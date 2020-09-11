«Азбука вкуса» вложила 33 млн рублей в разработчика системы персонализации питания на основе анализа крови Biolink.Tech Материал редакции
Стартап с российскими корнями проводит анализы с выездом на дом и составляет программу питания по цене от 5390 рублей.
«Азбука вкуса» инвестировала около 33,2 млн рублей в рамках посевного раунда на £2 млн в лондонский стартап Biolink.Tech с российскими корнями в обмен на 4,49% компании, сообщил vc.ru представитель ритейлера.
Biolink.Tech разрабатывает приложение Otri — систему для персонализации питания на основе медицинских анализов. В сервисе можно заказать анализ крови с выездом на дом — его проводит партнёр стартапа, московский научно-лабораторный комплекс Chromolab.
Анализ включает исследование по семи или 15 биохимическим маркерам, а также комплексы анализ на витамин D. Нейросеть составляет персональные рекомендации по питанию для пользователя на основе результатов анализов, данных о возрасте, физической активности и других. Финальное заключение подтверждает и подписывает врач-биохимик.
В зависимости от результатов приложение само подскажет, когда нужно пройти следующее обследование, и порекомендует визиты к профильным врачам по необходимости.
«В среднем мы рекомендуем проводить чек-ап раз в 2-3 месяца. При этом рекомендации на основе анализов действуют в приложении 60 дней с момента получения результатов. Это сделано для того, чтобы мы не давали советов, которые будут неактуальны, когда состояние здоровья изменится», — рассказали в компании.
Стандартное обследование по 15 маркерам и составление программы питания стоит 8490 рублей, краткое (по семи маркерам вместо 15) — 5390 рублей.
В приложении уже появилась доставка продуктов из магазинов «Азбуки вкуса». «Умная» корзина собирает продукты и готовые блюда из ассортимента «Азбуки вкуса» в соответствии с персональной программой питания и позволяет заказать регулярную доставку.
Средний чек «умной» корзины составит 3-5 тысяч рублей, прогнозирует ритейлер. Otri будет получать комиссию с каждой продажи через приложение, её размер не раскрывается.
Привлечённые инвестиции стартап направит на маркетинг, развитие продукта и расширение технической команды. В будущем Biolink.Tech планирует запустить подписную модель продаж Otri для корпоративных клиентов, рассказал сооснователь Biolink.Tech Евгений Черешнев.
Biolink.Tech основана в 2017 году Иваном Дегтярем и экспертом по кибербезопасности Евгением Черешневым. Штаб-квартира стартапа находится в Лондоне, разработки также ведутся в России, Белоруссии и на Украине.
Ого, выглядит как чуть ли не самое полезное приложение в категории «Здоровье». (Не считая календаря циклов для милых дам😅)
Полная херня.
Редкий пример интересной инновации.
Но я думаю на деле это мало кому нужно, да и сложно доверять приложению которое заинтересовано продать тебе как можно больше, тут явный конфликт интересов.
Зачем здесь нейросеть? В чём ее приемущество от экспертного мнения? И на чём она обучалась?
Вы прям как маленький, ей богу. Для хайпа, разумеется. Года 4 назад там был бы блокчейн. Сейчас же без нейросети никуда, уважать не будут.
THERANOS CONFIRMED
Направление интересное, только состав большинства продуктов в Азбуке оставляет желать лучшего.
Идея напомнила Inside Tracker, тут разве что мобильное приложение + интеграция с Азбукой Вкуса.
идея неплохая, по крайней мере с нынешней модой следить за тем, что ты ешь и что с тобой после этого будет))
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