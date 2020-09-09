Инвесторам не понравилось, что мессенджер растёт не так активно, как конкуренты, считают аналитики.

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Slack опубликовала отчёт о втором квартале 2020 года:

Выручка корпоративного мессенджера выросла на 49% год к году и составила $215,9 млн.

Убытки сократились до $73 млн ($359,6 млн в 2019 году).

Сервис добавил 8000 платных пользователей, из них 87 — компании с выручкой свыше $1 млн в год (во втором квартале 2019 года таких было 49).



Общее количество платных пользователей Slack достигло 130 тысяч, это на 30% больше, чем в 2019 году.

В сравнении с конкурентами успехи Slack оказались не такими яркими, даже учитывая стабильный рост в предыдущие два квартала, отмечает Business Insider. Например, выручка Zoom выросла на 355% год к году и достигла $664 млн. После публикации отчётности акции Slack подешевели на 20%.

«В любом другом году это были бы хорошие показатели. Но рост Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex и других участников рынка заставляет задуматься, продолжит ли Slack свой рост», — рассказал изданию аналитик исследовательской компании Futurum Research Ден Ньюман.

Некоторые аналитики, опрошенные изданием, предположили, что рост Slack остаётся постепенным, а не стремительным из-за быстрого развития конкурента Microsoft Teams.

Во втором квартале 2020 года выручка Microsoft выросла на 13% год к году, превысив $38 млрд, отчасти благодаря более активному использованию её облачных сервисов и сервисов для удалённой работы.