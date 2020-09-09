Клиенты могут купить страховку «на своё усмотрение» или расторгнуть договор и вернуть деньги, отметили в банке.

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Несколько клиентов «Сбербанка» пожаловались на навязывание страховки от хищений по картам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей и отзывы на профильном сайте Banki.ru.

По словам одного из собеседников издания, в начале сентября 2020 года сотрудник банка отказался выдавать ему перевыпущенную карту без подключения услуги «Защита карты» — страховки от несанкционированных операций на сумму до 60 тысяч рублей.

После оплаты страховки клиент получил квитанцию, в которой указан получатель платежа — «Сбербанк страхование», номер полиса и название услуги, указывает газета. При этом об условиях страхования и возможности отказа ему не рассказали, добавил клиент. С похожими случаями столкнулись и некоторые другие клиенты, пишет «Ъ».

В «Сбербанке» не стали комментировать изданию случаи навязывания страховки. Однако в банке заверили, что «клиент на свое усмотрение может заключить договор страхования банковских карт», а оформление такого договора не является условием выдачи карты.

Кроме того, в течение 14 дней после оформления клиент может расторгнуть договор и вернуть «уплаченную премию в полном объеме», добавили в «Сбербанке».

Программы страхования от мошенничества предлагают также «Райффайзенбанк», «Русский стандарт», ВТБ, пишет «Ъ» со ссылкой на представителей банков. Однако, по их словам, такая страховка не пользуется большой популярностью, несмотря на всплеск мошенничества.

По данным ЦБ, количество звонков от мошенников банковским клиентам в период пандемии выросло на 200%. За пять месяцев 2020 года регулятор зафиксировал около 165 тысяч попыток мошеннических операций на сумму около 1,6 млрд рублей.