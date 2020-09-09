Неизвестные продавали базу с данными о 60 млн учётных записей, писал «Коммерсантъ». В банке признали утечку 5000.

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Красногорский городской суд Московской области вынес приговор бывшему сотруднику «Сбербанка» Сергею Зеленину по делу о краже данных 5000 учётных записей карт клиентов (копия приговора есть в распоряжении vc.ru).

Суд дал ему два года и десять месяцев тюрьмы и обязал выплатить 25 млн рублей компенсации за испорченную репутацию «Сбербанка».

Зеленин — бывший начальник сектора управления прямых продаж Московского банка ПАО «Сбербанк», говорится в материалах уголовного дела. В августе-октябре 2019 года он скопировал данные о счетах, реквизитах, номерах телефонов и учётных записях клиентов.

Зеленин украл данные 5000 учётных записей карт, выпущенных Уральским банком «Сбербанка». Утечку в октябре 2019 года обнаружила компания DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей. Затем расследованием кражи занялся «Сбербанк».

Продавцы утверждали, что владеют записями о 60 млн клиентов. В DLBI проанализировали 240 записей и подтвердили, что эти данные достоверны.

По нашему опыту это самая большая и полная (подробная) банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка. DLBI об утечке данных клиентов «Сбербанка»

3 октября 2019 года пресс-служба «Сбербанка» сообщила, что речь идёт о как минимум 200 пострадавших клиентах. Однако 7 октября «Сбербанк» рассказал об утечке данных карт 5000 клиентов вместо 200. В банке отмечали, что «значительное количество» записей устарели или неактивны. В «Сбербанке» также говорили, что в утечке виноват сотрудник, не указывая его имени.