Стартап с российскими корнями проводит анализы с выездом на дом и составляет программу питания по цене от 5390 рублей.

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«Азбука вкуса» инвестировала около 33,2 млн рублей в рамках посевного раунда на £2 млн в лондонский стартап Biolink.Tech с российскими корнями в обмен на 4,49% компании, сообщил vc.ru представитель ритейлера.

Biolink.Tech разрабатывает приложение Otri — систему для персонализации питания на основе медицинских анализов. В сервисе можно заказать анализ крови с выездом на дом — его проводит партнёр стартапа, московский научно-лабораторный комплекс Chromolab.

Анализ включает исследование по семи или 15 биохимическим маркерам, а также комплексы анализ на витамин D. Нейросеть составляет персональные рекомендации по питанию для пользователя на основе результатов анализов, данных о возрасте, физической активности и других. Финальное заключение подтверждает и подписывает врач-биохимик.

В зависимости от результатов приложение само подскажет, когда нужно пройти следующее обследование, и порекомендует визиты к профильным врачам по необходимости.

«В среднем мы рекомендуем проводить чек-ап раз в 2-3 месяца. При этом рекомендации на основе анализов действуют в приложении 60 дней с момента получения результатов. Это сделано для того, чтобы мы не давали советов, которые будут неактуальны, когда состояние здоровья изменится», — рассказали в компании.

Стандартное обследование по 15 маркерам и составление программы питания стоит 8490 рублей, краткое (по семи маркерам вместо 15) — 5390 рублей.

В приложении уже появилась доставка продуктов из магазинов «Азбуки вкуса». «Умная» корзина собирает продукты и готовые блюда из ассортимента «Азбуки вкуса» в соответствии с персональной программой питания и позволяет заказать регулярную доставку.

Средний чек «умной» корзины составит 3-5 тысяч рублей, прогнозирует ритейлер. Otri будет получать комиссию с каждой продажи через приложение, её размер не раскрывается.

Привлечённые инвестиции стартап направит на маркетинг, развитие продукта и расширение технической команды. В будущем Biolink.Tech планирует запустить подписную модель продаж Otri для корпоративных клиентов, рассказал сооснователь Biolink.Tech Евгений Черешнев.