услуг при выдаче карт, отметив, что такие жалобы поступают не так часто.
Даже если страховка добровольная, она не работает. Покажите хоть одного клиента Сбербанка, которому по такой страховке вернули деньги.
Однако, по их словам, такая страховка не пользуется большой популярностью, несмотря на рост мошенничеств.
Конечно не пользуется популярностью. Потому что после мошенничества банк ничего не возвращает, даже если была страховка. "Клиент самостоятельно перевёл деньги мошенникам и подтвердил кодами".
Плюсую, это разводняк. В каждой СМС с кодом есть требование никому его не сообщать. Если клиент нарушает условия пользования картой, страховка не действует.
Мне тоже навязывали. Я аккуратно отказался.
Если бы сделали это неаккуратно, то карту не увидели бы...
кредитку может быть, дебетовую увидел бы
Всегда улыбаюсь, когда банки говорят, что ничего не навязывают. Особенно если дело речь про выдачу кредитов и навязывания доп услуг, без которых тебе понятное дело ничего не оформят. Потому что алгоритмы так решили, ага.
Лучше бы они предлагали страховку от слива персональных данных )
Это называется Комиссионные продукты, с них банк, даже продавая чужие услуги(страховки, юр помощь и тд) получает комиссионную выплату обычно в районе 90% иногда даже и 95%. менеджер с этого тоже не плохо зарабатывает, пока ЦБ не особо контролирует это, хотя уже 5 лет пытается начать. но с комиссионки банк больше заработает чем с кредита, так как бабки сразу на счету)
Некоторым личностям такая зашита просто необходима
История про потребкредит и страхование чужой квартиры КредитЕвропойБанкой https://vc.ru/claim/155389-kredit-evropa-bank-tayno-v-potrebkredit-vstavlyaet-strahovanie-nedvizhimosti
Вы договор то этой страховки читали? Там смысл такой что банк на самом деле ничего не будет делать пока полиция не поймает преступника
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