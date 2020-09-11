Сервисом пользуются 350 тысяч человек в месяц.

В закладки

Корпоративный венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в российский сервис для учёта личных финансов CoinKeeper, рассказали vc.ru в пресс-службе оператора. Сделку проведут в несколько траншей.

В обмен фонд МТС получит миноритарную долю в проекте, сообщили в компании. По данным «Контур.Фокуса», кипрской MTS Ventures Limited принадлежит 22,1% ООО «Дизрапп», ещё 47,9% — у Noreppa Investments Limited, 30% — у основателя Ильи Чернецкого.

CoinKeeper планирует потратить деньги на добавление новых функций в сервис и выход на европейские рынки.

В стартапе CoinKeeper органично сочетаются инвестиционная привлекательность для венчурного фонда МТС и стратегическая ценность для экосистемы компании. У стартапа продуманная бизнес-модель, проект завоевал доверие пользователей и является признанным лидером независимых сервисов по управлению личными финансами. Мы верим в потенциал CoinKeeper, поэтому приняли решение вложиться в стартап. Ислам Мидов руководитель венчурного фонда МТС

Однако пока встраивание стартапа в экосистему МТС не цель компании, отметили в пресс-службе оператора. CoinKeeper — выпускник пятого набора акселератора MTS StartUp Hub, но до этого компания не ивестировала в сервис, уточнили в МТС.

Созданный в 2011 году CoinKeeper предлагает аналитику расходов и доходов пользователя, прогнозирование трат, импорт операций по банковским картам и так далее. У стартапа есть приложение и веб-версия. По собственным данным, сервисом активно пользуется 350 тысяч человек в месяц.

У CoinKeeper есть бесплатная версия, Premium-подписка (149 рублей в месяц и 899 рублей в год) и «пожизненная» версия за 1499 рублей. Около 60% месячной аудитории имеют платную подписку, добавили в компании.