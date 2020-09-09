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Финансы
Галина Мубаракшина
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Почти три года тюрьмы и 25 млн рублей штрафа: суд приговорил экс-работника «Сбера» за кражу данных 5000 карт в 2019 году Материал редакции

Неизвестные продавали базу с данными о 60 млн учётных записей, писал «Коммерсантъ». В банке признали утечку 5000.

20 комментариев
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Красногорский городской суд Московской области вынес приговор бывшему сотруднику «Сбербанка» Сергею Зеленину по делу о краже данных 5000 учётных записей карт клиентов (копия приговора есть в распоряжении vc.ru).

Суд дал ему два года и десять месяцев тюрьмы и обязал выплатить 25 млн рублей компенсации за испорченную репутацию «Сбербанка».

Зеленин — бывший начальник сектора управления прямых продаж Московского банка ПАО «Сбербанк», говорится в материалах уголовного дела. В августе-октябре 2019 года он скопировал данные о счетах, реквизитах, номерах телефонов и учётных записях клиентов.

Зеленин украл данные 5000 учётных записей карт, выпущенных Уральским банком «Сбербанка». Утечку в октябре 2019 года обнаружила компания DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей. Затем расследованием кражи занялся «Сбербанк».

Продавцы утверждали, что владеют записями о 60 млн клиентов. В DLBI проанализировали 240 записей и подтвердили, что эти данные достоверны.

По нашему опыту это самая большая и полная (подробная) банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка.

DLBI
об утечке данных клиентов «Сбербанка»

3 октября 2019 года пресс-служба «Сбербанка» сообщила, что речь идёт о как минимум 200 пострадавших клиентах. Однако 7 октября «Сбербанк» рассказал об утечке данных карт 5000 клиентов вместо 200. В банке отмечали, что «значительное количество» записей устарели или неактивны. В «Сбербанке» также говорили, что в утечке виноват сотрудник, не указывая его имени.

Редакция vc.ru обратилась за комментариями в «Сбербанк». На момент публикации заметки компания не ответила на запрос.

#новость #сбербанк #утечкиданных #утечкасбербанка

Галина Мубаракшина
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20 комментариев
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Alexander Veber

30

Слил базу
Сел
Скоро начнёт прозванивать

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Andrey Smalkov

Alexander
11

Подготовил себе рабочее место)

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Алекс Никифоров

Andrey
0

25 млн рублей штрафа отбивать-то надо.

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Andrey Chuev

Alexander
0
Ответить

Алекс Таций

3

Ну мякотки-то нет. Сотрудник сколько наварил? 🤷🤷🤷

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Alexander Veber

Алекс
1

Где-то, здесь же, была инфа что продавали то ли 5 рублей за строчку из базы, то ли 50, не могу найти 

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Алекс Таций

Alexander
0

Если за 5000 строк, то это смешно. Ну мне. А чувак прилип на 25 лямов и 3 года жизни.
Так что склоняюсь я к 60 млн. 😈😈😈

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Dmitry Myachin

2

Это те самые 5000, которые до этого Греф назвал "200 клиентов"

Ответить

Александр Макаров

Dmitry
2

Те самые 200, которых 5000, ну а на самом деле 60 миллионов.

Ответить

Максим Ерёменко

2

Как его вычислили? Ну т.е. откуда уверенность, на чём базируется инфа, что это именно он?

Ответить

Alexander Veber

Максим
0

Элементарно же, трое сливали, один не откатил, его и в расход. Вы будто вчера в РФ приехали.

Ответить

Степан Попов

Максим
0

Очень легко, сб банка видит все манипуляции во внутренних программах.

Ответить

Герман Воронов

1

Сергей Зеленин. Так вот кого "благодарить" за звонки из "Службы безопасности Сбербанка". Чтоб тебе там икалось в каталажке.

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Pasha Kislova

0

Для всех 200, а для суда 5000. Напомнило: "портсигар-3 шт" 

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Michael Tretyak

0

"В банке отмечали, что «значительное количество» записей устарели или неактивны".

Пи****сы. Мне с ноября того года раз в месяц какие-то упыри названивают. У жены списали две недели назад в Ростове доставку Яндекс.Еды с её карты Сбера, пришлось срочно блокировать и перевыпускать. Устарели или неактивны, *ля.

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John Doe

Michael
0

1. С чего Вы взяли, что они Ваш тел из Сбера взяли? Вы впервые столкнулись с телефонным спамом?
2. Если бы стырили карту, то стоимостью одной доставки не ограничились.

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Дмитрий Кирсанов

Michael
0

Здравствуйте. Очень хотим подробней разобраться в проблеме. Пожалуйста, напишите нам на love@eda.yandex.ru.

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Григорий Сапожников

Michael
0

Кстати такая же история была, у супруги тоже пытались доставку Яндекс.еды сделать, правда в Волгограде. Хорошо на карте средств не было. Но то был взлом аккаунта Яндекса явно

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Sebastian Danilov

0

Так вот откуда деньги будут на «Кухню на районе»

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sando

0

25 млн штрафа физику и 500 тр гуглу какому-нибудь. суд велик

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