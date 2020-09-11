В компанию уже инвестировали Bonduelle, РФПИ и другие.

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Генеральный директор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов получил 5% в сервисе доставки продуктовых наборов Elementaree, сообщили vc.ru в компании.

Басов выкупил долю у первого инвестора Elementaree Лоуренса Лепарда. Сумму сделки стороны не раскрывают. По данным Crunchbase, в 2014 году Лепард вложил в компанию $200 тысяч.

Инвестиции в сервис — это личный проект, не связанный с «Русагро», уточнил Басов в разговоре с РБК. «Присмотрюсь к концепции. Если сработает, будем делать крупный бизнес», — приводит его слова агентство.

По собственным данным, в 2019 году выручка Elementaree превысила 400 млн рублей, а в первом полугодии 2020 года объём бизнеса удвоился. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Компания планирует выйти в Екатеринбург, Казань и Новосибирск.