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Финансы
Галина Мубаракшина
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Глава «Русагро» выкупил 5% в сервисе доставки продуктовых наборов Elementaree Материал редакции

В компанию уже инвестировали Bonduelle, РФПИ и другие.

5 комментариев
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Генеральный директор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов получил 5% в сервисе доставки продуктовых наборов Elementaree, сообщили vc.ru в компании.

Басов выкупил долю у первого инвестора Elementaree Лоуренса Лепарда. Сумму сделки стороны не раскрывают. По данным Crunchbase, в 2014 году Лепард вложил в компанию $200 тысяч.

Инвестиции в сервис — это личный проект, не связанный с «Русагро», уточнил Басов в разговоре с РБК. «Присмотрюсь к концепции. Если сработает, будем делать крупный бизнес», — приводит его слова агентство.

По собственным данным, в 2019 году выручка Elementaree превысила 400 млн рублей, а в первом полугодии 2020 года объём бизнеса удвоился. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Компания планирует выйти в Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

  • Elementaree основан в 2014 году. Компания предлагает наборы продуктов для приготовления блюд за 15 минут. Например, набор продуктов на пять ужинов для семьи обойдётся в 2466 рублей.
  • В 2015 году компания привлекла $300 тысяч от партнёра фонда Sun Capital Алексея Менна и управляющего партнёра Bright Capital Бориса Рябова, в 2016 году — $500 тысяч от анонимного инвестора, в 2020 году — $5 млн от РФПИ, Bonduelle и неназванного бизнес-ангела.
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#новость #инвестиции #стартапы #elemantaree

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Eugene Smirnov

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Ангельскими деньгами ребята не брезгуют)
Конечно молодцы. Настоящий рынок!

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Andrew Stepanov

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«Присмотрюсь к концепции. Если сработает, будем делать крупный бизнес»

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Ракобилли

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Хорошо быть начальником... зачем развивать компанию, когда можно заниматься собственными проектами?

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Viacheslav Semenchuk

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Ребята большие молодцы

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Dmitry Savoev

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Мне нравится их еда. По качеству и цене все вполне устраивает, часто скидки и можно быстро приготовить. Проекту только роста пожелаю, видно, что они стараются.

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