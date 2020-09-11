Российский сервис для управления личными финансами CoinKeeper привлёк 125 млн рублей на запуск в Европе от фонда МТС Материал редакции
Сервисом пользуются 350 тысяч человек в месяц.
Корпоративный венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в российский сервис для учёта личных финансов CoinKeeper, рассказали vc.ru в пресс-службе оператора. Сделку проведут в несколько траншей.
В обмен фонд МТС получит миноритарную долю в проекте, сообщили в компании. По данным «Контур.Фокуса», кипрской MTS Ventures Limited принадлежит 22,1% ООО «Дизрапп», ещё 47,9% — у Noreppa Investments Limited, 30% — у основателя Ильи Чернецкого.
CoinKeeper планирует потратить деньги на добавление новых функций в сервис и выход на европейские рынки.
Однако пока встраивание стартапа в экосистему МТС не цель компании, отметили в пресс-службе оператора. CoinKeeper — выпускник пятого набора акселератора MTS StartUp Hub, но до этого компания не ивестировала в сервис, уточнили в МТС.
Созданный в 2011 году CoinKeeper предлагает аналитику расходов и доходов пользователя, прогнозирование трат, импорт операций по банковским картам и так далее. У стартапа есть приложение и веб-версия. По собственным данным, сервисом активно пользуется 350 тысяч человек в месяц.
У CoinKeeper есть бесплатная версия, Premium-подписка (149 рублей в месяц и 899 рублей в год) и «пожизненная» версия за 1499 рублей. Около 60% месячной аудитории имеют платную подписку, добавили в компании.
Офис компании находится в Санкт-Петербурге, в команде 20 человек. По данным Crunchbase, сервис привлекал инвестиции в 2011 году — $100 тысяч.
Coinkeeper до сих пор не могут ввести долговые счета в новой версии, их об этом просили все кому не лень
Новая версия этого приложения - это ад какой-то. Сделали неудобный лендинг. Старая версия прекрасна, расход записывается одним движением. После публикации новой версии это надо было видеть, сколько негативных отзывов было.
Старая версия убогая по UI, новая версия убогая по UX и функционалу в целом. Моя самая бесполезная трата за все время. На Android пользовался 1Money и бед не знал, на iOS чет совсем все грустно :C
Оно прям интегрируется с картами или вручную все надо вводить?
Если соединить данные из приложения с ID устройствами зарегистрированными в МТС, то вполне норм данные будут и о человеке будет известно чуть больше чем все :)
Если раньше не было доступа к деньгам и на что тратят люди, теперь будут, что дает больше данных для рекламодателей
Если нет синхронизации с банковскими апами(а так и есть, если судить по тому, что было года 3 назад, когда ставил себе), то это ад, ибо вбивать вручную каждую транзакцию не всегда получается на ходу, даже если сильно захочется
А как вы судите о сейчас по тому что было 3 года назад? Не совсем понимаю ход ваших мыслей.
Пытался пользоваться почти подобными приложениями, но они все для подсчета трат, но не для ведения бюджета.
А траты мне банковское приложение считает.
Хотелось бы иметь возможность вносить запланированные траты и смотреть сколько и когда будет денег на счету. Чтобы знать, сколько прямо сейчас есть свободных денег, которые можно пустить на досрочное погашение ипотеки, например.
Перепробовал все популярные приложения, все равно пришлось эксель-таблицу делать.
Приложение на вид хорошее, но в их Политике конфиденциальности сказано, что они могут продавать финансовые данные пользователей.
Для меня это важно ведь и поэтому я пользуюсь 1money там такого я не заметил
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