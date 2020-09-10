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Финансы
Галина Мубаракшина
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Акции производителя электрогрузовиков Nikola упали на 13% — один из держателей бумаг обвинил компанию в мошенничестве Материал редакции

В Nikola считают, что акционер хотел сыграть на коротком падении стоимости бумаг на бирже.

5 комментариев
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Компания Hindenburg Research, один из акционеров Nikola Motors, обвинила американского производителя электрических грузовиков в мошенничестве.

В отчёте, опубликованном 10 сентября 2020 года, Hindenburg Research рассказала о якобы собранных ею обширных доказательствах (записях телефонных разговорах, частной переписке, фотографиях) того, что многочисленные заявления главы Nikola Тревора Милтона о технологиях и материальных активах компании были ложью. В частности:

  • В октябре 2019 года Nikola обещала произвести «революцию в производстве» аккумуляторов. Она планировала купить технологию у другой компании, указывает Hindenburg Research. Сделка сорвалась, когда выяснилось, что технология не существует.
  • Зная об этом, Милтон продолжал рекламировать новые аккумуляторы. Теперь, после того как 11% в Nikola получила General Motors, компания будет использовать её технологию производства, указывает акционер.
  • Во время съёмок рекламы с грузовиком Nikola One на самом деле он не ехал — машину отбуксировали на холм, с которого автомобиль на холостом ходу съехал на дорогу, утверждает Hindenburg Research со ссылкой на бывшего сотрудника компании.
  • В многочисленных интервью Милтон утверждал, что компании удалось снизить стоимость производства водорода на 81% по сравнению с аналогами. Однако позже под давлением СМИ глава Nikola признался, что компания ещё не производила водород, отмечает акционер.
  • Nikola заявляла, что у неё есть собственная газовая скважина, но в её документах об этом ни слова, информация также была удалена с сайта производителя, утверждает Hindenburg Research.

В отчёте Hindenburg Research сообщила, что владеет акциями Nikola и у неё открыта короткая позиция на бирже. После выхода её публикации стоимость ценных бумаг Nikola Motor упала на 13%, отмечает Bloomberg.

Тревор Милтон назвал обвинения акционера ложью. «Nikola проверяли несколько самых авторитетных компаний и инвесторов в мире. Мы не дрогнем из-за лживого отчёта, цель которого — спекулировать акциями», — сообщили Bloomberg в компании.

Грузовик Nikola One Nikola Motor

#новость #nikola

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Denis Bystruev

1

6 часов назад Тревор написал «дайте мне несколько часов, и я отвечу на все ложные обвинения». Поспим, подождём до утра по Москве.

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евгений аношин

Denis
0

думаешь ему хватит добежать до границы с Мексикой?))

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НечеловеческаяЛогика

0

 Во время съёмок рекламы с грузовиком Nikola One на самом деле он не ехал — машину отбуксировали на холм, с которого автомобиль на холостом ходу съехал на дорогу

посмотрел рекламу, даже пустая легковушка столько не проедет от ближайшего холма.  там миль 8.

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евгений аношин

НечеловеческаяЛ…
0

оптическая иллюзия в виде поворота камеры. вся дорога идет под наклоном (на 26-27 секунде это чуть заметно) . слухи об этом ходили еще в 19 году после того как было объявлено о революции на рынке батарей а потом пшик и молчание... которое обернулось использованием батарей от lg chem выпущенных на совместном их заводе с gm

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BearStrikesBack

0

Самые веселые пункты не добавили

Trevor has appointed his brother, Travis, as “Director of Hydrogen Production/Infrastructure” to oversee this critical part of the business. Travis’s prior experience looks to have largely consisted of pouring concrete driveways and doing subcontractor work on home renovations in Hawaii.

Trevor claims Nikola designs all key components in house, but they appear to simply be buying or licensing them from third-parties. One example: we found that Nikola actually buys inverters from a company called Cascadia. In a video showing off its “in-house” inverters, Nikola concealed the Cascadia label with a piece of masking tape.

Trevor has ensured he is not going down with the ship. He cashed out $70 million around the IPO and amended his share lock-up from 1-year to 180 days. If he is fired, his equity awards immediately vest and he is entitled to collect $20 million over two years. Milton has laid the groundwork to extract hundreds of millions from Nikola years before ever delivering on his promises.

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