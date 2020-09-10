В Nikola считают, что акционер хотел сыграть на коротком падении стоимости бумаг на бирже.

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Компания Hindenburg Research, один из акционеров Nikola Motors, обвинила американского производителя электрических грузовиков в мошенничестве.

В отчёте, опубликованном 10 сентября 2020 года, Hindenburg Research рассказала о якобы собранных ею обширных доказательствах (записях телефонных разговорах, частной переписке, фотографиях) того, что многочисленные заявления главы Nikola Тревора Милтона о технологиях и материальных активах компании были ложью. В частности:

В октябре 2019 года Nikola обещала произвести «революцию в производстве» аккумуляторов. Она планировала купить технологию у другой компании, указывает Hindenburg Research. Сделка сорвалась, когда выяснилось, что технология не существует.

Зная об этом, Милтон продолжал рекламировать новые аккумуляторы. Теперь, после того как 11% в Nikola получила General Motors, компания будет использовать её технологию производства, указывает акционер.



Во время съёмок рекламы с грузовиком Nikola One на самом деле он не ехал — машину отбуксировали на холм, с которого автомобиль на холостом ходу съехал на дорогу, утверждает Hindenburg Research со ссылкой на бывшего сотрудника компании.



В многочисленных интервью Милтон утверждал, что компании удалось снизить стоимость производства водорода на 81% по сравнению с аналогами. Однако позже под давлением СМИ глава Nikola признался, что компания ещё не производила водород, отмечает акционер.



Nikola заявляла, что у неё есть собственная газовая скважина, но в её документах об этом ни слова, информация также была удалена с сайта производителя, утверждает Hindenburg Research.



В отчёте Hindenburg Research сообщила, что владеет акциями Nikola и у неё открыта короткая позиция на бирже. После выхода её публикации стоимость ценных бумаг Nikola Motor упала на 13%, отмечает Bloomberg.

Тревор Милтон назвал обвинения акционера ложью. «Nikola проверяли несколько самых авторитетных компаний и инвесторов в мире. Мы не дрогнем из-за лживого отчёта, цель которого — спекулировать акциями», — сообщили Bloomberg в компании.