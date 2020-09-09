Почти три года тюрьмы и 25 млн рублей штрафа: суд приговорил экс-работника «Сбера» за кражу данных 5000 карт в 2019 году Материал редакции
Неизвестные продавали базу с данными о 60 млн учётных записей, писал «Коммерсантъ». В банке признали утечку 5000.
Красногорский городской суд Московской области вынес приговор бывшему сотруднику «Сбербанка» Сергею Зеленину по делу о краже данных 5000 учётных записей карт клиентов (копия приговора есть в распоряжении vc.ru).
Суд дал ему два года и десять месяцев тюрьмы и обязал выплатить 25 млн рублей компенсации за испорченную репутацию «Сбербанка».
Зеленин — бывший начальник сектора управления прямых продаж Московского банка ПАО «Сбербанк», говорится в материалах уголовного дела. В августе-октябре 2019 года он скопировал данные о счетах, реквизитах, номерах телефонов и учётных записях клиентов.
Зеленин украл данные 5000 учётных записей карт, выпущенных Уральским банком «Сбербанка». Утечку в октябре 2019 года обнаружила компания DLBI, которая специализируется на поиске уязвимостей. Затем расследованием кражи занялся «Сбербанк».
Продавцы утверждали, что владеют записями о 60 млн клиентов. В DLBI проанализировали 240 записей и подтвердили, что эти данные достоверны.
3 октября 2019 года пресс-служба «Сбербанка» сообщила, что речь идёт о как минимум 200 пострадавших клиентах. Однако 7 октября «Сбербанк» рассказал об утечке данных карт 5000 клиентов вместо 200. В банке отмечали, что «значительное количество» записей устарели или неактивны. В «Сбербанке» также говорили, что в утечке виноват сотрудник, не указывая его имени.
Редакция vc.ru обратилась за комментариями в «Сбербанк». На момент публикации заметки компания не ответила на запрос.
Слил базу
Сел
Скоро начнёт прозванивать
Подготовил себе рабочее место)
Ну мякотки-то нет. Сотрудник сколько наварил? 🤷🤷🤷
Где-то, здесь же, была инфа что продавали то ли 5 рублей за строчку из базы, то ли 50, не могу найти
Если за 5000 строк, то это смешно. Ну мне. А чувак прилип на 25 лямов и 3 года жизни.
Так что склоняюсь я к 60 млн. 😈😈😈
Это те самые 5000, которые до этого Греф назвал "200 клиентов"
Как его вычислили? Ну т.е. откуда уверенность, на чём базируется инфа, что это именно он?
Элементарно же, трое сливали, один не откатил, его и в расход. Вы будто вчера в РФ приехали.
Очень легко, сб банка видит все манипуляции во внутренних программах.
Сергей Зеленин. Так вот кого "благодарить" за звонки из "Службы безопасности Сбербанка". Чтоб тебе там икалось в каталажке.
"В банке отмечали, что «значительное количество» записей устарели или неактивны".
Пи****сы. Мне с ноября того года раз в месяц какие-то упыри названивают. У жены списали две недели назад в Ростове доставку Яндекс.Еды с её карты Сбера, пришлось срочно блокировать и перевыпускать. Устарели или неактивны, *ля.
Здравствуйте. Очень хотим подробней разобраться в проблеме. Пожалуйста, напишите нам на love@eda.yandex.ru.
Кстати такая же история была, у супруги тоже пытались доставку Яндекс.еды сделать, правда в Волгограде. Хорошо на карте средств не было. Но то был взлом аккаунта Яндекса явно
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