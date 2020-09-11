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Финансы
Татьяна Боброва
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Российский сервис для управления личными финансами CoinKeeper привлёк 125 млн рублей на запуск в Европе от фонда МТС Материал редакции

Сервисом пользуются 350 тысяч человек в месяц.

11 комментариев
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Корпоративный венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в российский сервис для учёта личных финансов CoinKeeper, рассказали vc.ru в пресс-службе оператора. Сделку проведут в несколько траншей.

В обмен фонд МТС получит миноритарную долю в проекте, сообщили в компании. По данным «Контур.Фокуса», кипрской MTS Ventures Limited принадлежит 22,1% ООО «Дизрапп», ещё 47,9% — у Noreppa Investments Limited, 30% — у основателя Ильи Чернецкого.

CoinKeeper планирует потратить деньги на добавление новых функций в сервис и выход на европейские рынки.

В стартапе CoinKeeper органично сочетаются инвестиционная привлекательность для венчурного фонда МТС и стратегическая ценность для экосистемы компании. У стартапа продуманная бизнес-модель, проект завоевал доверие пользователей и является признанным лидером независимых сервисов по управлению личными финансами. Мы верим в потенциал CoinKeeper, поэтому приняли решение вложиться в стартап.

Ислам Мидов
руководитель венчурного фонда МТС

Однако пока встраивание стартапа в экосистему МТС не цель компании, отметили в пресс-службе оператора. CoinKeeper — выпускник пятого набора акселератора MTS StartUp Hub, но до этого компания не ивестировала в сервис, уточнили в МТС.

Созданный в 2011 году CoinKeeper предлагает аналитику расходов и доходов пользователя, прогнозирование трат, импорт операций по банковским картам и так далее. У стартапа есть приложение и веб-версия. По собственным данным, сервисом активно пользуется 350 тысяч человек в месяц.

У CoinKeeper есть бесплатная версия, Premium-подписка (149 рублей в месяц и 899 рублей в год) и «пожизненная» версия за 1499 рублей. Около 60% месячной аудитории имеют платную подписку, добавили в компании.

Офис компании находится в Санкт-Петербурге, в команде 20 человек. По данным Crunchbase, сервис привлекал инвестиции в 2011 году — $100 тысяч.

#новость #мтс #coinkeeper #инвестиции

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Sergey Nikitin

4

Coinkeeper до сих пор не могут ввести долговые счета в новой версии, их об этом просили все кому не лень

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Кирилл Вечкасов

Sergey
0

Денег не было на это, теперь сделают

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Штуки из труб

1

Новая версия этого приложения - это ад какой-то. Сделали неудобный лендинг. Старая версия прекрасна, расход записывается одним движением. После публикации новой версии это надо было видеть, сколько негативных отзывов было.

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Пластиковое Окно

Штуки
0

Старая версия убогая по UI, новая версия убогая по UX и функционалу в целом. Моя самая бесполезная трата за все время. На Android пользовался 1Money и бед не знал, на iOS чет совсем все грустно :C

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lakoros

1

Так и не переехал на новую версию. 2-ая понятнее.

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Кирилл Вечкасов

0

Оно прям интегрируется с картами или вручную все надо вводить?

Если соединить данные из приложения с ID устройствами зарегистрированными в МТС, то вполне норм данные будут и о человеке будет известно чуть больше чем все :)
Если раньше не было доступа к деньгам и на что тратят люди, теперь будут, что дает больше данных для рекламодателей

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Артем Фетисов

0

Если нет синхронизации с банковскими апами(а так и есть, если судить по тому, что было года 3 назад, когда ставил себе), то это ад, ибо вбивать вручную каждую транзакцию не всегда получается на ходу, даже если сильно захочется

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Vasya Pupkin

Артем
0

А как вы судите о сейчас по тому что было 3 года назад? Не совсем понимаю ход ваших мыслей.

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Карфаген должен быть разрушен

0

Пытался пользоваться почти подобными приложениями, но они все для подсчета трат, но не для ведения бюджета.
А траты мне банковское приложение считает.

Хотелось бы иметь возможность вносить запланированные траты и смотреть сколько и когда будет денег на счету. Чтобы знать, сколько прямо сейчас есть свободных денег, которые можно пустить на досрочное погашение ипотеки, например.

Перепробовал все популярные приложения, все равно пришлось эксель-таблицу делать.

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Игорь

0

Приложение на вид хорошее, но в их Политике конфиденциальности сказано, что они могут продавать финансовые данные пользователей.
Для меня это важно ведь и поэтому я пользуюсь 1money там такого я не заметил

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Nurgazy Nazhimidinov

0

Monefy получше-таки чем это.

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