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Финансы
Галина Мубаракшина
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Slack отчиталась о росте выручки и сокращении убытков за квартал, но акции компании всё равно упали на 20% Материал редакции

Инвесторам не понравилось, что мессенджер растёт не так активно, как конкуренты, считают аналитики.

3 комментария
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Slack опубликовала отчёт о втором квартале 2020 года:

  • Выручка корпоративного мессенджера выросла на 49% год к году и составила $215,9 млн.
  • Убытки сократились до $73 млн ($359,6 млн в 2019 году).
  • Сервис добавил 8000 платных пользователей, из них 87 — компании с выручкой свыше $1 млн в год (во втором квартале 2019 года таких было 49).
  • Общее количество платных пользователей Slack достигло 130 тысяч, это на 30% больше, чем в 2019 году.

В сравнении с конкурентами успехи Slack оказались не такими яркими, даже учитывая стабильный рост в предыдущие два квартала, отмечает Business Insider. Например, выручка Zoom выросла на 355% год к году и достигла $664 млн. После публикации отчётности акции Slack подешевели на 20%.

«В любом другом году это были бы хорошие показатели. Но рост Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex и других участников рынка заставляет задуматься, продолжит ли Slack свой рост», — рассказал изданию аналитик исследовательской компании Futurum Research Ден Ньюман.

Некоторые аналитики, опрошенные изданием, предположили, что рост Slack остаётся постепенным, а не стремительным из-за быстрого развития конкурента Microsoft Teams.

Во втором квартале 2020 года выручка Microsoft выросла на 13% год к году, превысив $38 млрд, отчасти благодаря более активному использованию её облачных сервисов и сервисов для удалённой работы.

  • В марте 2020 года количество ежедневных активных пользователей Zoom превысило 200 млн. Slack сообщала о 10-12,5 млн активных пользователей в отдельные дни, не уточняя конкретных данных за месяц. В апреле Microsoft Teams заявлял о 75 млн пользователей в сутки.
  • В июле 2020 года Slack пожаловалась в Еврокомиссию на Microsoft: компания заявила, что её конкурент злоупотребляет доминированием на рынке, продвигая сервис Teams.

#новость #slack #teams #zoom

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Илитный Иксперт

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Написали бы клиент на нормальных технологиях, а не на ебучем электроне, тогда бы не упали

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Yury Kotov

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Ставка не сыграла )

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Английский Кста

Yury
0

хочь сказать эт конец?

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