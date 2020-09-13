По данным источников, о сделке могут объявить уже 14 сентября.

В закладки

Nvidia близка к покупке разработчика процессоров ARM у японского холдинга SoftBank за $40 млрд. Об этом одновременно пишут The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

О сделке могут объявить уже 14 сентября, рассказали собеседники изданий. По данным FT, сделка оформлена как в деньгах, так и в акциях: SoftBank станет крупнейшим акционером Nvidia.

В то же время источники Bloomberg говорят, что переговоры всё ещё могут сорваться. Издание отмечает, что сделка, вероятно, привлечёт внимание регуляторов, а также станет предметом жалоб со стороны таких компаний как Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и Huawei. Все эти компании используют разработки Arm в своих продуктах.

Представители Nvidia и SoftBank отказались предоставить комментарии.

SoftBank приобрела Arm в 2016 году за $32 млрд. FT отмечает, что на тот момент рыночная стоимость Nvidia была примерно такой же, однако сейчас капитализация компании составляет $300 млрд.

Впервые слухи о намерении SoftBank продать Arm появились в июле 2020 года, тогда среди потенциальных покупателей помимо Nvidia была ещё и Apple. В то же время сооснователь Arm Герман Хаузер выступил против сделки с Nvidia.