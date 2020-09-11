Глава «Русагро» выкупил 5% в сервисе доставки продуктовых наборов Elementaree Материал редакции
В компанию уже инвестировали Bonduelle, РФПИ и другие.
Генеральный директор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов получил 5% в сервисе доставки продуктовых наборов Elementaree, сообщили vc.ru в компании.
Басов выкупил долю у первого инвестора Elementaree Лоуренса Лепарда. Сумму сделки стороны не раскрывают. По данным Crunchbase, в 2014 году Лепард вложил в компанию $200 тысяч.
Инвестиции в сервис — это личный проект, не связанный с «Русагро», уточнил Басов в разговоре с РБК. «Присмотрюсь к концепции. Если сработает, будем делать крупный бизнес», — приводит его слова агентство.
По собственным данным, в 2019 году выручка Elementaree превысила 400 млн рублей, а в первом полугодии 2020 года объём бизнеса удвоился. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Компания планирует выйти в Екатеринбург, Казань и Новосибирск.
- Elementaree основан в 2014 году. Компания предлагает наборы продуктов для приготовления блюд за 15 минут. Например, набор продуктов на пять ужинов для семьи обойдётся в 2466 рублей.
- В 2015 году компания привлекла $300 тысяч от партнёра фонда Sun Capital Алексея Менна и управляющего партнёра Bright Capital Бориса Рябова, в 2016 году — $500 тысяч от анонимного инвестора, в 2020 году — $5 млн от РФПИ, Bonduelle и неназванного бизнес-ангела.
Ангельскими деньгами ребята не брезгуют)
Конечно молодцы. Настоящий рынок!
«Присмотрюсь к концепции. Если сработает, будем делать крупный бизнес»
Где-то это я уже видел...
Хорошо быть начальником... зачем развивать компанию, когда можно заниматься собственными проектами?
Мне нравится их еда. По качеству и цене все вполне устраивает, часто скидки и можно быстро приготовить. Проекту только роста пожелаю, видно, что они стараются.
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