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Финансы
Andrei Apanasik
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WSJ и FT: Nvidia близка к покупке разработчика процессоров Arm за $40 млрд Материал редакции

По данным источников, о сделке могут объявить уже 14 сентября.

5 комментариев
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Nvidia близка к покупке разработчика процессоров ARM у японского холдинга SoftBank за $40 млрд. Об этом одновременно пишут The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

О сделке могут объявить уже 14 сентября, рассказали собеседники изданий. По данным FT, сделка оформлена как в деньгах, так и в акциях: SoftBank станет крупнейшим акционером Nvidia.

В то же время источники Bloomberg говорят, что переговоры всё ещё могут сорваться. Издание отмечает, что сделка, вероятно, привлечёт внимание регуляторов, а также станет предметом жалоб со стороны таких компаний как Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и Huawei. Все эти компании используют разработки Arm в своих продуктах.

Представители Nvidia и SoftBank отказались предоставить комментарии.

SoftBank приобрела Arm в 2016 году за $32 млрд. FT отмечает, что на тот момент рыночная стоимость Nvidia была примерно такой же, однако сейчас капитализация компании составляет $300 млрд.

Впервые слухи о намерении SoftBank продать Arm появились в июле 2020 года, тогда среди потенциальных покупателей помимо Nvidia была ещё и Apple. В то же время сооснователь Arm Герман Хаузер выступил против сделки с Nvidia.

#nvidia #arm #softbank #новость

Материал дополнен редакцией
Andrei Apanasik
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5 комментариев
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Nesterov Igor

0

Ха, забавно это получается. Из статьи следует вывод что, не Нвидиа купит Arm, а Soft Bank их купит ну и немного на карманные расходы оставит;)
Прям как наш сбер, банки все скупают

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Igor

Nesterov
0

Soft Bank получит частично деньги и частично акции от Nvidia. Перечитайте ещё раз.

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Nesterov Igor

Igor
1

И станет крупнейшим акционером Нвидиа. Перечитайте еще раз. То есть по сути будет рулить и Нвидиа и Arm

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Егор Евгеньевич Кайзер

0

ожидаем новой серии видеокарт

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Alex Shapovalov

–2

Софтбанк судя по всему все.... закатилась звезда... начался слив активов... 

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