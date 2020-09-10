До Дзен-среды осталось
Fort Ross Ventures анонсировала третий фонд на 8 млрд рублей для инвестиций в российские стартапы на ранних стадиях Материал редакции
Одним из инвесторов фонда станет «Сбербанк» — он вложит до 2 млрд рублей.
- Управляющая компания Fort Ross Ventures объявила о создании третьего фонда Fort Ross Seed Fund, рассказали vc.ru в компании. Он будет специализироваться на инвестициях в стартапы в раундах А и посевных раундах.
- Всего фонд планирует поддержать до 200 стартапов из России и стран ближнего зарубежья. Также фонд рассмотрит зарубежные стартапы с российскими основателями или проекты, которые могли бы развивать свои продукты и услуги в России.
- Общий размер фонда — до 8 млрд рублей, из которых до 2 млрд рублей планирует вложить «Сбербанк», уточнили в компании. Другие инвесторы не называются.
- Помимо инвестиций Fort Ross Ventures поможет компаниям с выходом на международный рынок и интеграцией в экосистемы крупнейших российских компаний, в том числе «Сбербанка».
- Fort Ross Ventures специализируется на инвестициях в стартапы в США, Израиле и России из сфер финансовых и облачных технологий, ИИ, «интернета вещей», безопасности, а также маркетплейсах.
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Yury Kotov
Проинвестируйте в Сбербанк для выхода на мировой рынок
Тапкин КотYury
Кому он там нужен со своими комиссиями и убогим обслуживанием?
Тапкин Кот
Первые два фонда уже растратили